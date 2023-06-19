В Атлантике пропал батискаф с туристами на пути к «Титанику». Один из них смог выйти на связь в соцсети

В Атлантическом океане пропал батискаф, на котором туристы погружались к обломкам «Титаника». Береговая охрана США в Бостоне подтвердила проведение поисково-спасательной операции у берегов острова Ньюфаундленд. По данным Guardian, в батискафе находится пять человек. Один из членов экипажа опубликовал пост в соцсети, в котором сообщил, что вся команда в порядке. Журналист CBS, бывавший в такой экспедиции, говорил, что «детали субмарины кажутся импровизированными», включая игровой контроллер, который использовался для управления аппаратом.

Туристический батискаф «Титан» компании OceanGate, спускавшийся к обломкам «Титаника», пропал в Атлантическом океане, сообщают CBS News и BBC. Последний раз компания писала в Twitter о ходе экспедиции 15 июня, сейчас OceanGate подтвердила пропажу и сообщила о поисках аппарата.

CBS со ссылкой на лейтенанта Джордана Харта из береговой охраны США в Бостоне сообщает, что личный состав «в настоящее время проводит поисково-спасательную операцию». Пока поиски результатов не принесли. BBC также сообщает, что туристический батискаф сейчас ищут два самолета.

На сайте OceanGate указано, что экспедиция запланирована на 12 — 20 июня. Отмечается, что батискаф вмещает пять человек, один из которых управляет судном. Местом прибытия назван город Сент-Джонс, провинция Ньюфаундленд, Канада.

По данным британской газеты The Guardian, на борту батискафа находятся пять человек. Отмечается, что на субмарине может быть британский бизнесмен Хэмиш Хардинг — одно из мест на аппарате якобы забронировано на его имя. Известно, что Хардинг был в составе миссии Blue Origin NS-21 и отправился в космос 4 июня 2022 года.

Сам Хардинг, однако, в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 17 июня сообщил, что будет участвовать в погружении в составе миссии OceanGate 18 июня.

«Вчера мы отплыли из Ньюфаундленда и планируем начать погружение завтра около 4 часов утра. А до тех пор нам предстоит провести много подготовительных мероприятий и брифингов», — сообщал он.

Компания Action Aviation, которую возглавляет Хардинг, накануне сообщила, что руководитель погрузился на аппарате OceanGate.

«Мои мысли и молитвы по поводу моего отчима Хэмиша Хардинга, субмарина которого пропала во время изучения «Титаника». Поисково-спасательная операция в разгаре», — передает телеканал Sky News заявление Брайана Заса, приемного сына 58-летнего бизнесмена.

CBS также сообщила, что год назад их корреспондент Дэвид Боуг участвовал в экспедиции на «Титане». Отмечается, что «когда он расположился на судне, в котором, по его словам, было примерно столько же места, сколько в минивэне, Пог сказал, что «не мог не заметить, сколько деталей этой субмарины казались импровизированными, с готовыми компонентами», включая игровой контроллер, который использовался для управления субмариной».

После новостей о пропаже «Титана» Боуг сообщил, что накануне погружения на субмарине не был установлен аварийный буй, и его размещение активно обсуждалось накануне экспедиции. Кроме того, известно, что в 2022 году связь с аппаратом с командой на борту была утрачена на пять часов.

1 июня компания сообщала, что связь с аппаратом обеспечивается через спутниковую систему StarLink.

Также на судне находится ирландский дайвер Рори Голден. На своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он написал, что экипаж в порядке:

«Я в порядке. Мы все сосредоточены. Пожалуйста, не спрашивайте их имена [кто находится на борту], так как это бестактно. Я уже видел в социальных сетях неуместные комментарии. Хочу поблагодарить всех, кто пытался отправить мне сообщение в WhatsApp. У нас сложилась ситуация, которой сейчас занимается поисково-спасательная служба.<...> Наши возможности выхода в интернет ограничены. Информация и обновления будут публиковаться по мере необходимости».

Что известно об аппаратах OceanGate

Компания заявляет, что их подводных аппарат «Титан» — единственная в мире мини-субмарина, способная добраться до места крушения «Титаника», которое находится на глубине чуть менее четырех километров.

OceanGate рекламирует свои погружения так:

«Следуйте по стопам Жака Кусто и станьте подводным исследователем — начните с погружения к месту крушения «Титаника». Это ваш шанс выйти за рамки повседневной жизни и открыть для себя что-то действительно экстраординарное. Станьте одним из немногих, кто увидит «Титаник» своими глазами. Ваше погружение обеспечит не только захватывающий и уникальный опыт путешествия, но и поможет научному сообществу узнать больше о затонувшем корабле и глубоководной среде океана. Каждое погружение также преследует научную цель, и вы можете узнать больше об исследованиях, которые мы поддерживаем здесь».

Компания заявляет, что «Титаны» обеспечены системой мониторинга состояния судна в реальном времени. Используя различные датчики по всей границе субмарины, она анализирует изменение давления по мере погружения и передает командиру судна, чтобы в случае опасности остановить снижение и подняться на поверхность.

OceanGate начала принимать небольшие команды «гражданских ученых» на мини-субмарине два года назад по цене $125 тыс. за человека. Сейчас стоимость составляет $250 тыс.

Запас воздуха на борту аппарата рассчитан на 96 часов.