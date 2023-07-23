В России научились «высасывать» рак. Как это происходит

Рак молочной железы встречается у россиянок чаще всех остальных видов рака. После появления новообразования в груди врачи часто наблюдают за ним, вместо того чтобы удалить. Однако сегодня появилась возможность за полчаса не только взять ткань на биопсию, но и полностью извлечь опухоль. «Газета.Ru» рассказывает об инновационном способе удаления новообразований из молочной железы и противопоказаниях к нему.

Пандемия рака

Рак молочной железы (РМЖ) – наиболее распространенный вид онкологических заболеваний среди женщин. Он входит в пятерку самых смертельных болезней и в мире, и в России.

По данным ВОЗ, в течение своей жизни с раком молочной железы столкнется примерно каждая 12-я женщина.

Поэтому важно обнаружить патологию на самых ранних стадиях. Для этого нужно регулярно проводить самообследование, а также проходить инструментальную диагностику: УЗИ молочных желез и маммографию. Именно результаты диагностики лягут в основу тактики лечения, которую определит на приеме врач онколог-маммолог.

«Существует классификация новообразований в молочной железе для определения потенциальной опасности.

В соответствии с подозрительностью образования врач выставляет ему градацию по шкале от единицы до пяти. Единица — образование есть, но практически 100% оно доброкачественное, и пять — специалисты практические уверены, что это рак. Если образованию дают оценку 3, то тут уже сложно сказать, злокачественная опухоль это или нет.

Тогда врач предлагает пациенту две тактики: наблюдение и контроль характеристик или биопсию (процедуру отбора клеток из организма для дальнейшего лабораторного анализа)», — рассказала онколог, профессор Сеченовского университета, директор Института персонализированной онкологии Марина Секачева.

Высосать рак

Современным высокотехнологичным методом удаления доброкачественных новообразований молочной железы, а также максимально точным способом ранней диагностики РМЖ на сегодняшний день является вакуумная аспирационная биопсия (ВАБ).

ВАБ наиболее удобен и с точки зрения пациента, и с точки зрения специалиста. Эта процедура малоинвазивная, быстрая и вероятность стопроцентного забора материала выше, чем при классических методах. Марина Секачева доктор медицинских наук

По словам специалиста, доктора медицинских наук, врача онколога-маммолога научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Анатолия Леванова, ВАБ позволяет со 100%-й точностью определить рак, в том числе если новообразование меньше одного сантиметра, когда другие методы могут дать ложноотрицательный результат.

«С помощью роботизированной иглы можно удалить даже самый маленький фрагмент ткани, который другими имеющимися способами полностью и, самое главное, достоверно под контролем глаза достать просто не получится.

Методом ВАБ можно удалить сразу несколько новообразований до 2-3 см через небольшие проколы всего в 2-5 мм. Процедура проводится амбулаторно. Занимает она от 15 минут до получаса, проводится под местной анестезией.

Анестетик используется специальный, а не традиционный лидокаин. Это малоинвазивный метод, — мы делаем прокол специальной роботизированной иглой под ультразвуковым контролем и «высасываем» вакуумом новообразование полностью. Затем весь удаленный материал отправляют в лабораторию на тотальное гистологическое исследование», — рассказал Леванов.

Ценность ВАБ и противопоказания

Особую ценность метод ВАБ имеет в лечении такой диагностически сложной патологии, как внутрипротоковая папиллома, так называемых «сложных» кист, очагов мастопатии (заболеваний с доброкачественными изменениями в молочных железах), представленных сгруппированными кальцинатами (образование из отложений солей кальция).

При открытых вмешательствах хирург не сможет их увидеть, удаление идет вслепую и требует резекции части молочной железы, что может привести к ее деформации и вместе с тем иногда не гарантирует полной ликвидации новообразования.

У метода почти нет противопоказаний. По словам Секачевой, ВАБ не рекомендуется делать в случае, если у пациентки на УЗИ новообразования не видно, если есть нарушения свертываемости крови (в том числе из-за медикаментозного лечения) и в случае воспаления.

Леванов отмечает, что в США в год выполняется более 80 тыс. подобных вмешательств, а в России — около 3 тыс. На всю страну насчитывается примерно 50 аппаратов, позволяющих провести ВАБ. Их отечественных аналогов пока нет, а цена на расходные материалы постоянно растет. При этом именно в России метод был доработан и улучшен.

Как усовершенствовали метод?

В ряде случаев после ВАБ у пациенток могут возникнуть осложнения в виде гематом и синяков. Часто это происходит после удаления нескольких новообразований в одной груди одновременно. Стандартным методом их профилактики является прием кровоостанавливающих препаратов (гемостатиков) и использование эластичных компрессионных бинтов, которыми обматывают грудь на 2-3 дня.

«Раньше при проведении ВАБ под ультразвуковым контролем и удалении единственного образования в одной груди в большинстве случаев удавалось добиться удовлетворительного гемостаза, но при удалении множественных образований возникали проблемы. Это существенно снижало заявленную низкую травматичность метода, отягощало и удлиняло реабилитационный период», — объяснил Леванов.

Однако проблему удалось решить. Для профилактики кровотечения при ВАБ под ультразвуковым контролем врач начал использовать двухволновой светодиодный хирургический лазер.

Это послужило основанием для разработки и применения метода интерстициальной лазерной коагуляции при ВАБ.

«После вакуумной резекции сразу происходит лазерная коагуляция — в канале иглы установлен тонкий лазерный световод, который «прижигает» место проведения манипуляции. После введения нового метода в практику вероятность кровотечения, а соответственно гематом, синяков, стремится к нулю.

Благодаря этому стало возможным одномоментное удаление нескольких образований в одной и даже в обеих молочных железах. А снять эластичный бинт можно не на третий, а утром на второй день после процедуры», — сказал Леванов.

Он добавил, что главная задача – не только полностью удалить новообразования и подтвердить их нераковую природу, но и сделать так, чтобы пациентка могла спустя два часа после операции вести прежний привычный образ жизни, без последствий для красоты и здоровья груди.

Не замена противораковой терапии

Несмотря на все плюсы ВАБ, процедура не может заменить противоопухолевое лечение.

«С точки зрения доброкачественных образований, ВАБ – идеальный способ их полного удаления. Но, тем не менее, после процедуры пациент все равно должен оставаться под наблюдением врача-маммолога.

Леванов подчеркнул, что ВАБ не является альтернативой радикального лечения РМЖ.

«Всем пациенткам путем ВАБ удаляются доброкачественные новообразования, но в ряде случаев после тотального гистологического исследования мы получаем в результате рак, что подтверждает вероятные ошибки биопсий.

У большинства этих пациенток установлен рак in situ, это самая ранняя стадия рака. Это в прямом смысле спасенные жизни,

ведь женщины пришли на ВАБ, имея на руках гистологическое заключение, что у них доброкачественная опухоль. А по результатам ВАБ получили такой неприятный, но очень важный результат, позволивший вовремя провести необходимое лечение и практически гарантировать излечение», — заключил специалист.