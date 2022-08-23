«Что вы хотите, это возраст»: почему россияне не борются за долголетие

Почему люди не хотят бороться за долголетие, что делать тем, кто все-таки решил максимально продлить жизнь и где в России обитают долгожители, рассказала «Газете.Ru» заведующая лабораторией биомаркеров старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Любовь Мачехина.

— Недавно геронтолог Ольга Ткачева сообщила, что в России продолжительность жизни ниже, чем в США и странах Азии. Почему же россияне живут меньше, чем американцы?

— На самом деле речь шла о среднем возрасте возникновения возраст-ассоциированных заболеваний — у россиян они возникают в 54-57 лет. Продолжительность жизни же даже на Чукотке, где она наименьшая, превышает 64 года. Однако средняя продолжительность жизни в России пока действительно меньше, чем в США.

Поговорим в целом про продолжительность жизни в России. Когда мы составляем модели определения продолжительности жизни, мы учитываем разные факторы — и социально-экономические, и географические, и многие другие. Было бы не совсем правильно сравнивать какую-то одну цифру между разными странами. Правильнее говорить о продолжительности жизни в конкретной стране и чем именно она обусловлена.

В России есть проблема — средняя продолжительность жизни не очень велика, но это понятно, потому что сложно при таком количестве регионов везде создавать абсолютно одинаковые идеальные условия, очень важный вклад в том числе вносит география.

Кроме того, как и в любой стране, в России есть зоны с большей продолжительностью жизни, есть с меньшей. И у нас есть те же сложности, что характерны для развитых стран. У нас есть проблемы, связанные с жизнью в мегаполисах, с ожирением, возникновением сахарного диабета, что, безусловно, укорачивает жизнь. Так называемые возраст-ассоциированные заболевания у жителей больших городов могут развиться раньше. В отдаленных регионах жители сталкиваются с другими проблемами, в том числе с определенной географической обстановкой, с недостаточной доступностью медицинской помощи.

Но есть некоторые регионы внутри России, к которым мы должны стремиться по продолжительности жизни.

— Что это за регионы? Кавказ?

— Да, это Северо-Кавказский регион. Это подтверждается данным Росстата и данными больших исследований. В целом по региону средняя продолжительность жизни порядка 74 лет.

Дольше всего люди живут в Республике Ингушетия, там средняя продолжительность жизни — 80 лет.

Тоже интересно: вроде бы Северный Кавказ достаточно сплоченный регион, республики не такие большие, все примерно одинаково расположены, но разница в 4 года.

— И чем же она обусловлена?

— Это загадка, которую все гериатры пытаются разгадать. Есть такое понятие, как «голубые зоны» — так называются места на мировой карте, в которых по каким-то причинам люди живут дольше. Это стали замечать в середине XX века, сначала этому не придавали большого значения, какие-то тенденции приписывали в целом государству. Например, в Японии есть остров Окинава. В Японии вообще продолжительность жизни очень высокая, но на Окинаве, одном из островов этой цепочки, люди живут еще дольше, чем в целом в Японии. Такой же пример в европейской части – остров Сардиния в Италии.

К нашим «голубым зонам» можно отнести некоторые регионы Северного Кавказа.

Там большую роль играют не социально-экономические факторы, а климатические, географические, поведенческие. Люди живут в обособленном микромире со своим микроклиматом. Если брать итальянское побережье или Японию, разница в климате между островами огромная. Эти люди за счет ограниченности передвижения — например, они оторваны от материка или от равнинных территорий — вынуждены приспосабливаться к тому, что вокруг них, получается некий инкубатор. И рацион этих людей состоит из тех продуктов, которые их окружают.

А пищевые привычки очень сильно влияют на долголетие.

