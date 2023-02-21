Локальный солярий для пальцев: опасны ли лампы для маникюра

Лампы для маникюра способны вызвать гибель клеток кожи и мутации, связанные с раком, выяснили ученые из США. Правда, пока исследование проведено лишь на клеточных культурах. Могут ли УФ-лампы действительно быть опасны и кому лучше воздержаться от маникюра, требующего воздействия ультрафиолета, разбиралась «Газета.Ru» с помощью специалистов.

Первое исследование воздействия ламп

Ультрафиолетовый свет от ламп для маникюра может повреждать ДНК клеток человека, обнаружили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Питтсбурга в США. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Существует несколько видов ламп для маникюра, однако во всех них используется преимущественно ближний ультрафиолет (UVA). Лучи этого же спектра достигают Земли при солнечном излучении. Известно, что воздействие ультрафиолета провоцирует в ДНК мутации, которые могут стать причиной рака кожи, поэтому не рекомендуется долго находиться на солнце или часто посещать солярий.

«В небольших дозах ультрафиолет необходим для синтеза витамина D в организме, активации процессов в коре головного мозга, повышения умственной и физической работоспособности, более быстрого заживления ран и язв. Однако длительное и интенсивное воздействие ультрафиолета приводит к развитию различных заболеваний, включая онкологические.

Вопрос с чрезмерным действием ультрафиолетового облучения на человека уже давно изучен, и результаты проведенных исследований неутешительны: более ранние мета-анализы показали причинно-следственную связь между раком кожи и облучением с помощью УФ-излучающих устройств, в частности, для загара»,

— отметил в беседе с «Газетой.Ru» главный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

Однако доказательных данных о возможных рисках при использовании ламп для маникюра пока что не было.

Повреждения и мутации

Эксперименты с клетками кожи человека и мышей показали, что 20-30% из них погибают после двух 20-минутных сеансов в лампе для маникюра. В выживших клетках исследователи обнаружили повреждения ДНК и мутации, связанные с раком кожи.

Результаты, полученные на клеточных линиях, нельзя в полной мере переносить на кожу, а воздействие ультрафиолета в эксперименте было экстремальным, — обычно при маникюре пальцы находятся в лампе в общей сложности около 10 минут, отмечают авторы работы. Тем не менее исследование показывает, что риск развития рака все же может существовать, и необходимы продолжительные эпидемиологические исследования, чтобы выяснить его степень.

«LED-лампы для ногтей сделаны на основе ультрафиолетовых светодиодов, в которых полупроводниковая гетероструктура излучает свет в диапазоне длин волн от 100 до 400 нанометров (ближний ультрафиолет). Мощность излучения может быть достаточно велика (десятки ватт), что, с одной стороны, необходимо для быстрого затвердевания лака для ногтей, а с другой стороны весьма вредно для клеток кожи. Ведь ультрафиолет можно отнести к ионизирующему излучению, благодаря чему оно обладает бактерицидными свойствами.

По сути, LED-лампы для ногтей аналогичны солярию, локально действующему на пальцы рук», — рассказал «Газете.Ru» доктор физико-математических наук, профессор МФТИ Степан Андреев.

В солнечном свете доля ультрафиолетового излучения относительно мала по сравнению с видимым светом, добавил он. Максимум излучения Солнца приходится на зеленый цвет, а в целом оно представляет собой так называемое излучение абсолютно черного тела, которое содержит все длины волн.

«Поэтому для того, чтобы обеспечить затвердевание лака для ногтей под действием солнечного света, потребуется гораздо больше времени, чем под действием специальных светодиодных ламп», — пояснил Андреев.

Кому можно и кому нельзя

Хотя ультрафиолетовое излучение в лампах и мощнее солнечного, однозначных данных о его вреде до сих пор нет, и риски остаются лишь гипотетическими, отметила заведующая отделением опухолей головы и шеи ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова» Минздрава России, врач-онколог Замира Раджабова.

«Еще нет достоверных данных, которые бы говорили, что при выполнении маникюра риск заболеть раком кожи повышается, — пояснила она. — Предположительно, воздействие ультрафиолета от ламп может быть провоцирующим фактором развития злокачественных опухолей кожи и ногтевых фаланг, но все эти предположения требуют тщательной проверки. Пока что противопоказаний к использованию УФ-ламп для маникюра не зарегистрировано.

Иностранные специалисты предлагают использовать во время маникюра перчатки, которые оставляют открытыми только ногтевые пластины — это снижает площадь воздействия ультрафиолета. Если на руках есть пигментные невусы, родинки, можно на всякий случай нанести перед маникюром на руки солнцезащитный крем. Это стоит делать и просто находясь на открытом солнце, кожу желательно оберегать».

Серяков советует относиться к использованию УФ-ламп осмотрительнее, даже несмотря на отсутствие противопоказаний.

«Исследование, проведенное на клеточных линиях, демонстрирует, что излучение от УФ-сушилок для ногтей является цитотоксичным, генотоксичным и мутагенным. Оно не дает прямых доказательств повышенного риска развития рака кожи пальцев кистей у людей, но врачи все же склонны считать, что УФ-лампы для маникюра, как и УФ-лампы для соляриев, могут быть фактором такого риска, — говорит он. — Основные характеристики любой УФ-лампы — это мощность ее излучения, диапазон спектра волн, тип стекла, срок эксплуатации. От этих параметров зависит, насколько лампа будет полезна или вредна для человека.

Большинство людей не способны самостоятельно точно контролировать дозу УФ и своевременно прибегать к методам защиты, поэтому нередко происходит его передозировка, отчего возникают разного рода проблемы».

Здоровый человек при умеренном использовании маникюрной лампы вряд ли будет иметь серьезный риск столкнуться с раком, ожогами или выраженным фотостарением рук. Однако если кожа слишком чувствительна и воздействие солнечного света быстро приводит к покраснению, шелушению, зуду, то при маникюре таким людям стоит быть осторожнее — подобная реакция на ультрафиолет связана с повышенными рисками развития рака кожи. Она может быть не только врожденной, но и появиться на фоне приема некоторых лекарств или использования косметики с компонентами, повышающими фоточувствительность — например, мускусом или апельсиновым маслом.

«Также я предостерег бы тех, у кого есть пигментные невусы на пальцах кистей и стоп и порекомендовал бы отказаться от маникюра с УФ-лампой или тщательно экранировать проблемные участки — использовать крем с высоким уровнем защиты SPF, перчатки анти-ультрафиолет с прорезями на концах пальцев.

Тем же, у кого в анамнезе уже был рак кожи, от такого метода сушки при маникюре и педикюре необходимо воздержаться», — добавил Серяков.

Кроме того, к маникюру с УФ-лампой и в целом к воздействию ультрафиолетового излучения онколог советует с осторожностью отнестись тем, кто страдает экземой или псориазом, имеет системные заболевания, тем, у кого среди близких родственников наблюдались онкологические заболевания кожи, а также детям и подросткам. При длительном приеме лекарств, повышающих фоточувствительность, следует проконсультироваться с врачом и узнать, какое количество ультрафиолета допустимо.