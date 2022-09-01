Торсионное излучение и другие причуды. Роспотребнадзор обнародовал письма «облученных»

В распоряжении «Газеты.Ru» оказались письма из трех российских городов, где жильцы жалуются на разные проблемы, которые, по их мнению, вызываются электромагнитным, а иногда и несуществующим торсионным излучением. Действительно ли кабель, свисающий с внешней стороны дома, опасен в плане излучения – в материале «Газеты.Ru».

В Роспотребнадзор ежедневно приходят письма граждан с просьбами разобраться с опасными случаями «облучения» электромагнитными волнами. Лишь очень маленькая (стремящаяся к нулю) часть этих писем действительно свидетельствует о нарушении гигиенического норматива, установленного в Российской Федерации.

Большая часть писем объясняется, скорее, страхом перед невидимым ЭМ-излучением.

Впрочем, как ранее заявил в интервью «Газете.Ru» заместитель начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов, «есть особо чувствительные к излучению организмы. К нам поступают жалобы от людей, которые «чувствуют» электромагнитное поле. Конечно, у человека нет таких специальных рецепторов, позволяющих его почувствовать, но есть определенная группа чувствительных людей, о которых мы тоже думаем».

В распоряжении редакции «Газеты.Ru» оказались письма из трех российских городов, где жильцы утверждают, что подвергаются облучению с помощью разных источников. Мы вынуждены скрыть имена обратившихся, а также названия городов. Однако суть писем будет изложена без изменения. К письмам будет прилагаться комментарий эксперта, доктора физико-математических наук Степана Андреева и ответ Роспотребнадзора.

В вихре торсионных полей

Жильцы города N в своем письме утверждают, что с 2 до 5 часов утра в их квартире и подъезде стоит монотонный низкочастотный гул. Он мешает нормально спать и отдыхать. Ранее проводившиеся проверки ничего не дали, так как уровень этого гула пытались замерять днем, когда человеческое ухо его не улавливает. Приборов, как утверждают жильцы, написавшие письмо, для таких измерений не существует. Кроме того, при проведении комиссии, арендаторы (владельцы магазина с холодильным оборудованием) были предупреждены заранее.

Главное, что «этот шум или гул напоминает торсионное излучение – излучение электромагнитных волн с приданным им вращением. Это излучение имеет свойство беспрепятственно проникать в помещение и воздействовать на подсознание человека, тем самым разрушая его здоровье», — изложено в письме.



Эта разочаровывающая ситуация, как считают обратившиеся в Роспотребнадзор, возникла из-за технически неправильной установки электрооборудования в данном подъезде. Кроме того, дом имеет низкий класс энергоэффективности «F».

Как рассказал «Газете.Ru» доктор физико-математических наук Степан Андреев, торсионные поля – один из очень популярных мифов, возникших в «лихие девяностые» для выколачивания бюджетных денег из военных.

«Ни один эксперимент не подтвердил их существование, хотя «генераторов торсионных полей» было сделано и продается великое множество.

Они якобы лечат от многих болезней, повышают урожайность сельскохозяйственных культур, уменьшают расход топлива в автомобилях и т.п. С помощью торсионных полей планировалось передавать информацию на подводные лодки, а также реализовать телепатию. Тем не менее, математическая теория торсионных полей существует и принадлежит Акимову и Шипову, но отрицается научным сообществом», — отметил Андреев.

В Роспотребнадзоре «Газете.Ru» по поводу торсионных полей ответили следующее: «Существование таких полей не подтверждено научно, а значит никак не нормируется».

В любом случае, считает Андреев, электромагнитное излучение и гипотетические торсионные поля не имеют к феномену гула никакого отношения.

Гул действительно может распространяться от холодильного оборудования, которое способно производить вибрацию (низкочастотные звуковые волны), и быть слышным, когда другие источники звука сведены к минимуму. Кроме того, если под домом проходит метро неглубокого залегания или трамвайные пути, вибрация от них также может ощущаться. Звук действительно может доставлять много неприятных ощущений, но он никак не может воздействовать излучением, считает Андреев.

