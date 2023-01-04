Какао, лилии и пьяный хозяин: неочевидные смертельные опасности для животных в Новый год

Новый год — это настоящее «минное поле» для животных. Такие мелочи, как еда с хозяйского стола, свежесрезанные цветы или фейерверк могут привести к их смерти, а в менее трагичных случаях — к лечению стоимостью в десятки и сотни тысяч рублей. Как устроить питомцам праздник, что нужно иметь в ветеринарной аптечке и почему собаку нельзя брать на запуск салюта, даже если она не боится шума, «Газета.Ru» узнала у ветеринаров.

Опасные продукты

Праздничный стол — награда для уставших и настрадавшихся за год людей, но одновременно еще и главная опасность для животных. Организмы питомцев во многом работают иначе, поэтому многие продукты, полезные для человека, могут быть смертельны для животных. Например, алкалоид теобромин, содержащийся в какао и шоколаде, токсичен для собак и кошек.

«Шоколад может вызвать неврологические симптомы, причем чем выше содержание какао, тем опаснее продукт. Есть определенная токсическая доза, но иногда даже маленький кусочек может привести к гибели животного, поэтому экспериментировать не стоит.

Чеснок и лук, которые часто встречаются в паштетах и детском питании, могут негативно сказаться на системе кроветворения питомцев. Алкоголь, конечно, тоже давать нельзя. Из более редких продуктов опасны орехи макадамия. Всем хозяевам животных советую ознакомиться со списками опасных продуктов», — рассказала ветеринарный врач-невролог Людмила Коникова.

Ветеринарный терапевт Игорь Рубель из клиники «Оберег» отметил, что виноград, изюм и авокадо могут быть опасны для собак, а также предостерег владельцев от кормления животных костями.

«Еще многие считают, что собака создана, чтобы грызть кости. На самом деле это может быть опасно и привести к травме зуба, ротовой полости или кишечной непроходимости. Сам инстинкт погрызть что-то совершенно нормален, но сложился он в те времена, когда у собак не было доступа к нормальному количеству еды, — вот и приходилось догрызать остатки. Еще надо упомянуть суши. Сырая рыба некоторых сортов может нарушить всасывание витаминов группы B у кошек. Кроме того, есть угроза серьезных бактериальных и глистных инфекций, поэтому давать суши животным нельзя», — сообщил Рубель.

Не менее длинный и список опасных растений. Перед тем, как дарить цветы владельцам животных, стоит сначала проверить, не ядовиты ли они для собак и кошек.

«Что касается кошек, то для них смертельную опасность представляют лилии и родственные им растения, например, альстромерии. Если в доме есть кот — лилиям там не место. Вообще, стоит ограничить кошек в общении с домашними цветами, так как мы не можем знать достоверно, какое растение, какая его часть и в какой дозе будет опасная для питомца», — добавил Рубель.

Даже если на столе нет запрещенных для собак и кошек продуктов, животное все равно лучше не оставлять наедине с едой. Обычный кусок мяса может испортить новогодние каникулы и хозяину, и питомцу.

«Один из моих новогодних пациентов поступил в больницу 31 декабря. Немецкая овчарка пролежала несколько дней в стационаре под капельницами, ей никак не могли поставить диагноз. Ко мне животное поступило с неврологическим симптомом Горнера: один зрачок был узкий. При прослушивании легких обнаружились шумы. В итоге с помощью рентгена мы выяснили, что собака проглотила огромный кусок мяса, он застрял в пищеводе, тот расширился и начал давить на симпатический ствол, из-за чего и сузился зрачок. Из-за рвоты часть еды попадала в дыхательные пути и вызывала воспаление — бронхопневмонию. Собаку успешно вылечили, и новогодние праздники она проводила дома, но уже без угощений со стола», — рассказала Коникова.

Кроме того, следить нужно не только за животным, но и за собой, а также за гостями, которые живут без животных. Как пояснил Рубель, люди без питомцев не привыкли следить за тем, чтобы не наступить на хвост или лапу животному. В сочетании с лишним бокалом игристого это может обернуться серьезными проблемами, так что лучше проинструктировать гостей заранее.

