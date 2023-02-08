Мутации и больные родственники: в каком случае женщине следует удалять маточные трубы

Самый верный способ профилактики рака яичников — удаление маточных труб, считают ученые из Альянса по исследованию рака яичников США. «Газета.Ru» выяснила у российских онкологов, действительно ли женщинам стоит прибегать к такой мере, кому рак яичников грозит с наибольшей вероятностью и оставляет ли удаление маточных труб и яичников шанс на материнство.

Ученые из Альянса по исследованию рака яичников США порекомендовали женщинам удалять маточные трубы, чтобы избежать рака яичников. Делать это предлагается тем, кто больше не намерен иметь детей и планирует какую-то иную гинекологическую операцию, — во время нее можно заодно избавиться и от труб. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Альянса.

Как показали наблюдения за более чем 200 тыс. женщин, которые велись с 2001 года, скрининг с помощью УЗИ и анализов на онкомаркеры не оказывает заметного влияния на сроки выявления болезни и смертность. Кроме того, результаты скрининга нередко бывают ложноположительными, что приводит к лишним обследованиям и хирургическим вмешательствам у здоровых женщин, что сказывается на их психологическом состоянии и финансах.

В связи с этим ученые сформулировали ряд рекомендаций, в число которых вошли информирование и просвещение общества о факторах риска развития рака яичников и его симптомах, более активное генетическое тестирование, особенно среди женщин, в семье которых были случаи такого рака,

и поощрение операций по удалению фаллопиевых (маточных) труб в случаях, если женщине предстоит какая-либо операция на органах малого таза и пациентка больше не планирует иметь детей.

Такая операция называется оппортунистической сальпингэктомией — как рассчитывают исследователи, она позволит снизить количество случаев рака яичников, так как чаще всего рост опухоли начинается именно в трубах.

«Каждый год в мире регистрируется более 225 тыс. новых случаев рака яичников, из которых около 140 тыс. заканчиваются летально. В четверти случаев рак диагностируется на ранних стадиях. 95% пациенток с I стадией живут более 5 лет. К сожалению, несмотря на достигнутые успехи в диагностике рака яичников, в 75% случаев данный вид рака выявляется на поздних стадиях. Пятилетняя выживаемость при III стадии составляет около 24%, при IV стадии — 4,6%», — рассказал «Газете.Ru» главный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

Средний возраст развития рака яичников — около 50 лет. Симптомы на ранних стадиях неспецифичны и могут встречаться при целом ряде других заболеваний. Женщина может столкнуться с увеличением живота в объеме за счет растущей опухоли и скопления жидкости в брюшной полости, необычными кровотечениями из влагалища, болями в спине и животе. Однако нередко рак яичников протекает бессимптомно и о нем становится известно лишь тогда, когда полностью победить заболевание уже невозможно.

«На сегодня отсутствуют специфические симптомы, говорящие о раке яичников, а существующие методы диагностики и скрининга не так эффективны,

— подтвердила в беседе с «Газетой.Ru» врач-онколог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Суна Исакова. — Высокий риск развития этого заболевания у женщин с мутациями в генах BRCA1 и 2. Обычно у людей с мутациями в этих генах встречаются опухоли различных органов в более молодом возрасте, чем в среднем это характерно для рака. Чаще всего это рак молочной железы и яичников у женщин, рак предстательной железы — у мужчин».

Шансы выявить рак яичников на ранней стадии повышаются, если женщина посещает гинеколога раз в полгода. При подозрении на злокачественный процесс в яичниках врач-гинеколог назначает дополнительные клинико-инструментальные обследования, включая КТ, МРТ, биопсию и консультацию онколога. При подтверждении рака яичников планируется объем операции. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем, соответственно, выше будут шансы полностью избавиться от болезни.

«Для женщины регулярно посещать врача-гинеколога в рамках диспансеризации или профосмотров так же обязательно, как и ежедневно чистить зубы», — подчеркнул Серяков.

Удалять маточные трубы или яичники в целях профилактики стоит тем женщинам, для которых риск рака повышен, — в первую очередь на генетическом уровне.

«Если у женщины отягощен семейный анамнез, то есть у нее есть несколько ближайших родственников с этими диагнозами или у кого-то из родственников выявлена подобная мутация, такая женщина входит в группу риска. И если наличие мутации у нее подтверждается, то наиболее оптимальной рекомендацией в этом случае является удаление яичников или маточных труб», — отметила Исакова.

В этом российские онкологи разошлись с мнением специалистов Альянса по исследованию рака яичников США. Они советуют удалять не всем или тем, у кого запланирована гинекологическая операция, — а только тем, у кого есть генетическая предрасположенность к такому раку.

Остальным женщинам нужно более внимательно следить за своим здоровьем, так как появление большинства злокачественных опухолей яичников нельзя объяснить известными факторами риска, — считает Серяков. Помимо женщин с генетической предрасположенностью, они также возникают у женщин в постменопаузе, бесплодных, переживших рак молочной железы, находящихся на заместительной гормональной терапии.

И все же, операция по удалению труб — это слишком серьезное вмешательство, поэтому даже женщинам, входящим в эти группы, не обязательно прибегать к ней.

Хотя специалисты Альянса рекомендуют удаление маточных труб женщинам, которые больше не планируют детей, при сохранности яичников шансы получить потомство все же есть.

«В случае удаления маточных труб, яичники будут сохранены. Это подразумевает, что беременность естественным путем не наступит, но при желании женщина может заморозить яйцеклетки и в дальнейшем использовать их для ЭКО или суррогатного материнства», — пояснила Исакова.

Если же диагностируется рак, удаляются сразу оба яичника, матка, маточные трубы и большой сальник. В послеоперационном периоде назначается химиотерапия.

«Понятно, что в случае удаления обоих яичников и матки беременность становится невозможной.

Криоконсервация яйцеклеток у пациенток с раком яичников практически не выполняется, так как эта методика предполагает гормональную стимуляцию овариальной функции пациентки для созревания в организме нескольких фолликулов, которая занимает не менее 2 недель, их забор и быструю заморозку, помещение в криохранилище. В случае с женщиной с диагностированным раком яичников начало лечения имеет очень важную роль, и стратегическая задача — спасение жизни самой пациентки», — отметил Серяков.