Положите оторванный палец в пакет: что делать при самых «новогодних» травмах

В новогодние праздники особенно много пациентов обращается к травматологам: чаще всего врачам приходится спасать тех, кто пострадал при запуске салютов и взрывах петард. Как избежать травм и что делать, если неприятности все-таки произошли, — разбиралась «Газета.Ru» с помощью специалистов.

Во время новогодних праздников россияне чаще обычного обращаются к врачам с последствиями неосторожного использования петард, фейерверков и бенгальских огней. Риск травмы особенно высок, если игнорировать инструкцию и технику безопасности или если изделие окажется бракованным. При этом ошибки при использовании пиротехники могут стоить здоровья. Чаще всего от неудачного запуска салюта травмируются руки и глаза.

«Остается ампутировать»

«Подобные травмы относятся к типу минно-взрывных травм. Условно можно выделить три этапа повреждения. Первый — момент самого взрыва, когда происходит основное повреждение тканей. Второй — вторичный некроз тканей. При передаче тканям взрывной кинетической энергии, ткани, которые по началу казались жизнеспособными, продолжают «умирать» несколько дней. Это может значительно усилить повреждения. Именно поэтому оторванные взрывом пальцы так сложно восстановить. Третий — последующая инфекция. Это особенно проблемно, если пациент халатно отнесся к травме, не промывал раны антисептиками и не перевязывал. Риски остаться инвалидом на всю жизнь из-за праздничной шалости высоки. И, к сожалению, каждый год травмпункты фиксируют подобные случаи», — рассказал «Газете.Ru» врач-травматолог, ортопед, хирург Lahta Clinic Асланбек Ибиев.

В первую очередь в зоне риска — пальцы и кисти. Чаще всего из-за взрыва фейерверка в руках.

«Повреждения могут быть настолько фатальны, что врачу остается лишь ампутировать нежизнеспособные остатки пальцев и сформировать культю. Реже бывают повреждения мягких тканей иных частей тела, в том числе лица, например, при попадании залпа фейерверка», — отметил Ибиев.

Также опасно поджигать снаряд от сигареты, добавил он — преждевременный взрыв вряд ли приведет к смерти, но могут сильно пострадать мягкие ткани лица, а если к поражению присоединится инфекция, то она уже может спровоцировать осложнения вплоть до летального исхода.

Пытаясь впечатлить окружающих, некоторые поджигают петарды и фейерверки, держа их в зубах. И даже, если эти «герои» не попали в новостные сводки о смертях, что бывает частенько, — выжившим приходится долго восстанавливаться после полученных травм.

«Порой фантазия человека удивляет всевозможными изощрениями, особенно фантазия пьяного человека. Подобные случаи действительно бывают. И если петарда взрывается во рту, то лучшим исходом станет разрыв губы и, может, перелом зубов. Случаи, когда у кого-то получилось отделать испугом, не должны никого вдохновлять на подобные трюки. Последствия травм могут остаться на всю жизнь», — предупреждает Ибиев.

Петардой в глаз

Также пострадать от пиротехники могут и глаза, поэтому при запуске фейерверка нельзя держать его в руках или стоять в непосредственной близости.

«Попадание снаряда в глаз обернется ожогом или даже разрывом глазного яблока, — пояснил в беседе с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог центра микрохирургии глаза «Я вижу» Александр Кусков.

«По мнению Международного совета по офтальмологии, людям нужно отказаться от самостоятельного запуска салютов и предоставить это профессионалам.

Причем чаще всего страдают от фейерверков случайные люди — прохожие, которые по стечению обстоятельств оказались рядом или остановились посмотреть. От одной трети до половины пострадавших — это дети, и треть травм приводит к необратимой слепоте.

Из-за неправильного использования петарды взрыв может произойти около лица. Полученные травмы глаз и лица самые трагические, они требуют хирургического лечения, порой неоднократного, с высокой вероятностью ухудшения зрения впоследствии», — рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог, лазерный хирург Ксения Чиненова.

Но опасны не только от петарды и фейерверки.

«Даже безобидные, по мнению многих, горящие бенгальские огни очень часто отлетающими искрами вызывают ожоги глаз, порой крайне тяжелой степени — с обугливанием век, роговицы, склеры», — отметила Чиненова.

«Во-первых, следует помнить, что бенгальские огни — огнеопасное изделие, и использовать их можно только на открытом воздухе, — добавляет Кусков. — Во-вторых, перед использованием бенгальской свечи нужно внимательно осмотреть ее поверхность. На ней не должно быть сколов и ярко выраженных неровностей — такие свечи лучше отложить в сторону. При горении испорченного изделия отваливающиеся кусочки и искры горючего состава могут «выстрелить» в глаза и привести к ожогу роговицы. Если подобное случилось, то срочно нужна неотложная помощь».