Есть, например, понятие средиземноморской диеты. Но мы все понимаем, что для России нехарактерно, например, употребление оливкового масла. Последние 15-20 лет это модно, но в реальности это нетипичный продукт. Ученые пришли к вполне обоснованному выводу, что правильнее и разумнее есть то, что тебя окружает, что тебе привычно. Средиземноморская диета – это принцип, это необязательно те же продукты, которые едят жители средиземноморского региона. Это построение питания с большим количеством клетчатки, обязательно с рыбой и морепродуктами, с достаточно большим количеством овощей и фруктов, с небольшим количеством красного мяса, растительными жирами, растительным маслом. В «голубых зонах» у людей особого выбора нет, они соблюдают этот принцип и довели его до совершенства. В России питание по этому принципу можно выстроить на немного других продуктах, характерных для нас — то же оливковое масло заменить на подсолнечное.

Сейчас ведется много исследований, где уже на генетическом уровне пытаются выяснить, что общего есть у долгожителей, есть ли что-то общее у японца и нашего горца, какой-то механизм, который отвечает за устранение поломок в геноме и продление здорового отрезка жизни.

Важно понимать, что эти люди не просто живут до 95-100 лет, они активны большую часть жизни.

У моделей, которые прогнозируют, каким может быть будущее, есть несколько вариантов развития. Самый оптимальный — когда увеличение продолжительности жизни идет за счет здорового периода. Понятно, что мы не можем в 100 лет быть бодрыми, здоровыми и веселыми, но если какие-то ограничения наступают в 95 лет, это не так критично для человека. Задача - продлевать именно здоровую часть жизни. Никто не хочет жить просто долго.

— Продолжительность жизни в России с начала 2000-х начала достаточно стабильно расти. Это заслуга медицины, или основную роль сыграли другие факторы?



— Ни на один такой вопрос нельзя дать однозначный ответ, факторов действительно может быть масса. Но медицина — это очень важно. На мой взгляд, большую роль сыграло то, что в последний десяток лет появилось понимание того, что старение, старость не равны нормальному состоянию. Раньше пожилые часто могли услышать, например, в поликлинике на приеме — «Что вы хотите, это возраст». Все жалобы списывались на возраст. Улучшения произошли в том числе из-за изменения отношения к нему. Возраста не нужно бояться.

Старость внесена в Международную классификацию болезней.

Когда мы стали смотреть на нее как на болезнь, то и относиться начали по-другому. В России около десяти лет назад стала активно развиваться гериатрия, в клинической практике сформировался иной взгляд на старение. Гериатры занимаются изучением, лечением и профилактикой болезней старческого возраста. Возрастные изменения должны корректироваться заранее, и человек к старости должен оставаться максимально сохранным.

Сейчас, например, есть много федеральных проектов — медицинских, немедицинских. «Московское долголетие» и «Активное долголетие» в Москве и Подмосковье, похожие инициативы в других городах. Большинство из них сейчас направлены на пожилых людей, но пожилым у нас считается человек в возрасте 60+. Если мы говорим про жителей города, в 60 лет в Москве или Петербурге это совершенно не пожилой человек, он может еще многое поменять в жизни.

Если говорить о более молодых людях, идет популяризация спорта и здорового образа жизни, последние пять лет – очень активно. Растет популярность спортивных секций, онлайн-тренировок.

Кроме того, есть достаточно большая грантовая поддержка на изучение различных возраст-ассоциированных заболеваний, процессов, связанных со старением. Гранты идут на клинические исследования и разработку клинических рекомендаций. Ведется большая работа, она началась с самой уязвимой прослойки населения, и постепенно все разрастается и движется дальше.

Радует, если смотреть на людей до 25 лет, что сейчас модно быть максимально здоровым. Если вспомнить начало 2000-х, модно было курить, ходить в бары, вести какой-то богемный образ жизни. Считалось, что это круто.

Главное, что есть программа, которая позволяет нам, врачам-специалистам, ездить по регионам, обучать врачей, работать с населением и рассказывать, что по крайней мере с сорока лет человек уже должен задумываться о том, как он может сделать свою жизнь лучше. Не думать: «Я старею», – это естественно, мы все стареем с момента рождения, но просто быть в максимально хорошей для себя форме.

— Получается, государство и медицина сейчас уже повернулись к пожилому человеку лицом. Но ведь многие из тех, кому сейчас 50-60 лет, сами опускают руки, перестают заботиться о здоровье. Почему это происходит?



