Тест: знаете ли вы, как проходили полеты на Луну?

В мире идет вторая «лунная гонка» – частные компании и ведущие государства объявили о планах вернуть человека на Луну в ближайшие годы. Предыдущие миссии проходили в 1960-1970-х годах на пределе технологических возможностей человечества, и высадки по американской программе Apollo требовали огромных ресурсов и сопровождались серьезным риском. Тем не менее, задача была выполнена, и во многом благодаря удачным техническим решениям. Знаете ли вы, как именно проходили полеты на Луну?