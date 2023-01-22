Даже если вы абсолютно здоровы: какие анализы нужно сдать после 55 лет

Какие анализы нужно сдавать людям старше 55 лет, всегда ли высокая глюкоза говорит о диабете и почему не стоит делать МРТ всего тела в попытках найти сразу все возможные отклонения от нормы, «Газете.Ru» рассказала врач-инфекционист Центра молекулярной диагностики СMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий консультант по лабораторной медицине Маргарита Провоторова.

— Можно ли по результатам анализов, которые сдавали клиенты вашей клиники, выявить какие-то тенденции в российской популяции?

— В первую очередь, мы видим очень много пациентов с нарушениями обмена липидов. Увы, печальный тренд лидерства сердечно-сосудистых заболеваний сохраняется. Также мы замечаем нарушения баланса гормонов щитовидной железы, повышение уровня глюкозы и гликозилированного гемолобина, что говорит о риске развития диабета 2-го типа. Часто обнаруживаем анемию.

Ну и, наверное, не вызовет удивления, но у многих жителей России по анализам мы наблюдаем недостаточный уровень витамина D.

— А с чем может быть связано повышение уровня глюкозы в популяции?

— Один из факторов — общее старение населения. Но большую роль играет и нездоровый образ жизни.

Повышение уровня и глюкозы, и холестерина связано с избыточной массой тела, ожирением, дефицитом физической активности, несбалансированным рационом питания.

Все чаще в рационе наблюдается избыток красного переработанного мяса (колбасы, сосиски), дефицит жирной рыбы, дефицит сырых овощей и фруктов, клетчатки. Большое количество рафинированных, обработанных продуктов.

— Если человека ничего не беспокоит, но ему уже около 55 лет — с чего стоит начать обследование своего организма?

— Прежде всего можно измерить окружность талии. Если она больше 80 см у женщин и более 94 см у мужчин — речь идет о том самом неблагоприятном «абдоминальном» или «яблочном» типе ожирения, когда жировая ткань откладывается в области живота,

вокруг внутренних органов, затрудняя их работу. В этом случае точно следует измерить уровень глюкозы или гликированного (гликозилированного) гемоглобина — он отражает уровень глюкозы в течение последних трех месяцев.

— Что, если талия в норме, а уровень глюкозы повышен? Это диабет?

— Глюкоза — это такой показатель, который очень чувствителен к приему пищи. Если у нас пациент перед анализом крови, например, перекусил или попил сладкого чая, мы можем обнаружить повышенный уровень глюкозы. Поэтому сдавать его нужно строго натощак.

Более информативен анализ на гликированный гемоглобин. Он отражает уровень глюкозы в крови за последние три месяца. Молекулы гемоглобина, находящиеся на эритроцитах, стабильно насыщаются глюкозой, срок жизни эритроцитов составляет до 120 дней, поэтому по гликированному гемоглобину можно оценить тенденцию к повышению глюкозы за последние месяцы.

У пожилых пациентов такая тенденция, как правило, указывает на манифестацию диабета 2-го типа. Но если вовремя обнаружить преддиабетическое состояние, при соблюдении диеты и поддержании активности его еще можно «откатить» обратно.

— А если уровень глюкозы находится на верхней границе нормы — 5,5 ммоль/л — надо уже что-то делать?

— Тут важно учитывать возраст, семейный анамнез. Если у мамы, папы, бабушки, дяди был сахарный диабет 2-го типа, если есть абдоминальное ожирение, если периодически возникает сухость во рту, чувство жажды, а анализ показывает глюкозу по верхней границе, — я бы рекомендовала обратиться к врачу, чтобы обследоваться. Надо понять, что это: индивидуальная особенность или преддиабет.

close 100% Врач-инфекционист Центра молекулярной диагностики СMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий консультант по лабораторной медицине Маргарита Провоторова CMD

Также при талии в 85-90 сантиметров необходимо узнать показатели липидного обмена: холестерин и его фракции, триглицериды, аполипопротеины — они используются для оценки сердечно-сосудистых рисков.

— Если холестерин находится на верхней границе нормы, можно ли снизить его, изменив рацион? Или нужны иные средства?

— Холестерин, который мы усваиваем с пищей, практически не влияет на обмен холестерина в тканях. Поэтому в первую очередь для снижения уровня холестерина используются лекарственные препараты — статины.

Тут стоит отметить, что в самом холестерине, который долгое время считался чем-то ужасно вредным, на самом деле ничего страшного нет. Наоборот, он важен для нормальной жизни всего организма.

Холестерин в том числе входит в состав клеток, обеспечивая эластичность мембран. Холестерин необходим, в частности, для синтеза таких жирорастворимых витаминов, например витамина D, А, Е.

