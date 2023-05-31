«Инопланетяне здесь»: любитель уфологии из Стэнфорда рассказал о пришельцах на Земле

Профессор иммунологии Гарри Нолан из Стэнфорда заявил, что инопланетяне посещали Землю и «остаются здесь». Об этом он сказал на конференции «Пентагон, Внеземная разведка и разбившиеся НЛО». Ученый известен своим увлечением уфологией, и неоднократно делал громкие заявления о пришельцах. По его мнению, эффект на землян пришельцы производят тот же, что и галеоны испанцев на индейцев Америки — их просто не могут осознать.

Инопланетяне «посещали Землю» и по-прежнему остаются на планете, считает доктор биологии, профессор, иммунолог Стэнфордского университета (США) Гарри Нолан. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Daily Mail, Нолан заявил об этом на тематической конференции «Пентагон, внеземная разведка и разбившиеся НЛО» в Нью-Йорке.

«Инопланетяне все еще здесь, поскольку эксперты работают над реверсивным проектированием НЛО, которые совершили аварийную посадку», — приводит DM слова ученого.

Гарри Нолан – профессор и иммунолог Медицинской школы Стэнфордского университета. Его научные интересы – вирусы, генная терапия, исследования иммунитета, различные заболевания. Является автором более 300 научных публикаций.

Уфология считается псевдонаукой, включающей описание, анализ и попытки интерпретации явлений, предположительно связанных с инопланетянами и НЛО. Гарри Нолан при этом, по сообщению ряда СМИ, мог работать на Минобороны США, оплачивающее исследования в сфере воздушных аномалий (центр AARO).

Нолан отметил, что вероятность пребывания пришельцев на Земле «составляет 100%». Он предположил, что люди видели инопланетян и раньше, но как американские индейцы, увидевшие испанские галеоны конкистадоров, не смогли их верно проинтерпретировать.

«Они появляются и говорят: «Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных?» — заявил профессор.

Его заявления многие российские СМИ подали под заголовками о том, что про пришельцев Нолан говорил именно находясь в статусе профессора Стэнфорда, а не исследователя уфологии — хотя университет НЛО не изучает.

СМИ сообщали, что ранее профессор Гарри Нолан рассказал о повреждениях мозга у людей, которые стали свидетелями появления НЛО. По его словам, МРТ показало наличие рубцов на поверхности органа.

Он также заявил, что якобы есть люди в руководстве США, которые занимаются «программами обратного проектирования сбитых летательных аппаратов». Нолан подчеркнул, что малая часть «находящихся там знаний» может стать основой для настоящей технической революции.

19 апреля основатель SpaceX Илон Маск в эфире Fox News прокомментировал предположения о существовании инопланетян.

Маск подчеркнул, что знает о космосе очень много, поэтому и о пришельцах тоже наверняка бы знал. «Если бы они были, я бы об этом немедленно написал в Twitter», — добавил он. Предприниматель допустил использование «инопланетной угрозы» властями США для увеличения оборонного бюджета.

«Мы постоянно пытаемся увеличить оборонный бюджет, и если бы мы показали инопланетянина, тогда с этим никто бы не стал спорить. Мы бы сказали, что нам нужны деньги, чтобы защититься от этих ребят. Сколько денег вы хотите? Берите! Они выглядят опасно. Вторжение может произойти в любую минуту», — подчеркнул Илон Маск.

Ранее Маск указывал, что не верит в существование пришельцев. «Насколько мы знаем, мы единственные разумные живые существа», — отметил миллиардер.

20 апреля газета Politico сообщила, что Пентагон стал изучать рост инцидентов с НЛО, но пока не нашел доказательств существования инопланетян. Глава AARO Шон Киркпатрик, Минобороны США в настоящее время изучает примерно 650 инцидентов с НЛО. В сенатском комитете по вооруженным силам он заявил, что многие случаи наблюдения НЛО могут остаться неисследованными, так как отсутствуют достоверные данные.

close 100% Depositphotos

Кроме этого, Киркпатрик показал кадры двух недавно рассекреченных случаев наблюдения за НЛО. Видео, сделанное на Ближнем Востоке в 2022 году остается неисследованным. Еще одна запись из Южной Азии, которая была сделана в этом году, ждет экспертной оценки. Предварительно предполагается, что объект на самом деле был коммерческим самолетом.

В Пентагоне подчеркнули, что доказательств существования инопланетян пока не найдено.