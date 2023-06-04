Спрей для носа, порно, общее хобби. Как сохранить сексуальную активность в пожилом возрасте

Во сколько лет у мужчин и женщин начинаются связанные с возрастом проблемы в сексе, как отсрочить их появление, стоит ли обращаться к методам нетрадиционной медицины, а также почему пожилым необходимо заниматься сексом, и когда это опасно — рассказал в интервью «Газете.Ru» эксперт по превентивной медицине, эндокринолог и андролог Европейского Медицинского Центра (EMC), член Американского эндокринологического общества, Европейского общества репродукции человека и эмбриологии, ученый секретарь Международного общества по изучению вопросов старения у мужчин Георгий Мсхалая.

– В каком возрасте уместно говорить о начале «старческих» проблем в сексуальной жизни?

– С возрастом у мужчин начинает постепенно снижаться уровень тестостерона. Обычно это происходит с 30-35 лет. Избыточный вес, хронический стресс, дефицит сна, сахарный диабет и другие сопутствующие заболевания – причины, которые усугубляют ситуацию и замедляют процесс выработки главного полового гормона еще больше.

У женщин гормональные возрастные изменения связаны в первую очередь со снижением функциональной активности яичников. Это могут быть как возрастные нарушения, так и связанные с перенесенными операциями, дефицитами микроэлементов и витаминов. Возрастные изменения девушка начинает отмечать в виде изменений менструального цикла. Большинство женщин переживает менопаузу в возрасте от 45 до 55 лет, проходя через нее в ходе естественного цикла биологического старения организма. Продолжительность этого периода зависит от многих факторов, и, в первую очередь, от образа жизни: наличия вредных привычек, диеты, уровня стресса, количества и качества сна.

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– Как эти изменения сказываются на половой жизни?

– С возрастом все пациенты отмечают снижение либидо. У мужчин также происходит уменьшение количества утренних эрекций, ослабевает эрекция во время полового контакта, нарушается семяизвержение. На формирование эрекции может влиять также нарушение кровотока. Возможные причины – повышение уровня холестерина, что вызывает «закупорку» сосудов и в результате оказывает негативное влияние на половую функцию. Также негативно влияет повышение артериального давления, сахарный диабет и поражение нервной ткани. Один из главных негативных факторов, влияющих на эрекцию – курение. Если вы выкуриваете одну-две пачки ежедневно, то риск сексуальных проблем кратно повышается.

Женщины часто жалуются на появление дискомфорта во время полового акта. С возрастом кровоток влагалища ухудшается, вагинального секрета (смазки) становится меньше, – это приводит к появлению дискомфорта при половом акте, вследствие чего идет снижается либидо и может отсутствовать желания сексуальной близости с партнером.

– Как отсрочить появление проблем в половой жизни?

– Чтобы отсрочить появление проблем в половой жизни, и женщинам, и мужчинам важно вести здоровый образ жизни, сбалансированно питаться, следить за весом, стараться спать минимум 8 часов в день и ложиться не позже 23:00, пытаться максимально снизить уровень стресса. Все эти банальные, но важные советы помогут улучшить половую функцию и сохранить ее как можно дольше.

Для борьбы с неприятными последствиями возрастных гормональных изменений в организме мужчины важно поддерживать нормальный уровень тестостерона. Женщинам назначают менопаузальную терапию: пероральные или трансдермальные эстрогены. Они улучшают кровоток и увлажнение влагалища, повышают либидо.

Важно: вагинальные эстрогены назначают и женщинам, которые уже получают гормональную медикаментозную терапию. В результате кровоток влагалища улучшается, смазки становится больше, а дискомфорт во время секса снижается, что помогает получить максимальное удовольствие от полового акта.

— Гормональные препараты, по последним данным, увеличивают у женщин риск рака молочной железы на 30%, хотя и снижают риск развития рака яичников. Что вы думаете об этих исследованиях?

— Современные гормональные препараты незначительно повышают риск рака молочной железы, но при этом на 25-35% снижают риск сахарного диабета II типа, снижают риск остеопороза и положительно действуют на когнитивную функцию головного мозга. Как и любая гормональная терапия, назначение женских половых гормонов требует консультации и наблюдения врачей — гинеколога и маммолога. При должном контроле, риск рака молочной железы минимальный.

– Некоторые исследования говорят о том, что имбирь и масло примулы имеют возбуждающую способность, особенно для женщин. Стоит ли их принимать?

– Любые средства народной медицины можно использовать дополнительно с гормональной терапией, но не вместо нее. Кроме того, нужно исключить аллергию и индивидуальную непереносимость после консультации со специалистом. Важно понимать, что если первопричина возникновения проблем в половой жизни у женщины – менопауза, то никакие средства народной медицины не будут настолько эффективны, как гормональная терапия, подобранная грамотным лечащим врачом.

