Борцы за «веру предков» в рогатых шлемах: отличите правду о викингах от выдумок

Викинги в строгом смысле слова – это средневековые скандинавы, участвовавшие в морских походах, однако зачастую этим словом обозначают все население Скандинавии той эпохи. Викинги оставили о себе память как об отважных воинах и мореплавателях и стали героями современной массовой культуры. Однако их популярный образ сложился уже в XIX веке. Сможете ли вы отличить правду о них от позднейших вымыслов?