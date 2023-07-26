«Мы будем изучать, что произошло». Как NASA пришлось связываться с МКС через Россию

В Центре управления полетами в Хьюстоне возникли проблемы с электроснабжением, из-за которых временно не было связи с МКС. Впервые в истории были задействованы резервные каналы связи. В течение 20 минут ЦУП Хьюстона общался с экипажем через российские системы. Руководитель программы МКС в Американском космическом агентстве Джоэль Монталбано уверяет, что «никаких значительных изменений в сотрудничестве», несмотря на политические разногласия России и США, не произошло. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Руководитель программы МКС в Американском космическом агентстве Джоэль Монталбано рассказал, как из-за проблем с электропитанием у NASA пропала связь с Международной космической станцией и американцам пришлось использовать российские системы.

«Сегодня утром <...> у нас возникли проблемы с электропитанием ЦУП Хьюстона и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных, проблема была не на станции, это произошло полностью на Земле», — сообщил Монталбано на брифинге.

По его словам, проблему удалось устранить в течение 20 минут после обнаружения.

«Ни станция, ни экипаж не подвергались опасности», — подчеркнул руководитель программы станции.

Он выразил благодарность всем партнерам NASA по МКС и заверил, что в настоящее время ЦУП находится на связи со станцией.

«В течение дня сегодня мы будем изучать, что произошло и, надеюсь, что к концу дня мы будем работать в штатном режиме», — подытожил Монталбано.

В феврале специалисты NASA оказывали «Роскосмосу» помощь в поиске причин утечки теплоносителя системы терморегулирования на корабле «Прогресс МС-21».

«В отношениях с американцами ничего не изменилось»

Монталбано также рассказал, что делегация NASA в середине июля провела в Москве переговоры с представителями «Роскосмоса».

«В Хьюстоне российские коллеги работают в Центре управления полетами вместе с американскими специалистами, так что ничего не изменилось», — подчеркнул он.

Сотрудник NASA сообщил, что американская сторона полностью готова к следующему перекрестному полету, который запланирован на 17 августа. «Никаких значительных изменений в нашем сотрудничестве не произошло», — заключил он.

Что будет с МКС

Ранее все страны — участницы программы МКС, кроме России, поддержали продление ее эксплуатации до 2030 года. РФ может выйти из проекта в 2028 году.

МКС планируют снять с орбиты в 2030–2031 годах, объявил в апреле глава NASA Билл Нельсон. Проект документа, который регламентирует процесс сведения МКС с орбиты, NASA и «Роскосмос» разрабатывают совместно.

Согласно предварительному плану, станция начнет медленно снижаться в январе 2031 года и войдет в атмосферу, а ее обломки упадут в необитаемой части Тихого океана в районе Точки Немо.

Российский аналог МКС должен быть построен к 2032 году, предварительно его строительство оценивается в 600 млрд рублей.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Ее работу поддерживают Россия, Канада, США, Япония и 10 государств — членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция). С момента запуска там побывали 266 человек.