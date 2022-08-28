Тест: Антифриз и море Кракена: что вы знаете об океанах Солнечной системы?

Вода считается важнейшим элементом для зарождения жизни, и потому астробиологи были приятно удивлены, когда узнали, что в Солнечной системе есть океаны за пределами Земли. Их исследование считается важнейшей задачей астронавтики на ближайшее десятилетие, и к ним уже запланирована отправка автоматических аппаратов. Пока этого не случилось, вы можете проверить, что вы знаете о ближайших к Земле «водных мирах».