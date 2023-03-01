«У подростков и взрослых с СДВГ выше риск развития алкоголизма»: как распознать синдром у ребенка

Как отличить синдром дефицита внимания и гиперактивности у ребенка от простой невоспитанности, всегда ли детям с СДВГ нужны лекарства, как синдром может проявляться у взрослых и может ли он дать какие-то преимущества в жизни, «Газете.Ru» рассказал руководитель Центра поведенческой неврологии, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека РАН, профессор Леонид Чутко.

— Сколько в России детей с СДВГ?

— Централизованно никто не считает количество таких детей, — впрочем, как и в случае с любым другим не самым инвалидизирующим заболеванием. Но если исходить из тех исследований, которые проводили мы в Санкт-Петербурге и наши коллеги в Москве, — цифры примерно такие же, как за рубежом: 5-7% от популяции. У мальчиков, как правило, СДВГ встречается в 4-6 раз чаще.

— Действительно ли за рубежом имеет место гипердиагностика, когда синдром приписывают детям, у которых его нет?

— Я бы не сказал, что такая проблема действительно есть. В США, например, изучением СДВГ занимаются намного дольше чем у нас, много лет публикуются научные исследования, но цифры относительно распространенности синдрома у них практически не меняются. Да, за прошедшие десятилетия выявляемость несколько выросла, но не настолько, чтобы считать эти изменения значимыми и указывающими на рост числа ложных диагнозов.



В России на СДВГ обратили внимание примерно в 1990-х годах, поэтому сегодня врачи уже достаточно неплохо знакомы с диагностическими критериями и умеют его выявлять.

— Когда говорят об СДВГ, обычно подразумевают неусидчивость и неуправляемость. Это наиболее характерный признак расстройства?

— Главный симптом СДВГ — это невнимательность. Бывают активные физически дети, с живым темпераментом. Но если ребенок постоянно отвлекается при выполнении учебных заданий, не может, как сверстники, сконцентрироваться на них даже в школьном возрасте, все время что-то забывает, — это уже повод насторожиться.

Есть несколько подтипов синдрома. В некоторых случаях гиперактивность вообще не проявляется, но проблемы с внимательностью, с сосредоточением есть всегда.

В частности, гиперактивность реже встречается у девочек. У них расстройство в принципе обычно протекает мягче и диагностируется в более позднем возрасте. Но если отвлекаемость есть, рано или поздно она становится видна, приводит к проблемам в учебе, к дезадаптации в школе.

— Среди не-медиков до сих пор ведутся споры: кто-то считает, что СДВГ — это нормальное детское поведение, кто-то — что это просто проявление невоспитанности. В какой момент невнимательность и непоседливость становятся патологией?

— В Международной классификации болезней сформулированы критерии, которые позволяют отличить это заболевание от нормы. Невнимательность, отвлекаемость, неорганизованность, суетливость, неусидчивость должны быть выражены в достаточной степени на протяжении минимум полугода.

Один из важных моментов — признаки заболевания проявляются и дома, и в детском саду или школе. То есть, если ребенок дома ведет себя с родителями плохо, а из детского учреждения жалоб не поступает, то, скорее всего это проблемы воспитания. Также важно исключить другие заболевания, прием определенных лекарств — то есть все, что может повлиять на поведение.

Сейчас существуют психофизиологические тесты, которые позволяют измерить способности пациента к концентрации. В нашем Центре используется тест TOVA на вариабельность внимания, а за рубежом в последнее время получил распространение тест непрерывной производительности MOXO.

Врач рассматривает каждый конкретный случай отдельно, с учетом диагностических критериев, жалоб родителей. Какие-то анализы, инструментальные обследования здесь не слишком информативны. Хотя, например, специализированная количественная ЭЭГ показывает определенные изменения, которые позволяют определить действительно ли дело в нарушении внимания или в чем-то другом, например, в проблемах с мотивацией.



— Чем же работа мозга у человека с СДВГ отличается от нормальной?

— Утрируя, можно сказать, что лобные, передние области головного мозга, префронтальная кора, работают несколько «медленнее», чем у здоровых сверстников. Наблюдается функциональная незрелость головного мозга. А именно префронтальная кора регулирует мышление и двигательную активность в зависимости от планов и задач человека.



— СДВГ — это генетическое расстройство? Или есть и другие причины?

— В первую очередь, это наследственное заболевание. Если обследовать родителей детей с СДВГ, то в половине случаев симптомы можно найти у отцов, а в 29% случаев — у матерей. Но и перинатальные факторы могут повлиять на то, проявится ли расстройство и в какой степени. Патологии беременности и родов повышают риски, у недоношенных детей СДВГ встречается чаще.