Что касается дома, который имеет низкий класс энергоэффективности «F» — то, согласно ГОСТу Р 56295-2014, действующему в России, выделяют пять классов энергоэффективности (A, B, C, D, E) в зависимости от эффективности расходования тепловой и электрической энергии в процессе эксплуатации. Буквы «F» в этом перечне нет, заключает Андреев.

Угловой удар

Жилец из угловой квартиры дома в другом российском городе обращается в Роспотребнадзор из-за опасности для его жизни и здоровья, которую несут два свисающих кабеля, трущихся об угол дома. Он пишет, что возможны как удар электрическим током, так и воздействие вредным излучением. «Продолжительное воздействие электромагнитных полей (ЭМП), — пишет жилец, — повышает риск развития рака, заболеваний сердца и сосудов, ухудшает репродуктивную функцию и способствует депрессии. ЭМП высокой частоты приводят к нагреву тканей организма».



Доктор физико-математических наук Степан Андреев напоминает, что

стена дома сделана не из металла, а из изоляционных материалов (диэлектриков) — то есть, она не может проводить ток внутрь дома и, тем самым, быть причиной электрического поражения.

«Рекомендуется, в принципе, узнать — подключены ли указанные кабели к источнику питания? — советует Андреев. — Но даже в случае наличия напряжения данные провода не являются источником радиоволн сколь-нибудь значительной амплитуды, способной вызвать нагрев биологической ткани», — утверждает эксперт.

Андреев также предлагает вспомнить азы физики: «Для генерации радиоволн нужна антенна, длина которой сравнима с длиной волны излучения. Если кабель без изоляции (что сомнительно), он может выступать в роли антенны, испускающей радиоволны. Но для того, чтобы они эффективно испускались, нужен специальный мощный генератор сигналов. В противном случае, излучение будет пренебрежимо малым. Другой случай: открытыми являются только концы кабелей. Тогда для генерации излучения между ними должны проскакивать искры (электрический пробой). Среднее напряжение пробоя воздуха превышает киловольт. И даже в этом случае эффективность генерации электромагнитного излучения будет малой. Это не представляет никакой опасности для человека», — уверен Андреев.

Кроме того, эксперт напоминает, что те же самые провода проложены внутри стен — то есть, они расположены гораздо ближе к жильцу по отношению к тем, что свисают с внешней стороны угла дома.

По поводу способа размещения кабелей с внешней стороны дома в Роспотребнадзоре «Газете.Ru» сообщили следующее: «Санитарные нормы и правила устанавливают нормативные уровни электромагнитных полей. Способы размещения кабелей на здании в санитарных нормах и правилах не регламентируются».

Угрожающие мотки

Еще одна жалоба из третьего российского города касается распределительных коробок от провайдеров интернет-услуг, которые установлены на 5 этаже, на чердаке и крыше, а также в подвальном помещении дома.

«У жильцов нет уверенности в том, что эти коробки безопасны, как в плане установки таких шкафов (есть риск падения) так и безопасности влияния на здоровье человека (магнитные волны и так далее). Мотки проводов не соответствуют нормам санитарного благополучия», — считают жильцы.

Степан Андреев напоминает, что интернет — это слаботочная система, а используемые для передачи такого типа сигнала провода (витая пара) являются изолированными для того, чтобы сигнал не подвергался искажениям.

«Поэтому и сами провода не излучают практически ничего, — говорит Андреев. — Гул обычно сопровождает работу трансформаторов, понижающих напряжение из розетки (220 В) до рабочей величины напряжения приборов (12 В). Он не представляет опасности для здоровья», — отметил эксперт.

В Роспотребнадзоре же отметили, что гул вызывают вентиляционные системы.

По слова Андреева, определенную опасность может представлять ретрансляционная станция (сота) для осуществления мобильной связи и обеспечения мобильного интернета. Но существуют строгие правила размещения таких устройств вблизи от жилых домов. И об этом в письме речь не идет.