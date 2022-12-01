«Мы сможем вживить чип человеку». Маск показал, как обезьянка силой мысли напечатала вопрос

Илон Маск на мероприятии принадлежащего ему стартапа Neuralink заявил, что его команда готова протестировать мозговой имплантат на людях уже через полгода. Чип позволит печатать на компьютере и телефоне силой мысли, без использования рук. На презентации Маск показал, как чипированная обезьянка управляет компьютером силой мысли.

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что его нейротехнологическая компания Neuralink планирует через полгода вживить чип первому человеку. Имплант позволит ему использовать телефон и компьютер без помощи рук.

«Мы думаем, что, возможно, примерно через полгода мы сможем вживить первый [чип] человеку», — заявил Маск.

Он пообещал, что компания будет действовать аккуратно. По его словам, нужные меры предосторожности уже были приняты во время предыдущих подобных исследований, когда чипы вживляли животным.

«Мы хотим быть предельно острожными и уверенными, что устройство будет хорошо работать, прежде чем внедрять его в человека», — указал владелец компании.

Маск отметил, что компания уже подала большую часть необходимых для получения разрешения документов.

«Текущие переговоры с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США прошли достаточно хорошо, чтобы компания поставила цель провести свои первые испытания на людях в течение следующих шести месяцев», — отмечает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Neuralink.

При этом опрошенные Bloomberg эксперты предостерегают, что тип операции на головном мозге, предложенный Neuralink, гораздо более инвазивен (требует большего вмешательства), чем у большинства других конкурентов в отрасли. У пациента должен быть удален кусок черепа, а в ткань мозга имплантированы провода. Neuralink годами проводит испытания на приматах, чтобы доказать, что операция безопасна и что устройство может оставаться внутри мозга в течение длительного периода времени, не причиняя вреда.

На что способен новый чип

Глава Neuralink продемонстрировал видео, на котором, по его словам, обезьяна с вживленным в мозг чипом выполняет «телепатические действия». Она написала на клавиатуре «можно мне, пожалуйста, вкусняшек?», контролируя курсор с помощью мозга.

«Она перемещает курсор силой мысли. Но на самом деле она [обезьяна] не может писать. Не стоит переоценивать это устройство», — уточнил Маск.

По его словам, эти чипы настолько маленькие, что их сложно обнаружить.

«Чисто гипотетически я мог бы имплантировать устройство Neuralink вам прямо сейчас, и вы бы даже не узнали», — пошутил Маск.

Вице-президент Neuralink по имплантатам DJ Seo сообщил, что чип будет беспроводным и перезаряжаемым, пишет CNN. По его словам, в Остине, штат Техас, уже запустили производство и начали строить испытательную клинику, где будет задействован робот-хирург. Прототипы роботов также были представлены на мероприятии.

Перспективы использования

Маск рассказал, что предназначением нового устройства является помощь людям, пострадавшим от последствий инсульта. Благодаря вживленному в мозг чипу они смогут общаться, выражая свои мысли через компьютер.

Над этой разработкой ученые Neuralink трудятся несколько лет. В апреле 2021 года компания показала видео, на котором обезьяна с двумя имплантированными чипами играла в виртуальный пинг-понг. В Neuralink отмечали, что их устройство преобразует мозговую активность в команды.

Маск также рассказал о работе над двумя другими продуктами. Один из разрабатываемых имплантов позволит восстанавливать возможность двигаться у человека, страдающего параличом, а другой предназначен для улучшения или восстановления зрения.

«Как бы невероятно это ни звучало, мы уверены, что можно полностью восстановить функциональность тела человека с разорванным спинным мозгом», — сказал Маск.

В 2017 году в интервью сайту Wait But Why он рассказывал, что его компания может в будущем создать технологию, позволяющую обмениваться мыслями на расстоянии без разговора.

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 для объединения усилий ведущих специалистов в области разработки нейроинтерфейсов и создания роботов, позволяющих в полностью автоматическом режиме имплантировать почти неограниченное число электродов в мозг.

Компания планирует сначала создать нейроинтерфейс для людей с патологиями мозга и серьезными травмами, а на втором этапе начать разрабатывать чипы, позволяющие человеческому мозгу конкурировать с искусственным интеллектом.