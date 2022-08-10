Виноваты эстрогены: как ранняя менопауза губит сердце

Ранняя менопауза повышает риски развития сердечной недостаточности почти на треть, обнаружили корейские ученые. «Газета.Ru» выяснила у врачей, почему менопауза опасна для сердца, с какими еще рисками сталкиваются женщины с ранней менопаузой и как нужно следить за здоровьем, чтобы снизить негативные последствия.

Ранняя менопауза связана с серьезными рисками развития проблем с сердцем, выяснили специалисты из Медицинского колледжа Корейского университета в Сеуле. Об этом они рассказали в журнале European Heart Journal.

Исследователи проанализировали медицинские данные почти 1,5 млн женщин, 28 тыс. из которых столкнулись с ранней — до 40 лет — менопаузой. Как оказалось, для них риск развития сердечной недостаточности был повышен на 33%, а риск мерцательной аритмии — на 9% по сравнению с теми, у кого менопауза наступила вовремя. Разница сохранялась даже после поправок на хронические заболевания, вредные привычки и особенности образа жизни.

Причиной роста рисков могут быть как факторы, одновременно влияющие и на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, и ранней менопаузы, так и непосредственно изменения в организме женщин: менопауза приводит к снижению уровня эстрогенов, что в свою очередь сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.

«Дефицит эстрогена — гипоэстрогения — отрицательно влияет на сосуды, способствуя развитию атеросклероза: при достаточной выработке эстрогенов поддерживается оптимальное соотношение между различными группами липопротеидов, при снижении уровня эстрогенов их защитная функция утрачивается. Эстрогены также влияют на тонус артериальных сосудов и свертывающую систему крови, за счет сгущения крови наступает возрастная гиперкоагуляция.

Кроме того, сосуды теряют свою эластичность, в результате чего сердце и другие органы могут недополучать необходимый объем крови, что приводит к нарушениям в их работе. Считается, что через семь лет после наступления менопаузы женщины страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями в пять раз чаще, чем до нее»,

— рассказала «Газете.Ru» врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает с возрастом для всех, но у женщин симптомы могут стать более очевидными после наступления менопаузы, пояснила «Газете.Ru» терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Алена Хрипкова.

«Менопауза сама по себе не вызывает сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, некоторые факторы начинают сильнее влиять на здоровье в этот период, а диета с высоким содержанием жиров, курение или другие нездоровые привычки, возникшие в более раннем возрасте, имеют негативные последствия. Каждая третья женщина имеет какое-то заболевание сердечно-сосудистой системы, и именно они являются основной причиной смерти.

У женщин с ранней менопаузой возрастают риски еще ряда состояний: расстройств настроения, болезни Паркинсона, деменции», — рассказывает она.

Деменция при ранней менопаузе, как и при менопаузе в целом, тоже связана с ухудшением работы сосудов: недостаточное кровоснабжение приводит к нарушениям в работе головного мозга, добавляет Фисюк.

Независимо от возраста наступления менопаузы, женщина должна следить за своим здоровьем внимательнее, подчеркивают врачи. Правильное питание, достаточная физическая активность и регулярные обследования, в том числе у кардиолога, позволяют снизить риски развития сопутствующих заболеваний.

«Если женщина вела здоровый образ жизни и продолжает вести его в период менопаузы, риск заболеваний сердца и инсульта снижается. В профилактику входят регулярные физические упражнения (около 150 минут в неделю), правильное питание, отказ от нездоровых привычек, например, курения, которые могут способствовать ранней менопаузе и повышать риск образования тромбов. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует соблюдать диету, в которой должны быть фрукты, овощи, цельнозерновые, нежирные молочные продукты, птица, рыба и орехи. Потребление красного мяса и сладких продуктов и напитков должно быть ограничено». — поясняет Хрипкова.

Проходить обследование необходимо не реже раза в год, добавляет Фисюк. Женщинам после менопаузы рекомендованы ЭКГ, УЗИ вен, УЗИ органов малого таза и молочных желез, маммография, общий анализ крови и анализ на уровень С-реактивного белка, биохимический анализ крови с липидным спектром, в некоторых случаях может понадобиться МРТ.

При менопаузе может применяться заместительная гормонотерапия, которая восполняет недостаток эстрогенов.

В частности, показанием к ее назначению служит предупреждение ишемической болезни сердца и гипертонии, а также предупреждение нарушения обмена липопротеидов и веществ в костной ткани.

Но без рекомендации врача принимать гормональные препараты не следует.

«Терапия назначается тогда, когда учтены и просчитаны все риски, связанные с назначением гормональной терапии, — поясняет Фисюк. — Нужно обратить внимание, что гормонотерапия противопоказана при тромбозе глубоких вен, тромбоэмболии, стенокардии, инфаркте миокарда, нелеченной гипертензии. Эстрогены — необходимые гормоны в жизни женщины, иногда их снижение может отличаться от естественного падения — например, после удаления яичников. Если причиной этого не было онкологическое заболевание, при отсутствии других противопоказаний терапия эстрогенами будет оправдана».

Менопауза — естественный физиологический период в жизни каждой женщины. Среди ее ранних симптомов — ознобы, потливость, приливы жара, головные боли, повышение или понижение артериального давления, учащение сердцебиения, бессонница. Без должного внимания к здоровью менопауза, помимо проблем с сердцем и деменции, может стать причиной остеопороза, артрозов и артритов.