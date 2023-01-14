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Тест: знаете ли вы, как правильно купаться в проруби?

Проверьте, все ли вы знаете о последствиях крещенских купаний в проруби

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Максим Богодвид/РИА Новости
Крещенские купания в проруби — народная традиция, ставшая особенно модной после распада СССР. В последние годы каждый январь их практиковали около 2 млн россиян. В этом году купания состоятся 18-19 января и, по всей видимости, снова соберут немалую аудиторию. Если вы тоже собираетесь их посетить, проверьте с помощью теста «Газеты.Ru» — все ли вы знаете о возможных рисках?

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