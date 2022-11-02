Боль в спине, желтуха, бред: как может проявиться рак легкого

Британец после тренировки обратился к врачам с болью в спине. Обследование показало рак легкого, метастазировавший в поджелудочную железу и позвоночник. Какие еще есть нетипичные симптомы рака легкого, на какой стадии можно заметить болезнь и кому, кроме курильщиков, стоит более тщательно следить за состоянием легких, «Газете.Ru» рассказали онкологи.

В Великобритании 52-летний мужчина обратился к врачам с жалобами на тупую боль в спине после тренировки в спортзале. Пациент предполагал, что проблема — в мышечных спазмах из-за плохой осанки и поднятия тяжестей. Однако компьютерная томография показала опухоль в верхней части грудной клетки и еще одну — в верхней части поджелудочной железы. Биопсия подтвердила рак легкого.

Метастазы опухоли способны вызвать боль в пояснице при распространении на кости позвоночника — при этом сдавливаются спинной мозг или отходящие от него нервы, пояснили врачи. Случай они описали в статье журнала IDCases.

«Нетипичные симптомы рака легкого крайне редко возникают первыми или бывают изолированными. При тщательном сборе анамнеза обычно выясняется, что у пациента отмечались и другие симптомы, — рассказала «Газете.Ru» врач-онколог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Суна Исакова. —

Иногда первым симптомом рака легкого может быть увеличение надключичного лимфоузла, редко опухлость, синюшность лица, неврологические симптомы. Может также наблюдаться опущение верхнего века и сужение зрачка со стороны поражения. При метастазах в головной мозг - нарушение сознания, головные боли, бред. При метастазах в печень - желтуха.

Помимо этого, довольно редко первыми симптомами могут быть тошнота, слабость, судороги, увеличение веса с неравномерным отложением подкожно-жировой клетчатки».

Также при раке легкого может наблюдаться деформация пальцев по типу «барабанных палочек», когда дистальные фаланги увеличиваются в размере, а ногти становятся плоскими, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» гематолог-онколог Екатерина Гончарова.

«Это симптом дыхательной недостаточности, низкого содержания кислорода в крови — в том числе из-за того, что нормальная ткань легкого замещается тканью раковой опухоли. Из-за этого нарушается потребление кислорода тканями легкого», — пояснила она.

Также при раке легкого, как и при других онкозаболеваниях, наблюдается потеря веса, потеря аппетита, проблемы с ЖКТ, боли в грудине, слабость и кашель, добавила Гончарова.

«Странные боли — в коленных суставах, в руках, в животе, — а также проблемы со зрением — это уже симптомы последней стадии рака, когда есть метастазирование в различные области. Куда метастазы ушли — там и болит», — отметила она.

Более известные и очевидные симптомы рака легкого — кашель (сухой или с мокротой и прожилками крови), боль в груди, одышка, осиплость голоса — чаще проявляются уже на последних стадиях, когда лечение может оказаться не слишком эффективным. Однако многое зависит от того, какая часть легких поражена.

«Симптомы так называемого периферического рака легкого (когда онкопроцесс начинается в мелких бронхах) обычно появляются на поздних стадиях. Центральный рак (опухоль из клеток крупных бронхов) может проявляться на более ранних стадиях (на 1, чаще на 2). Эффективность лечения будет зависеть от того, насколько рано заболевание было выявлено», — пояснила Исакова.

«К сожалению, большая часть симптомов рака проявляется уже на последних стадиях.

Чаще всего это паранеопластические синдромы — слабость, диспептические явления, усталость. Кашель тоже появляется на последних стадиях, когда в просвет бронхов выходит раковые ткани. Никаких проявлений может не быть вплоть до последней стадии. Поэтому очень важно делать обследования, хотя бы флюорографию. Это не самый надежный метод, но он может показать изменения в легких, которые еще не дали симптомов», — добавила Гончарова.

В группе риска по развитию рака легкого находятся в первую очередь активные и пассивные курильщики, — им следует после 55 лет ежегодно проходить низкодозовую компьютерную томографию. Однако уделить повышенное внимание здоровью стоит и тем, кто работает на ряде вредных производств.

«Риск повышен у людей, которые работают на химических производствах, где есть испарения радона, на асбестовом производстве. Также у сварщиков — частички металлов, механическое раздражение повышают риск канцерогенеза. Естественно, страдают те, кто подвергается воздействию радиации, — она повышает риск всех видов рака.

Это необычно, но риск рака легкого также повышен у людей, употребляющих БАДы, содержащие бета-каротин, — но в том случае, если они курят. У некурящих такой связи не наблюдается. Это не значит, что не нужно есть морковку, — ее нужно есть в умеренных количествах. В целом, это призыв к тому, что с БАДами надо быть аккуратнее», — пояснила Гончарова.

Кроме того, на риск влияет генетическая предрасположенность — если у близких родственников был рак легкого, то человеку необходимо следить за состоянием легких более тщательно.

«Еще есть связь рака легкого с наличием у человека папилломавирусов 16-го, 18-го, 31-го и 33-го типа. У носителей этих вирусов риски повышены», — добавила Гончарова.

В целом, если человек болеет хроническими воспалительными заболеваниями (пневмония, саркоидоз), он тоже имеет повышенный риск развития рака легкого из-за повреждения ДНК клеток, заключила она.