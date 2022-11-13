Наука

Борцы за «веру предков» в рогатых шлемах: отличите правду о викингах от выдумок

Пройдите тест на понимание общества и культуры викингов

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Викинги в строгом смысле слова – это средневековые скандинавы, участвовавшие в морских походах, однако зачастую этим словом обозначают все население Скандинавии той эпохи. Викинги оставили о себе память как об отважных воинах и мореплавателях и стали героями современной массовой культуры. Однако их популярный образ сложился уже в XIX веке. Сможете ли вы отличить правду о них от позднейших вымыслов?

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