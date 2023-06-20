«Спасти никого не удастся». Воздух на пропавшем около «Титаника» батискафе может закончиться утром 22 июня

США не разрешили спасателям из Великобритании присоединиться к поискам пропавшего батискафа, сообщают британские СМИ. Министерство обороны Соединенного Королевства продолжает следить за ситуацией. Ранее один из участников экспедиции вышел на связь и сообщил, что все на борту живы и ждут спасателей. Кислорода у подводных исследователей, по подсчетам экспертов, осталось на несколько десятков часов — до утра четверга, 22 июня. Аппарат лежит на глубине 3,8 км.

Если батискаф, пропавший в ходе экспедиции к «Титанику», не всплывет сам, то спасти людей будет невозможно. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

«Самое сложное в этой операции – глубина. Там больше 3,5 километров. На такой глубине, я думаю, уже ничего не получится, спасти никого не удастся, к сожалению», — подчеркнул океанолог.

Он указал, что аппарат лежит на отметке в 3,8 км на дне океана. Ученый добавил, что история пока не знает примеров успешных спасательных операций на столь большой глубине.

Шансы на спасение у экипажа появятся, если батискаф поднимется ближе к поверхности, отметил Мухаметов.

Поиски затонувшего подводного аппарата продолжаются силами США и Канады. При этом сейчас власти Соединенных Штатов не дали британским военным присоединиться к спасательной операции, передает газета The Daily Telegraph.

Самолеты ведут поиски в 1448 км от мыса Кейп-Код на Восточном побережье США, в районе затопления «Титаника». Телеканал Sky News также сообщил, что британское министерство обороны наблюдает за ходом поисково-спасательных мероприятий и «при необходимости готово помочь».

Британские специалисты по подводным работам компании Magellan ждут вылета на Нормандских островах, но пока не получали разрешения.

Телеканал CNN ранее сообщал со ссылкой на береговую охрану США, что на пропавшем батискафе находятся пять человек. Аппарат располагает запасами кислорода на 72 часа, с момента пропажи батискафа прошло уже почти двое суток.

По данным Sky News, на борту могут находиться британский миллиардер Хамиш Хардинг, опытный исследователь морских глубин из Франции Поль-Анри Нарголе и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам «Титаника», Стоктон Раш.

19 июня ирландский исследователь Рори Голден смог выйти на связь и написал в Twitter, что с ним и другими «все хорошо». Он подчеркнул, что аппарат ждет спасателей.

«Наши возможности по выходу в интернет ограничены, чтобы сохранить пропускную способность для скоординированных усилий, которые предпринимаются, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду», — отметил исследователь.

Ирландец также призвал читателей своих соцсетей «думать позитивно», отметив, что команда батискафа настроена оптимистично.

Исследователь «Титаника» Евгений Несмеянов прокомментировал RT ситуацию с пропавшим батискафом «Титан».

«Я сотрудничал с компанией OceanGate Expeditions не как турист, а как автор. У аппарата «Титан» и раньше были проблемы, при предыдущих погружениях, и связь у него прерывалась, такие были случаи, они об этом писали. Немножко он задевал обломки «Титаника», был эпизод пару лет назад. То, что пропала связь в воскресенье, это уже достаточно много времени прошло, такого ещё не было. Пропадала связь максимум на несколько часов. Это уже значит что-то серьёзное», — рассказал он.

Несмеянов также признал, что аппараты могут зацепляться за обломки «Титаника».

«Особенно в районе кормовой части, потому что она в очень разрушенном, руинированном состоянии, там во все стороны торчат металлические части, различные пруты... Туда не рекомендуется приближаться, они могли где-то там зацепиться, этого все подводники боятся очень», — резюмировал он.

Британский отставной контр-адмирал Крис Пэрри также заявил газете The Mirror, что батискаф мог застрять среди обломков лайнера. «Аппарат мог застрять в обломках «Титаника». Это действительно могло привести к катастрофической аварии», — считает эксперт.

Бывший капитан аварийно-спасательного корабля Шон Тортора оценил шансы на спасение как «маловероятные».

«Маловероятно, что батискаф будет найден до того, как закончатся средства жизнеобеспечения. Кислород должен закончиться утром в четверг», — отметил он.

До 1985 года место, где покоится «Титаник», не было известно наверняка. Экспедиция Роберта Балларда нашла его лишь спустя 73 года после катастрофы.

С того момента на борту затонувшего судна побывало меньше людей, чем на орбите Земли.