«У меня в практике был случай, когда на собаку наступили танцующие гости. У нее произошел разрыв мочевого пузыря.

Собака в итоге выздоровела, но все же перенесла лишние страдания, которых можно было избежать. Так что главная опасность — это алкоголь, который попадает во владельцев животных», — предостерег он.

«Феерическая рвота и не менее феерическая диарея»: как избежать панкреатита

Кроме отравлений, человеческая еда опасна для животного острым воспалением поджелудочной железы из-за высокой жирности. Норма жира для кошек — около двух граммов в сутки. Для сравнения: в столовой ложке майонеза содержится около шести граммов. Это равносильно тому, чтобы человек съел за день пачку сливочного масла. Такие эксперименты не полезны и для людей, но для питомцев могут быть смертельными.

«Любая жирная еда может привести к панкреатиту. В новогодние и майские праздники у нас традиционно много обращений, в том числе и с панкреатитом, что доказывает опасность кормления пищей со стола. Как животное перенесет воспаление поджелудочной и будут ли долгосрочные последствия — зависит от возраста и сопутствующих заболеваний. Обычно прогноз благоприятный, но может потребоваться серьезное лечение: госпитализация, капельницы, при этом животное чувствует сильную боль», — объяснила Коникова.

Рубель уточнил, что здоровые животные могут переварить какое-то небольшое количество еды со стола, например, сыра. Но животное с хроническими заболеваниями кишечника или поджелудочной железы из-за такого угощения может попасть в реанимацию. Так как многие болезни (хронический панкреатит, почечная недостаточность и т.д.) могут протекать бессимптомно, лучше не рисковать вообще. Зато острое воспаление поджелудочной сопровождается интоксикацией организма, пропустить которую почти невозможно.

«Острый панкреатит скрыто не протекает. Вы сразу заметите симптомы: феерическая рвота и не менее феерическая диарея.

Также у животного наблюдается острая боль в животе, оно может принимать позу «молящейся собаки». С такими симптомами необходима срочная интенсивная терапия, нужно немедленно к врачу. Поэтому категорически нельзя давать животным жирное, соленое и копченое. Здесь главная опасность — это пищевые эксперименты под действием алкоголя. Выпившие люди часто становятся инфантильными, не могут устоять перед просящими глазами питомцев, и угощают их, например, бутербродами с икрой, маслом, салатами», — рассказал Рубель.

Первая помощь

Панкреатит, однако, можно спутать с пищевым отравлением. И здесь одна из ошибок — это попытка вызвать рвоту с помощью перекиси водорода. Ветеринар Коникова предупреждает: такой способ может привести к ожогу пищевода, поэтому прибегать к нему нельзя.

«У собак и кошек нередки случаи отравления поваренной солью. Хозяева иногда пытаются солевым раствором вызвать у отравившихся животных рвоту. Этого делать нельзя, при подозрении на отравление нужно хотя бы позвонить ветеринару. Ну и кормить животных соленой пищей, конечно, тоже запрещается», — добавил Рубель.

Аптечка для питомца — тоже дело особое. Человеческие препараты могут быть опасными для животных.

К запрещенным для животных препаратам относятся почти все нестероидные противовоспалительные средства (жаропонижающие и обезболивающие), включая аспирин, ибупрофен и парацетамол. Дротаверин (например, «Но-шпа») и метамизол натрия (например, «Анальгин») могут убить животное. Опасны не только таблетки и инъекции, но и наружные средства, содержащие бензилбензоат, токсичный для кошек.

«В аптечке могут быть ветеринарные обезболивающие. Человеческие препараты без назначения использовать нельзя. Сорбенты типа «Энтеросгеля» тоже могут быть в аптечке, но от серьезных проблем он не поможет. Могут пригодиться специальные бинты для животных. Кроме того, некоторые хозяева собак носят с собой на улице витамин B6, это антидот от яда догхантеров», — перечислила разрешенные средства Коникова.