— Это определенная память. Отношение к пожилому возрасту и раньше не было плохим, но фразы типа «Старость надо уважать» можно было услышать уже применительно к людям лет 50. Слова вроде «Что вы хотите, это возраст» крепко закрепились в народном сознании и приводят к нежеланию что-то активно менять. Но нужно что-то делать самому и не списывать на возраст.

Больше 60% влияния на активность, на возможность выглядеть или чувствовать себя моложе своего биологического возраста оказывает образ жизни, в том числе социальное окружение. Какие отношения у человека в семье, с друзьями — это очень важно, это создает определенную мотивацию. Людей, которые относятся к своему старению с пренебрежением, к счастью, становится меньше.

Такая проблема чаще в регионах, потому что там окончание трудового стажа приводит к тому, что человеку особенно нечем заняться, он начинает страдать и уже в 60 лет ведет себя как глубокий старик.

Важна физическая активность и доступ к разнообразной эмоциональной среде. Если человек живет один и у него из развлечений только выйти посидеть на лавочке у дома, он быстро будет угасать. Играет роль отношение в семье к пожилым людям, их собственное отношение к жизни. Если человек видит, что люди могут быть активными, они помогают своим детям и внукам, сидят с малышами, обслуживают себя, то и у него самого будет формироваться иной взгляд на старость.

— На что в первую очередь стоит обратить внимание тем, кто собирается прожить подольше?



— Важен отказ от вредных привычек, конечно — в первую очередь от курения. Очень большую роль играет эмоциональный фон. Хронический стресс может приводить к физиологическим изменениям, появлению маркеров хронического воспаления. Мы можем никак эти изменения не ощущать физически, но они приводят к поломкам внутри клетки, и постепенно накапливаются, в итоге приводя к ухудшению самочувствия.

В питании следует использовать продукты, характерные для региона. Основные принципы — много клетчатки, цельнозерновой хлеб, овощи, зелень — это способствует поддержанию оптимальной микрофлоры, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и создает определенную пищевую привычку, определенную пищевую модель, которой потом все проще и проще следовать.

Необходима физическая активность. Это никого не должно пугать, но нужно хотя бы просто ходить полчаса в день, причем непрерывно.

Кто-то говорит: «Знаете, сколько я наматываю кругов по офису, по зданию, в командировке» — но это не та нагрузка, которая нужна. Важна определенная продолжительность.

Важно состояние сосудов — мы все ими пронизаны, и они страдают при старении в первую очередь. Если есть наследственные заболевания, например, атеросклероз, или были инфаркты, инсульты, есть сахарный диабет — по крайней мере с сорока лет надо хотя бы раз в год сдавать соответствующие анализы и проходить минимальное обследование. В Москве очень много возможностей это сделать достаточно быстро.

— Можно ли сейчас дать прогноз, как в следующие годы будет меняться продолжительность жизни в России?



— Прогноз здесь очень благоприятный, как и везде. Продолжительность жизни уже увеличивается. Она не такая большая, как бы нам всем хотелось, но если сравнить пятилетнюю динамику, прирост идет потихоньку каждый день. Развитие геронтологии тоже вносит вклад, может быть, не столь явно заметный, но достаточно стабильный.

Продолжительность жизни будет только увеличиваться в среднем по стране, но есть большая разница большая в проценте увеличения и в скорости.

Если мы возьмем крайности — Северный Кавказ с его долгожителями или Чукотку, где продолжительность жизни ниже всего — там не будет больших изменений, потому что на Чукотке сложно быстро увеличить продолжительность жизни, а на Северном Кавказе она уже достаточно высока. Если говорить про Центральный округ, наверное, в нем изменения будут заметнее всего, тенденция уже намечена.

Сейчас в Центральном округе средняя продолжительность жизни составляет около 71 года, что очень неплохо для страны. В Москве — почти 75 лет. Обычно прогнозы делаются с шагом в один год, потому что сложно предусмотреть все возможные факторы, которые могут повлиять на продолжительность жизни — природные катаклизмы, эпидемии. Оценивается прирост порядка нескольких процентов к продолжительности жизни.