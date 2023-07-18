Популярный подсластитель может вызывать рак. Запретят ли продукты с аспартамом и чем его заменить?

Агентство Всемирной организации здравоохранения по изучению рака объявило искусственный подсластитель аспартам возможным канцерогеном. Он часто используется в диетических газировках, леденцах, сухих завтраках, соках и других продуктах. Что означает решение ВОЗ, какими исследованиями доказывается, что подсластитель вреден, пропадут ли перечисленные продукты с прилавков магазинов и чем можно заменить аспартам — в материале «Газеты.Ru».

Что случилось?

Агентство Всемирной организации здравоохранения по изучению рака объявило искусственный подсластитель аспартам возможным канцерогеном. Специалисты ВОЗ пришли к выводу, что аспартам может вызывать рак, после анализа трех наблюдательных исследований с участием людей.

Существует классификация канцерогенных веществ: группа 1 (доказанные канцерогены), группа 2А (вещества, которые, скорее всего, окажутся канцерогенами после дополнительных исследований), группа 2В (вещества, возможно канцерогенные) и группа 3 (вещества, которые не являются канцерогенами). Аспартам был причислен к группе 2В как требующий дополнительных проверок.

Что такое аспартам?

Аспартам широко известен как пищевая добавка E951. Он примерно в 180-200 раз слаще столового сахара, не имеет запаха и хорошо растворим в воде. Несмотря на то, что этот подсластитель имеет калорийность 4 ккал/г, для создания сладкого вкуса необходимо настолько малое количество аспартама, что его калорийность можно приравнять к нулю.

Он часто используется в диетических газированных напитках и продуктах питания. Помимо этого, аспартам выпускается в виде таблеток (1 таблетка по сладости соответствует 3,2 г сахара) и используется при сахарном диабете, ожирении и других заболеваниях, требующих ограничения или исключения употребления сахара.

Как ученые поняли, что с подсластителем что-то не так?

Аспартам считается самым изученным подсластителем – раньше он считался безопасным, однако ряд последних исследований подвергают это сомнению.

Одно из них, проведенное во Франции среди 100 тыс. взрослых, показало, что у людей, в рационе которых было больше искусственных подсластителей, включая аспартам, был повышен риск развития рака. Вред аспартама заключается в том, что после попадания в организм человека он распадается, в результате чего выделяются не только аминокислоты, но и метанол, а это уже вредное токсическое вещество.

Другое исследование провели в Италии на мышиной модели – грызунов подвергли воздействию повышенных доз подсластителя. Как показали результаты, аспартам может вызывать рак крови.

Должны ли мы избегать аспартама?

К сожалению, четкого ответа на этот вопрос ученые дать не могут. Новые рекомендации предполагают, что людям не следует полностью исключать это вещество из своего рациона. Достаточно просто сократить его ежедневное употребление до 40 мг вещества на килограмм массы тела.

Диетическая газировка содержит около 200 мг аспартама в банке объемом 350 мл. Раньше считалось, что, согласно этому показателю, взрослому человеку весом 60 кг потребуется выпивать около 12 банок в день, чтобы превысить рекомендации, при условии, что он больше ничего не будет употреблять с аспартамом. Однако в свете новых исследований эти нормы могут быть пересмотрены. Поэтому людям с повышенным риском развития рака все же следует избегать продуктов с этой добавкой.

Исчезнет ли с полок моя любимая газировка?

Внесение аспартама в список потенциальных канцерогенов совсем не означает, что подсластитель сразу исчезнет с прилавков. В списке Международного агентства по изучению рака (IARC) уже существуют десятки продуктов, с которыми люди сталкиваются ежедневно, а часть из них даже считаются полезными. В этом списке красное мясо, алоэ вера, маринованные овощи, а также свинец, бензин и выхлопные газы.

Пока запрещать использовать аспартам в пищевой промышленности не будут, если последующие исследования не подтвердят его опасность для здоровья.

Можно ли чем-то заменить аспартам?

Об этом стоит подумать каждому самостоятельно, а также сдать анализы и посоветоваться с врачом. Если показатель сахара в крови выше 5,5 ммоль/литр, то стоит задуматься о сокращении продуктов, которые его содержат. Для таких людей обычная сладкая газировка представляет больший риск для здоровья, чем ее аналог с этим сахарозаменителем.

Одним из наиболее безопасных аналогов является натуральный подсластитель стевия. Она не участвует в обмене веществ, не содержит углеводов и не повышает уровень сахара в крови. Поэтому ее, как правило, после консультации с врачом разрешают больным диабетом и ожирением. Также стевия не обладает канцерогенным эффектом.