Ветеринар Рубель рекомендует держать дома сорбенты, которые помогут избавиться от острой диареи. Но эти препараты — не средство лечения, а помощь, чтобы просто доехать до врача.

«Главное средство в аптечке — это номер телефона врача или клиники. Практически не бывает ситуаций, когда владелец животного может вылечить тяжелое повреждение организма. Например, вы отошли в новогодний вечер, оставив стол без присмотра, а вернувшись домой, обнаружили, что собака съела тарелку сала. Никакой «Полисорб» тут не поможет: у вас есть 30-40 минут, чтобы вызвать рвоту у животного. Но этот процесс должен курировать врач. В идеале нужно обратиться в клинику, где дадут безопасные препараты, вызывающие рвоту. При инородном предмете в ЖКТ рвоту вызывать нельзя, так как он может повредить пищевод. Поэтому при любых проблемах обращайтесь к врачу», — предупредил Рубель.

Не тяните кота за мишуру

Врачи согласны с тем, что топ новогодних проблем возглавляют мишура или мелкие новогодние игрушки, проглоченные котами. Коникова предупреждает, что если мишура уже подошла «к выходу из кота», и ее видно, — тянуть за нее нельзя, так как это может повредить кишечник животного.

«Вторая частая причина обращений — это травмы из-за петард или фейерверков. Иногда животные кидаются ловить светящиеся фейерверки, которые взрываются у них в зубах, иногда — пугаются и убегают в лес или парк, где ранят себя острыми ветвями деревьев, врезаются в заборы и так далее. На собаку в новогоднюю ночь обязательно нужно надеть ошейник и адресник, а желательно — еще и намордник», — заявил Рубель.

Но лучший способ избежать проблем из-за фейерверков — это не брать собаку на запуск салюта вообще.

Так хозяин не потеряет пса на улице, а пес не потеряет покой. К тому же, это сэкономит деньги, ведь не придется обращаться к хирургу или зоопсихологу.

«Даже если вы уже брали собаку с собой на салют, и она не боялась, вы рискуете нанести животному психологическую травму. Например, если где-то рядом с ней взорвут петарду или кинут в нее, это может травмировать животное и психически, и физически. Ко мне на прием довольно часто обращаются с проблемами, которые возникли после салюта. Иногда собака даже отказывается от прогулок или начинает бояться любого шума», — рассказала Коникова.

Праздник для зверят

Новогодние каникулы — это время праздника, сбора семьи и совместного веселья. Питомцам тоже можно устроить праздник, подумав не только о безопасности животных, но и комфорте и веселье. Врачи сходятся в том, что лучшим подарком для животных станут совместные игры и просто время с хозяином. А чтобы сделать их жизнь еще лучше, можно устроить кошкам и собакам место, где они смогут отдохнуть в тишине и одиночестве.

«Устроить питомцу праздник помогут лакомства для животных. Собакам даже можно сделать специальное мороженое. Но главное — это помочь пережить животному праздник, минимизировав стресс и перевозбуждение», — объяснила Коникова.

Ветеринар Коникова добавила, что некоторые кошки любят гулять на улице. Это полезно для их психики и качества жизни, но начинать прогулки в новогодние каникулы не стоит: из-за шума фейерверков кошка может вывернуться из шлейки и убежать.

«Если вы куда-то уезжаете на новогодние праздники — кошку лучше оставить дома: большинство очень привязаны к нему. Хотя есть и кошки, которые с хозяином могут поехать куда угодно, но это исключение», — подчеркнула Коникова.

«Чтобы животное легче перенесло праздничный стресс, можно дать им какое-нибудь безрецептурное средство, например, «Экспресс Успокоин». Кроме того, есть препараты с компонентами молозива, которое содержит комплекс успокаивающих веществ, снижающих уровень стресса. А вот к успокаивающим ошейникам я отношусь скептически. Если есть желание сделать подарок животному — нужно ответственно отнестись к выбору, так как не все игрушки безопасны. Можно купить животному привычное лакомство. Пробовать что-то новое лучше не в праздники, так как неизвестно, как животное отреагирует на новую пищу», — подвел итог Рубель.