Кстати, сейчас на рынке медицинских препаратов, в том числе и российских, есть достойные средства, которые помогают заметно улучшить сексуальное влечение и у мужчин, и у женщин. Например, недавно ученые Инновационного центра «Сколково» изобрели эффективный интраназальный спрей.

— Что это за препарат?

— Препарат Дизайрикс.

Он применяется для лечения снижения сексуального влечения у женщин. Механизм действия связан с воздействием на сигнальные пути головного мозга, ответственные за регуляцию сексуального и репродуктивного поведения. Это уникальная разработка отечественных ученых, в мире на данный момент аналогов ей не существует.

– Как активность половой жизни в пожилом возрасте связана с депрессией?

– Сексуальное желание зависит от многих факторов и уровень половых гормонов – только один из них. Ментальное здоровье тесно связано с выраженностью полового влечения в любом возрасте.

Важно понимать, что эрекция у мужчин формируется в головном мозге, поэтому любые психологические проблемы, депрессия в том числе, ведут к дополнительному снижению половой функции. Ситуация аналогична и для женщин – психологические трудности снижают половое влечение.

Более того, во время секса вырабатываются «гормоны счастья» — серотонин и окситоцин. Они оказывают положительное влияние на психологическое состояние в любом возрасте. Поэтому секс в некой степени может помочь в борьбе с депрессией.

– Некоторые также отмечают, что совместный просмотр порно помогает решить проблемы, возникающие у пожилой пары в постели – это так?

– Если регулярность или качество половых актов связаны с психологическими проблемами, может помочь личная терапия каждого из партнеров или парная консультация семейного психолога. Все индивидуально, но совместный просмотр порно точно может сблизить партнеров. Не стоит также обесценивать другое совместное времяпрепровождение и общие хобби.

Кроме того, если мужчина получает гормональную терапию, а женщина – нет, то случается диссонанс: либидо партнера сохранено, а партнерша ощущает снижение полового влечения. Это может привести к проблемам в паре. Важно учитывать, что при нарушении эрекции мужчина может избегать близости даже на бытовом уровне – уменьшается или исчезает тактильность. Партнер начинает задерживаться на работе, чтобы женщина успела лечь спать до его прихода.

Ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа – препараты, которые продаются без рецепта и могут помочь при нарушении эрекции. Они широко известны: силденафил, тадалафил, варденафил, уденафил и другие.

— Виагра (силденафил) и ее аналоги могут применяться даже в 90 лет? Ведь в этом возрасте уже практически нет людей с отсутствием риска развития сердечно-сосудистых заболеваний?

— Виагра, Сиалис, Левитра и другие препараты аналогичного действия не повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний вне зависимости от возраста: хоть в 90, хоть в 100 лет. Механизм их действия связан с расширением сосудов и улучшением кровотока. Есть многочисленные исследования препарата Виагра, которые показывают, что при приеме препарата улучшается работа сердца.

– Важно ли заниматься сексом в пожилом возрасте или можно это оставить в прошлом?

– Заниматься сексом важно в любом возрасте. Во-первых, половая близость позволяет сохранить психологический комфорт в паре. Во-вторых, секс – профилактика некоторых заболеваний. Например, простатита у мужчин.

Гормональные проблемы влияют не только на половую функцию, но и на весь организм в целом. Медикаментозная терапия, которая назначается мужчинам, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, переломов и препятствует снижению плотности костной ткани (остеопороза).

– В каком случае занятия сексом связаны с опасностями для здоровья у мужчин и женщин в пожилом возрасте — когда им заниматься нельзя?

– В принципе, не существует никаких опасностей при занятии сексом в пожилом возрасте. Все они связаны не с цифрой в паспорте, а с наличием заболеваний, например, сердечно-сосудистых. Если человек недавно перенес инфаркт миокарда, то кардиолог скорее всего посоветует строго дозировать физическую нагрузку. В этом случае секс – дополнительная нагрузка на сердце.

Нет предельного возраста, после наступления которого стоит отказаться от половой близости. Секс делает и женщин, и мужчин здоровее и счастливее. Люди в 50, 60 или 70 лет не отличаются от двадцати- или тридцатилетних. Конечно, либидо снижается с возрастом, но правильно подобранная гормональная терапия может помочь поддерживать половую функцию на хорошем уровне и не отказывать себе в удовольствии половой близости с партнером. Мои пациенты занимаются сексом и в 85, и в 90 лет, ведь секс – важная составляющая комфорта и эмоциональной близости в паре.