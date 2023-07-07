В России первая за почти 30 лет большая вспышка менингококка. В опасности даже вакцинированные

Число заразившихся менингоккоком сотрудников склада Ozon в Екатеринбурге увеличилось до 10. На данный момент два человека умерли. По словам главного исследователя менингококковой инфекции, ведущего научного сотрудника Центра им. Гамалеи Натальи Костюковой, для России 10 человек – это очень большая вспышка. Как передается менингококк? Стоит ли сейчас вакцинироваться? Есть ли у россиян иммунитет к менингококку? Об этом «Газете.Ru» рассказали ученые.

Минздрав Свердловской области проинформировал о том, что число госпитализированных с менингококком в Екатеринбурге сотрудников Ozon возросло до восьми. Об этом сообщает ТАСС.

Состояние доставленных в больницу оценивается как удовлетворительное.

6 июня стало известно о том, что после заражения менингококковой инфекцией в городе умерли два человека. Сначала сообщалось о смерти одного из семи заболевших сотрудников сортировочного центра Ozon. Позднее были госпитализированы жившие с ним в хостеле коллеги. Причина смерти второго рабочего выясняется.

Менингококк — живущая в носоглотке человека бактерия, которая в некоторых случаях может привести к воспалению оболочки головного мозга, то есть менингиту, смертельному в 20-22% случаев. Все зависит от штамма.

Менингококки встречаются разные — от безопасных до вызывающих легкое недомогание и, собственно, самое страшное — менингит с высокой летальностью. Бессимптомными носителями этого микроба являются 5-10% населения. В закрытых коллективах, например казармах и общежитиях, носителями могут быть 50-80%. Это связано с тем, что бактерия передается капельным путем и тесный контакт способствует ее распространению.

«Для заражения нужен тесный контакт, легче всего заразиться менингококком через поцелуй. При рукопожатии передача маловероятна, если человек перед этим не высморкался в руку. Через посылки передача менингококка невозможна»,

— объяснила «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Центра им. Гамалеи доктор медицинских наук, профессор Наталья Костюкова, которая занимается изучением этой инфекции всю жизнь.

Среди детей в первые два года жизни заболеваемость менингококковым менингитом довольно высока и достигает десятков на 100 тысяч человек. Это связано с ослаблением действия антител, которые ребенок получает от матери. В большинстве случаев у взрослых носительство менингококка не приводит к развитию менингита.

«Очень большая» для Россия вспышка

«Десять заболевших — это очень большая вспышка для России, и она может иметь большие последствия, потому что с 1996 года у нас в стране вообще не было вспышек менингококка. До этого был большой занос инфекции в СССР 1968 году. Его привезли вьетнамцы, которые заразились менингококком в Китае, в итоге были сотни заболевших. Потом мы не могли избавиться от этого заноса до 1996 года», — рассказала Наталья Костюкова.

Эта вспышка, по мнению Костюковой, требует принятия срочных мер, которые подробно описаны у медиков в инструкции. Одна из таких мер — срочный анализ штамма, вызвавшего вспышку. Важно понимать, к какой генетической линии он относится, а также имеет ли он устойчивость к антибиотикам.

По словам Главы центра Гамалеи, академика Александра Гинцбурга, людям, которые могут быть заражены менингококком, в первую очередь требуется прием антибиотиков.

«Меня во всем этом волнует антибиотикорезистентность тех штаммов, которые выделили от больных, — говорит Глава центра Гамалеи, академик Гинцбург, – Это очень важно. Те люди, которые заразились и умерли, не были вакцинированы. А те, кто с ними контактировал, являются носителями и потенциальными жертвами. Их срочно нужно «кормить» антибиотиками. Но какими? Для этого нужно знать чувствительность штамма менингококка к антибиотикам».

Стоит ли вакцинироваться?

Что касается вакцинации, сначала нужно определить конкретный штамм менингококка, так как все вакцины действуют против определенных штаммов, — считает Костюкова.

«У нас своя вакцина есть только от менингококков А — они самые опасные. Но от других штаммов нет.

Есть еще иностранная «Менакра», эффективная против четырех штаммов. Недавно появился новый штамм Х, от него тоже существует вакцина, но в РФ она не лицензирована», — пояснила Костюкова.

Вакцинация «вслепую» ни к чему не приведет, считает она.

Впрочем, даже если человек недавно вакцинировался от менингококка, то не факт, что вакцина сработает при совпадении штамма, объяснил «Газете.Ru» иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Менингококковая вакцина — средство превентивное, и если человек получает от носителя высокие дозы патогена, то она не сработает. Поэтому даже недавно вакцинировавшимся стоит поберечься.

Впрочем, в детский календарь прививок у нас менингококковая вакцина не включена, поэтому можно точно говорить, что иммунитета в российской популяции к этой инфекции нет. Хотя нельзя исключать, что в естественной среде некоторые люди могли встретить эту инфекцию, и у них есть антитела», — отметил Волчков.

Также Глава центра Гамалеи Гинцбург рассказал, как можно было бы предотвратить эту вспышку.

«Если бы существовал Национальный банк сывороток, об открытии которого мы уже долго говорим на разных уровнях, то вспышку можно было бы предупредить.

Так как менингококк — это классический антропоноз, и он циркулирует в людской популяции, то к нему должны были бы образовываться антитела. И по количеству людей, которые имели эти антитела, можно было бы спрогнозировать эту вспышку. Анализ на наличие антител к менингококку мог бы за 2-3 месяца предупредить медиков о том, что будет такая вспышка. И можно было бы провести профилактическую вакцинацию», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» академик Гинцбург.