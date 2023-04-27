«Нужно было идти с Россией»: Что говорил Гитлер накануне самоубийства

ФСБ опубликовала новые архивные документы о положении дел в фюрербункере накануне самоубийства Адольфа Гитлера в апреле 1945 года. На основании слов взятого в плен адъютанта нацистского вождя Отто Гюнше сообщается, что в Третьем рейхе накануне краха не было единого руководства, а сам Гитлер только говорил о том, что «надо держаться или погибнуть». К тому же он якобы говорил, что «нужно было идти вместе с Россией» — сам Гитлер сделать этого не мог, но «это должно принести будущее».

В канун годовщины самоубийства нацистского фюрера Адольфа Гитлера (30 апреля 1945 года) ФСБ РФ опубликовала новые архивные документы. Как сообщает ТАСС, в бумагах говорится о настроениях в ставке немецкого вождя в канун поражения Третьего Рейха.

Опубликованные документы хранятся в архивах УФСБ по Новгородской области. Это часть следственного дела личного пилота Гитлера Ганса Баура. В нем приведены также слова личного адъютанта фюрера – штурмбанфюрера СС Отто Гюнше. Он был взят в плен и арестован СМЕРШем и содержался во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке.

ФСБ сообщает, что Гюнше был заключен в одну камеру с бывшим командиром минометного полка полковником Артуром Шварцем. Ему он и рассказал о событиях и настроениях, царивших в бункере Гитлера в центре Берлина в последние дни нацистской Германии.

Шварц, в свою очередь, рассказал о словах Гюнше в своих показаниях в мае 1945 года.

В первую очередь, передает ТАСС, Гюнше рассказал Шварцу, что в последние дни Третьего рейха в стране не было единого руководства.

Рейхсмаршал Герман Геринг, находившийся на юге Германии, объявил себя преемником Гитлера в конце апреля – думая, что фюрер уже не может сам принимать важных решений.

«Его [Геринга] неспособность организовать военно-воздушные силы и аморальный образ жизни полностью подорвали его авторитет в Германии», — приводил Шварц слова адъютанта Гитлера.

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О начальнике СС Генрихе Гиммлере, находившемся в конце войны на севере Германии, в Макленбурге и Померании, было известно, что он устанавливал связь с Англией и Америкой, за что был снят с должности и исключен из НСДАП. «Особенно сильное возмущение вызывало поведение Геринга и Гиммлера», — утверждается в материале.

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Гитлер, по свидетельству Гюнше, чувствовал себя незадолго до суицида покинутым соратниками и партией нацистов. При этом фюрер отклонял предложения улететь из Берлина, указывая на бессмысленность этой затеи.

«Можно было подумать, что его душевное равновесие совершенно сломлено», — отмечал его адъютант. «Но многие еще верили в чудо. Хотя, с другой стороны, все происходившее в Берлине расценивалось как безумие», — рассказывал советским чекистам Шварц слова Гюнше.

Кроме того, в последние дни Гитлер боялся «попасть в руки русских». Он также заявлял, что либо надо держаться до конца и побеждать, либо погибать.

«За последнее время неоднократно говорил о том, что Германии надо было идти вместе с Россией, но этого он сделать не мог, не могла этого сделать и партия, это должно принести с собой будущее», — приводит ТАСС слова немецкого офицера.

Гюнше также сообщил сокамернику, что рейхсминистр по делам НСДАП и личный секретарь Гитлера Мартин Борман погиб в перестрелке. Покончили с собой начальник генштаба Крепс, глава управления личного состава вермахта Бургдорф, имперский руководитель гитлерюгенда Аксманн.

Убив своих малолетних детей, покончили с собой также начальник пропаганды Рейха Йозеф Геббельс и его жена Магда.

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Гюнше рассказал, что 1 мая 1945 года он и другие эсэсовцы попытались прорваться на Запад через метро Берлина, но на следующий день столкнулись с советскими танками и были вынуждены сдаться в плен, не сумев найти солдат для прорыва к американцам.

Шварц также рассказал НКВД, что Гюнше говорил о британской пропаганде среди офицеров вермахта и СС.

«У одного из немецких офицеров, бывшего в плену у англичан и подлежащего освобождению в порядке обмена, один английский офицер перед его отправкой спросил, не согласился ли бы он при известных обстоятельствах сражаться под английским командованием против большевизма»,

— говорится в документах, опубликованных ФСБ.

Наконец, Гюнше видел и тела мертвых Гитлера и его жены Евы Браун.

«Лица Гитлера он не видел, так как оно было закрыто покрывалом, но его ноги свешивались с носилок, и Гюнше безошибочно узнал ботинки, носки и брюки Гитлера», — сообщал Шварц.

Обгоревшие тела фюрера и его супруги советские солдаты нашли 13 мая, уже после капитуляции нацистской Германии.

В 2022 году ФСБ уже публиковала документы о последних часах жизни Гитлера. Согласно показаниям личного пилота Гитлера группенфюрера СС Ганса Бауэра, в апреле Гитлер говорил, что не покинет Берлин, хотя многие из его окружения убеждали его, что нужно эвакуироваться из города.