— В списках тестов можно найти анализы на общий холестерин, низкой плотности, высокой... Зачем нужно определять разные фракции холестерина?

— Холестерин высокой плотности обладает антиатерогенным действием — то есть, он препятствует формированию атеросклеротических бляшек. Грубо говоря, чем выше уровень хорошего холестерина, тем лучше для здоровья. А холестерин низкой и очень низкой плотности, в свою очередь, обладают атерогенным действием. Они способствуют отложению липидов на сосудистой стенке и формированию атеросклеротических бляшек. Поэтому мы измеряем разные фракции холестерина и делаем соответствующие выводы о возможных сердечно-сосудистых рисках.

— Какие еще анализы можно использовать для оценки этих рисков?

— Анализ на триглицериды. Это одна из фракций липидов. Вместе с показателями холестерина он позволяет диагностировать ишемическую болезнь сердца и другие патологии. Важно помнить, что триглицериды крайне чувствительны к приему пищи — сдавать их нужно натощак или не менее чем через 8 часов после приема пищи. Если уровень триглицеридов выше 1.7 ммоль/л (>150 мг/дл), то и возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также в последние годы оценивается уровень аполипопротеинов, Lp (a). Эти показатели тоже относятся к фракциям холестерина. В последних рекомендациях европейского сообщества кардиологов указано, что Lp (a) следует измерить взрослому человеку хотя бы раз в жизни. Но особенно, если есть отягощенный семейный анамнез – что бы стратифицировать уровни риска сердечно-сосудистых осложнений.

Этот анализ можно использовать в том числе для диагностики наследственных гиперхолестеринемий.

— С анализами понятно. А какие исследования внутренних органов необходимо сделать в этом возрасте?

— Если говорить о людях около 55 лет, то женщинам необходимо посетить гинеколога, мужчинам — уролога, даже если нет жалоб. Полезно сдать кал на скрытую кровь или сделать колоноскопию, потому что сейчас очень много случаев рака толстого кишечника.

По европейским рекомендациям, пациентам старше 55 лет показана низкодозная КТ легких для исключения рака. Но в России эта практика на данный момент не распространена.

Стоит также пройти гастроскопию, чтобы исключить рак желудка, которого тоже довольно много в популяции.

— Имеет ли смысл делать МРТ всего тела?

— Во многих странах МРТ практически невозможно пройти без направления врача, и это правильно — очень часто мы обнаруживаем в результатах незначительные изменения, которые в большинстве случаев не имеют клинического значения, но сам факт их обнаружения очень сильно беспокоит пациентов. Поэтому, если хотите обследоваться полностью и по правилам, сначала зайдите к доктору, расскажите о своих жалобах, образе жизни, хронических заболеваниях, чем болели близкие родственники. Персонифицированный подход даст гораздо лучший эффект, чем самостоятельное назначение исследований с последующей их расшифровкой по интернету.

— Разве такое обследование не позволяет выявить возможное онкозаболевание на ранних стадиях?

— Скорее, это создает проблему избыточной диагностики и неоправданных вмешательств. Были, например, случаи, когда пациенту проводили операцию — а ретроспективные исследования потом показывали, что от нее можно было воздержаться.

В частности, в большой части случаев рака щитовидной железы можно было обойтись без ее удаления, обнаруженные новообразования бы не «выстрелили». А теперь пациентам нужна ежедневная поддерживающая гормональная терапия.

Онкологический скрининг применим только к тем заболеваниям, в которых он влияет на выявление и дальнейший исход. Это рак молочной железы, рак шейки матки, рак желудка, рак толстого кишечника, рак легких, меланома.

— А какие исследования проводят при подозрении на меланому?

— Проводят дерматоскопию. Пациент с подозрительной родинкой приходит к врачу-онкологу или дерматологу. Врач смотрит через специальный прибор и фиксирует образования и родинки, которые вызывают вопросы. Пациент с некоторой периодичностью повторяет обследование, и таким образом ведется наблюдение и профилактика меланомы.

— Это исследование можно сделать в обычной поликлинике?

— Конечно, провести дерматоскопию возможно у врача дерматолога в поликлинике по полису ОМС.

— Может ли прием витаминов как-то повлиять на результаты анализов или других диагностических процедур?

— Да. Если вы принимаете любые витаминные комплексы, об этом необходимо сообщать врачу. Например, биотин, или витамин В7 — популярная добавка для улучшения состояния кожи, ногтей и волос — влияет на результаты анализов на гормоны щитовидной железы. Также она может исказить результаты тропонинового теста, который используют при подозрении на острый инфаркт миокарда, острый коронарный синдром. И это уже может быть крайне опасно для жизни.