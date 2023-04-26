Японский аппарат с арабским луноходом, скорее всего, разбился при посадке на Луну

Японская компания Ispace, отправившая на Луну первый частный спускаемый аппарат, заявила, что аппарат не смог прилуниться так, как это было задумано. За несколько секунд до планируемой посадки центр управления потерял связь с модулем. Вероятно, аппарат достиг поверхности Луны с избыточной скоростью, из-за чего мог потерпеть крушение. На его борту к Луне доставляли созданный в ОАЭ луноход «Рашид» и другие аппараты, которые должны были изучать поверхность спутника Земли.

Японский частный космический аппарат Hakuto-R, принадлежащий компании Ispace, достиг поверхности Луны, но после попытки посадки в районе лунного кратера Атлас потерял связь с центром управления. Посадка модуля транслировалась на YouTube.

Спустя несколько часов Ispace сообщила, что до сих пор не может подтвердить успешность или провал миссии, а после признала, что аппарат потерян.

Посадка лунного модуля планировалась на 1:40 26 апреля по японскому времени (19:40 мск 25 апреля). Когда через 20 минут после запланированного времени посадки связь с модулем так и не удалось восстановить, руководители миссии признали ее неудачной и пообещали выяснить, почему это произошло.

Гендиректор компании Такеши Хакамада рассказал, что компания потеряла связь с посадочным аппаратом во время его снижения.

«У нас была связь до самого момента посадки, но потом мы потеряли контакт. Мы вынуждены признать, что мы не смогли совершить успешную посадку на лунную поверхность», — цитирует его Bloomberg.

По его словам, связь с модулем прервалась перед самым касанием поверхности Луны, поэтому специалисты не исключают, что аппарат разбился или сильно поврежден.

Ускорение при посадке

В Ispace рассказали, что за час до планируемой посадки Hakuto-R, находившийся на окололунной орбите, совершил все необходимые действия: он включил двигатель на торможение и сбросил скорость.

Однако центр управления потерял связь с аппаратом, когда тот был в 10 метрах от поверхности Луны и двигался со скоростью 25 км/ч, пишет газета Khaleej Times. В последние секунды перед посадкой, пока связь с модулем еще поддерживалась, он резко ускорился.

«Принимая во внимание все обстоятельства, мы полагаем, что с большой вероятностью модуль в итоге совершил жесткую посадку на Луну», — заявили в Ispace и добавили, что связь с Hakuto-R, скорее всего, восстановить не удастся.

Теперь компания намерена собрать все возможные данные о полете, чтобы «существенно усовершенствовать технологическую готовность» для второй миссии, которая запланирована в 2024 году, и третьей миссии, намеченной на 2025 год. По словам главы Ispace, несмотря на провал миссии, специалистам удалось собрать «огромное количество информации» и получить важный опыт.

В свою очередь президент Японского аэрокосмического агентства Хироси Ямакава пообещал и дальше поддерживать проект и сотрудничать с Ispace и другими частными космическими компаниями.

Цели миссии

Hakuto-R должен был стать первым в истории коммерческим модулем, совершившим посадку на Луну. До этого аппараты к спутнику Земли отправляли только государства — США, СССР и Китай.

Аппарат отправился в космос 11 декабря 2022 года на борту ракеты Falcon-9 компании Илона Маска SpaceX. Ракета стартовала с мыса Канаверал, путь модуля к Луне занял три месяца. Несколько недель аппарат провел на лунной орбите.

Ispace выбрала кратер Атлас в качестве основного места прилунения, поскольку «он соответствует техническим характеристикам для демонстрации технологий модуля, научно-исследовательским целям миссии MBR Space Centre, а также требованиям миссий других клиентов», отмечала компания.

Главной задачей миссии был поиск воды в месте посадки, а также апробация технологий для будущих полетов к Луне. На борту Hakuto-R, который сам был оснащен научными приборами, к Луне отправились два лунохода и другие полезные грузы, сообщал Bloomberg.

В частности, на борту находились японский мини-ровер Sora-Q и четырехколесный луноход «Рашид», созданный Объединенными Арабскими Эмиратами. «Рашид» имеет длину полметра и массу всего 10 кг — это менее 10% массы китайского лунохода «Юйту-2», который сейчас исследует обратную сторону Луны.

Луноход должен был проработать один лунный день (14 земных суток), а управлять им должны были алгоритмы искусственного интеллекта, способные самостоятельно находить интересные особенности рельефа. Кроме того, расположенные на борту лунохода зонды должны были измерять температуру и плотность заряженных частиц, вызывающих передвижения пыли на поверхности Луны.