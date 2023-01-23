«Личинки во фритюре — очень вкусно!». Как из опарышей делают колбасу, лекарства и удобрения

Действительно ли колбасу из личинок мухи вида черная львинка невозможно отличить от «Докторской»? Почему некоторые продвинутые клиники, чтобы бороться с трофическими язвами, размещают опарышей на раны своих пациентов? Какие еще производственные задачи решают «продвинутые» виды мух? Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал главный специалист лаборатории биополимеров Новосибирского аграрного университета Олег Сороколетов.

— Олег, вы – специалист по мухам?

— Да. Я сейчас работаю с черной львинкой, а до этого всю жизнь работал с обыкновенной комнатной мухой. Мы вывели новосибирскую породу комнатной мухи, она называлась М-1 (Новосибирская 1 или Н-1). В отличие от дикой, она могла жить в клетках и не болеть. А дикая буквально за несколько дней погибала от разных болезней, в основном от плесени Entomophthora muscae — это такой хищный грибок, он заживо съедает мух.

— А для чего вам была нужна неболеющая комнатная муха?

— Мухи могут решать сразу несколько актуальнейших задач. В СССР была проблема навоза и помета — их некуда было девать (сейчас эта проблема также актуальна). У нас же, с помощью мух, из тонны навоза за неделю получался зоогумус. Объем не очень меняется, а масса уменьшалась сильно, в 5 раз! Причем получалось ничего общего не имеющая с навозом сыпучая масса, похожая на заварку. Это удобрение, которое по количеству подвижных веществ, доступных для растений, занимает промежуточное положение между органическими и минеральными. Более того, этот зоогумус защищал растения от разных вредителей.

— От каких, например?

— Например, от галловых нематод (круглые черви) — бича всех тепличных хозяйств. Если она завелась, то нужно либо весь грунт пропаривать на полметра вглубь, либо полностью его менять. А если мы вносим зоогумус, даже больные растения восстанавливаются, и урожай дикий просто (увеличение до 30%). Причем, в отличие от химии, зоогумус не уничтожает, а снижает порог вредных насекомых. Ведь если мы уничтожим их полностью, то их свято место пусто не бывает — придет какой-то другой вредитель, и, возможно, еще более опасный, нечувствительный к этим ядам. А здесь все сбалансировано, все природой отмерено.

— Что еще может зоогумус?

— Допустим, где-то был разлив нефти, бензина. В почве фиксируется тысячекратное превышение предельно допустимых концентраций. Если добавить наш зоогумус, он его полностью разрушает до янтарной кислоты.

— Почему же до сих пор все разливы нефти не устраняют с помощью вашего зоогумуса?

— Потому что можно вообще ничего не делать. С другой стороны, сейчас процесс пошел — к нам начали приходить просьбы с разных сторон. Кроме того, с помощью мух можно создавать препараты, стимулирующие рост домашнего скота, птицы и рыбы.

— Как вы их получаете?

— Из личинок. В них до 50% белка. Причем белок полноценный. Там содержится столько биологически активных веществ, что мы их стали использовать как стимуляторы роста. Примерно 1 грамм на килограмм живой массы. Мы проверяли на рыбах, свиньях, птице — ну, просто феноменальные результаты. Конечно, немножко сейчас прогресс идет вперед, появляются химические аналоги. Но вот по рыбе пока показатели непревзойденные. У самцов карпа отдача молок увеличивалась в три раза, выклев личинок рыб до 100%.

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— Это вы все про комнатную муху рассказываете?

— А черная львинка — то же самое, только лучше. Просто у комнатной мухи есть два минуса: во-первых, она подвержена заболеваниям, а во-вторых, имаго (это стадия насекомого с крыльями) нужно кормить сахаром и белковым кормом. А черную львинку можно вообще не кормить. Ей хватает запасов питательных веществ, которые она накопила, будучи в личиночной стадии. Ее можно даже не поить водой. Конечно же это выгодно.

— Каких кандидатов вы еще рассматривали на «должность» самой полезной мухи для человечества?

— Мы испытывали мясных мух, разных. Их различные наездники (насекомые с яйцекладом — паразиты мух) губят очень сильно, массово. У черной львинки пока паразитов и болезней нет. И считается, что она якобы все вокруг стерилизует. Кстати, когда-то, еще на границе веков, было организовано международное общество «Энтокосм» со штаб-квартирой в Австралии. Они хотели выделять антибиотики именно из насекомых.

— Чем они хороши?

— Дозировкой. Сейчас применяемые дозы антибиотиков уже сублетальны для человека. Еще чуть-чуть, и их нельзя будет применять. А вот антибиотики, которые выделяют и комнатные мухи, и черные львинки, действуют эффективнее, так как мухи живут в агрессивной среде, и вынуждены эту всю патогенную микрофлору подавлять. Кстати, та же раневая муха — это спасение.

— Вы имеете в виду эти жуткие фото, где раны солдат кишат опарышами?

— Тут важно, чтобы опарыши были именно от раневой мухи — тогда это спасение. Даже шрама не остается. Во всем мире с помощью таких мух лечат еще незаживающие трофические язвы. Кто посмелее — прямо в рану запускают их, это более эффективно. Кто брезгливый, тот в пакетиках, как чай. Они выделяют антибиотики. Думаю, с помощью мух мы могли бы решить все проблемы супербактерий с их резистентностью. Допустим, 3 года использовать обычные антибиотики, а потом 3 года «защиту мух». Бактерии не будут успевать приспосабливаться.