— А как влияет социальная среда?

— Социальная среда может модифицировать проявление заболевания — усиливать, уменьшать. Но она не является причиной.

Синдром дефицита внимания — это не следствие каких-то, допустим, семейных проблем. В обществе до сих пор встречается путаница, некоторые считают, что дефицит внимания — это про нехватку внимания родителей к ребенку.

Но, конечно, если семейная обстановка сложная, если у родителей разные подходы к воспитанию, если есть частые конфликты, — это может усилить проявления синдрома.



— С какой вероятностью СДВГ сохраняется во взрослые годы?

— В среднем, в половине случаев. Иногда дети просто его перерастают, головной мозг созревает просто позже, чем у сверстников.

— Может ли синдром развиться у взрослого?

— Нет. И это очень важно. Ко мне приходят такие пациенты, которые где-то прочли про СДВГ и стали пытаться все, что с ними происходит: проблемы на работе, в семье, – объяснить с точки зрения болезни.

Заболевание может остаться недиагностированным до взрослых лет, но внезапно появиться у взрослого оно не может. Поэтому мы спрашиваем: «А каким Вы были в детстве?». И если раньше проявлений синдрома не было, значит, корень проблемы надо искать где-то еще.



— Как проявляется СДВГ у взрослых?

— Во взрослые годы обычно менее выражена повышенная двигательная активность, но проблемы с внимательностью сохраняются. Например, такие люди перестраиваются на дороге, не посмотрев в зеркало.

В среднем, они чаще меняют места работы, брачных партнеров, реже получают высшее образование, и у них в среднем меньше доход, чем у их здоровых сверстников. Безусловно, СДВГ накладывает отпечаток на социальную жизнь.

Кроме того, подростки и взрослые с СДВГ входят в группу риска по развитию алкоголизма, наркотизации. Совершенно не обязательно, разумеется, что они столкнутся с алкоголизмом, но вероятность для них будет выше.

— С какими еще заболеваниями сталкиваются люди с СДВГ?

— Расстройству часто сопутствует дислексия, тики. В более старшем возрасте может развиться депрессия, тревожные расстройства. Нередко симптомы СДВГ и других расстройств могут наслаиваться, маскировать друг друга, и тут уже задача врача — суметь распутать этот клубок и выяснить первопричину всех проблем.

— Всегда ли детям с СДВГ нужны какие-то препараты?

— Есть такой стереотип, что при СДВГ обязательно надо принимать психостимуляторы или другие лекарства. Но это не так. Первым этапом всегда идет психологическая коррекция, психотерапия. Это очень важный момент. Работа ведется в семье, с родителями. Важно донести до них, что нет такой таблетки, которая научит ребенка правильно себя вести. Родители должны научиться его понимать, взаимодействовать с учетом его особенностей.

— Что родителям детей с СДВГ нужно иметь в виду в первую очередь?

— Что такого ребенка не стоит ругать или критиковать. Дети с СДВГ в принципе не слишком восприимчивы к критике, к запретам.

Если ребенок сделал что-то не так, важно донести до него мысль: «Ты — хороший, но поступил неправильно». То есть, не ругать его за личность, за то, кто он есть. Это, в целом, и на здоровых детей распространяется. Но при СДВГ позитивная модель поведения родителей по отношению к ребенку крайне важна.

Еще для таких детей очень важно максимально структурировать время, чтобы под определенные задачи у ребенка были конкретные временные отрезки, выстраивать график. Людям с СДВГ сложно его придерживаться, но без графика их жизнь совсем превратится в хаос. Если родители хотят, чтобы их ребенок потом получил образование, профессию, не инвалидизировался и чувствовал себя в обществе наравне со здоровыми сверстниками, то надо стремиться к тому, чтобы поддерживать какой-то распорядок. Абсолютного подчинения, конечно, требовать не стоит, но и вседозволенности допускать нельзя.

— Есть ли у синдрома какие-то положительные стороны? Можно ли заставить его работать на себя?

— Раньше относительно СДВГ говорили о двойной исключительности, когда у человека одновременно есть и нарушения психики или поведения, и какие-то выдающиеся таланты или способности. Но. в общем, дети с СДВГ интеллектуально не отличаются от сверстников и среди них тоже попадаются весьма одаренные. С синдромом это не связано. СДВГ не дает каких-то преимуществ в жизни или работе. Это заболевание. И лучше, чтобы его не было.