Самая забавная травма

Впрочем, чаще всего глаза страдают не от пиротехники, а от неосторожного открывания бутылки шампанского. Со стороны такая травма выглядит нелепой и смешной, но может привести к последствиям вплоть до полной слепоты.

«У травматологов и офтальмологов есть своеобразная классификация новогодних глазных травм. Самой забавная и при этом серьезная травма — это попадание пробки от шампанского в глаз.

Самое «удачное», чем можно отделаться при такой травме — это гематома, если удар пришелся в бровь. Но если пробка «выстрелила» в глаз, и у пострадавшего в глазах туман, пропало периферическое зрение, появилась пелена или «штора» — нужно срочно ехать в глазной травмпункт.

Травма пробкой может вызвать контузию глазного яблока с внутренним кровоизлиянием, смещение хрусталика и даже отслойку сетчатки», — рассказал Кусков.

«При контузии глаза происходят крайне негативные изменения, ведь удар пробкой — это сильная ударная волна, которая передается на все глазные структуры: хрусталик может сместиться, помутнеть — его придется удалять, ставить искусственную линзу. Сетчатка может разорваться и отслоиться — ее придется оперировать. Внутри глаза происходит кровоизлияние — это состояние требует ежедневного и длительного лечения. Самое негативное последствие — это отрыв зрительного нерва от ударной волны. При такой травме зрение не восстановить никаким способом. Во многих странах на бутылках шампанского наклеены этикетки с предупреждением об опасности открывания и необходимости отворачивать от себя бутылку», — добавила Чиненова.

Если же обошлось без крови, инородного тела в глазу, и ушиб привел только к появлению синяка, тогда глаз необходимо прикрыть чистой тканью — например, полотенцем — и приложить холодный компресс. Но обратиться потом к офтальмологу и проверить функции зрения все равно придется.

Что делать?

Если человек пострадал от взрыва петарды, первое, что нужно сделать — оценить повреждение и понять, насколько серьезна ситуация, отмечает Ибиев — идет ли речь о небольшой поверхностной ране или ожоге, или задеты более глубокие ткани. Затем следует промыть рану подходящим антисептиком.

«Важно понимать, что не стоит промывать рану спиртом, в том числе алкогольными напитками — это приведет дополнительно к химическому ожогу.

Также не стоит мыть рану перекисью водорода, так как перекись при струйном промывании лишь осложнит естественный гемостаз (остановку кровотечения), а если «оголены» внутренние структуры, типа сухожилий или суставов, то может повредить и их. Для перевязки достаточно хлоргексидина или, для начала, чистой воды», — подчеркнул травматолог.

Способы остановки кровотечения зависят от степени повреждения. Если это обычная небольшая рана, достаточно свести края и придавить марлевой салфеткой. Если же повреждения объемны и поражены кровеносные сосуды, — необходимо наложить жгут выше раны.

«Очень важный момент — при наложении жгута фиксируйте время и укажите его медицинскому сотруднику. Иначе, высоки риски увеличения объема поражения еще и из-за отсутствия кровообращения», — добавил Ибиев.

Если же рана объемная, свести края не получается и кровотечение не останавливается, если есть нарушение функций поврежденной части — например, не получается пошевелить рукой, — то к врачу нужно обратиться как можно скорее. И если есть такая возможность, лучше не вызывать скорую, а добраться до больницы самостоятельно.

«Вызов скорой определяется состоянием пациента и собственной удаленностью от дежурной больницы. Например, если у пострадавшего развивается шок от кровопотери, пациент без сознании, если повреждения множественные — следует вызывать скорую помощь.

Если же, например, рана ограничена в размерах, пускай даже оторвало палец, и вы можете при помощи окружающих добраться до больницы или травмпункта — лучше наложить повязку, остановить кровотечение, и добраться самому. Это будет быстрее для вас, а бригады скорой помощи смогут поехать на более сложный вызов.

К сожалению, практика показывает, что в праздничные дни, из-за большого количества обращений, ожидание скорой помощи может затянуться на несколько часов», — пояснил Ибиев.

Сам же оторванный палец или иную часть тела следует промыть водой или антисептиком, особенно если травма произошла на улице и плоть контактировала с реагентами в снегу, и положить в чистый пакет, а его — в другой пакет, наполненный водой со льдом, и зафиксировать время. Прямого контакта со льдом быть не должно — это снижает шансы восстановления.