— Значит, черная львинка на сегодняшний день считается «королевой мух»?

— Нет, она уже уступила свой титул пчеловидке-ильнице. Иногда можно увидеть, как в луже плавает ее личинка, похожая на банан. Она бывает гигантских размеров – 5 сантиметров в длину! А кормить ее можно мусором (детритом). Сейчас мир уже переходит на этих мух. Впрочем, в производстве пока используются старые: мясные мухи и львинки. В теплых странах их разводят в огромных теплицах. Ходят люди, забирают у них яйца, вручную фасуют и отправляют самолетами в развитые страны, в частности, Европу. Мы же пытаемся все это дело автоматизировать.

— И в Европе делают зоогумус?

— Да. Например, швейцарская компания «Бюлер» (Bühler). Я когда увидел их оборудование, мне просто плохо стало. Это космический дизайн. Но по эффективности наши старые патенты их превосходят.

— Они выпускают оборудование для чего?

— Именно для культивирования черной львинки. А пчеловидка пока еще в лабораториях, ее пытаются приручить.

— Для чего еще используют мух и их личинок в мире?

— Из жира, который в большом количестве присутствует в личинках, делают мыло. Хитин — очень важен для фармацевтики. Это очень хорошая основа для всех лекарственных препаратов, доставки их в организм. Например, змеиный яд. Мы же не можем в чистом виде растирать им больное место? Нужна какая-то основа. Если добавить хитин, то его эффективность возрастает во много раз.

Хитиновые фильтры позволяют очищать воду от антибиотиков и гормонов. Кроме того, из хитина получают хитозан. Он бывает трех сортов. Пищевой (самый дешевый) добавляют в молочные продукты и паштеты — он и сам по себе полезен, и как структурообразователь, и как консервант.

Хитозан второго типа — косметический (уже подороже).

И самый дорогой — это медицинский хитозан. Так как он не отторгается организмом, из него делают сосуды, трахеи, клапаны для сердца, покрытие для суставов (искусственную роговицу для глаз). Из хитозана, который получают от насекомых, можно делать даже искусственные зубы.

— Говорят, что еще мух можно использовать, как источник меланина?

— И это очень выгодно! Меланин сейчас стоит в зависимости от качества от 8 до 12 млн рублей за килограмм. Я в советские времена такую фразу слыхал, что если будет ядерная война, выживут одни рыжие тараканы. А почему никто не объяснял. Недавно только узнал, почему. Так вот, меланин рыжего цвета — это мощная преграда для радиации. Тоненькая ткань, пропитанная меланином рыжего цвета, не уступает свинцовым пластинам. Сейчас американцы уже начинают проектировать ткань, из которой будут шить подкладку для скафандров астронавтов, а космические корабли будут изнутри обшивать тканью с хитином (меланином).

Из хитина сейчас еще пытаются изготовить и бронежилеты. Они выглядят примерно, как в «Звездных войнах».

— Действительно ли в вашем университете запатентована колбаса из опарышей?

— Это правда. Очень, кстати, вкусная. Студенты рискнули и накормили ею преподавателей вслепую. Им понравилось. И даже простили студентов после того, как они признались, из чего сделана колбаса.

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— Так эти опарыши – личинки черной львинки?

— Да. Мы их высушили и добавили в колбасу. По вкусу она от «Докторской» практически не отличается. А по цене будет дешевле.

— Какие блюда еще есть у вас в меню из личинок черной львинки?

— Крабовые чипсы — такой же вкус получается. А если личинки просто пожарить во фритюре и подсолнечном масле со специями, то получается по вкусу что-то вроде креветок, но еще с добавлением жареных грибов и лука. Кстати, очень вкусно. Даже не подумаешь, что это опарыши. Черная львинка хороша тем, что она, как колбаса фаршированная. Если ее кормить арбузом — она будет давать один вкус, если просроченным творогом — другой. Вкус и химический состав личинок существенно зависят от кормового субстрата, на котором они живут.

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— Какой сейчас у вас этап в исследованиях?

— Мы сейчас многое патентуем, идет механизация. Например, личинки содержат глютаминовую кислоту (не путать с глютаматом натрия), которая придает мясу животных, выращиваемых на крупных свиноводческих предприятиях, вкус домашнего мяса. Сейчас мы запатентовали препарат на основе личинок мух, улучшающий вкус мяса у таких животных.

Дальше предполагается, что у нас будут огромнейшие цеха, куда будут свозиться отходы, которые мы будем превращать в удобрения или (и) получать личинок. Некоторые магазины с качественными товарами выбрасывают продукты из-за истечения срока годности. На их отходах мы с черной львинкой получаем феноменальные показатели. На твороге они растут как на дрожжах!

Мы в опытах перерабатывали отходы и с плодоовощных баз. Брали гнилые картофель, яблоки — отлично растут личинки. Зелень, хлебобулочные изделия, отходы из столовых, ресторанов, кафе. Это все в будущем – хитин для медицинского, военного, космического применений.