«Озеленение должно быть осмысленное»: почему перегреваются города и как с этим бороться

Водоемы и парки не защищают города от перегрева, опасного для здоровья жителей, обнаружили гонконгские ученые. «Газета.Ru» выяснила у специалистов, почему такие меры против роста температуры оказались бесполезны и как борются с «островами тепла» в России.

Температура в городах выше, чем в окружающих их сельских областях из-за особенностей городской среды — дорожные покрытия и темные поверхности зданий накапливают тепло, плотная застройка замедляет ветра, нарушая циркуляцию воздуха, а отсутствие растительности приводит к недостаточному испарению влаги. Свой вклад в рост температуры вносят автомобили, промышленные предприятия и другие источники избыточного тепла. Территории, которые нагреваются сильнее, чем окружающие районы, называют островами тепла.

Подобный нагрев (а в отдельных крупных городах температура на 10-15 °C выше, чем в близлежащих областях) может быть опасен для здоровья, особенно в и без того теплые дни — жара часто становится причиной избыточной смертности населения, приводя к высокой нагрузке на сердечно-сосудистую систему и другие органы. В городах с островами тепла борются с помощью озеленения и формирования водоемов — создания «зеленых» и «синих» пространств.

Однако, по наблюдениям китайских ученых из Городского университета Гонконга, Сиань Цзяотун-Ливерпульского университета и других исследовательских центров, подобные меры практически бесполезны.

Ученые проанализировали метеорологические данные и сведения о ежедневной смертности в Гонконге за 2008-2017 год. Как выяснилось, при повышении температуры на 1 °C свыше 29,61 °C смертность увеличивалась на 5,7% в районах с низким уровнем озеленения, на 5,4% — в районах со средним уровнем озеленения и 4,6% — с высоким уровнем. Для районов, расположенных вблизи водоемов, показатели смертности составили 7,5% в районах с малым количеством водных пространств и 3,5% — с большим их количеством.

«В Гонконге не наблюдалось значительного влияния зеленых и синих зон на риск смертности, связанной с жарой.

Эти результаты ставят под сомнение существующие данные о важной защитной роли зеленых и синих пространств в снижении рисков смертности, связанных с повышением температуры», — заявили авторы работы.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science of The Total Environment.

Однако результаты, полученные в Гонконге, не следует распространять на другие территории, считает руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич. По всей видимости, дело не в неэффективности подхода, а в особенностях расположения самого региона.

«Я был в Гонконге, это совершенно уникальный город вблизи моря и гор. Он расположен не совсем амфитеатром, как Ялта или Афины, но приближен к этому. Поэтому, я думаю, там настолько сложные циркуляторные процессы внутри самого города, что охлаждению не помогают ни зеленые насаждения, ни водные системы», — рассказал он «Газете.Ru».

При этом на территориях с условиями, похожими на российские, озеленение и создание водоемов приносит положительные результаты, отметил Ревич.

«Положительный пример — столица Казахстана Нур-Султан, где вокруг города сделали лесное кольцо. Это помогло снизить избыточный антропогенный нагрев», — говорит он.

В Москве больше всего нагревается центр города и северная его часть, теплового излучения меньше на юго-западе, а максимально снижено оно близ парков и заповедников (Лосиный остров, Измайловский парк).

Налаживание инфраструктуры в городских парках Москвы и других городов — тоже положительная инициатива, отмечает Ревич. В парковых зонах температура ниже и всегда есть возможность укрыться в тени, а возможность разнообразно провести досуг побуждает жителей проводить в подобных зеленых зонах больше времени.

«Озеленение должно быть осмысленное, — подчеркивает Ревич. — Я хочу привести пример того, как не надо делать — это Ленинградский проспект. Начало от площади Белорусского вокзала до Третьего транспортного кольца, где видно, что какая-то защитная функция создателям этого зеленого бульвара даже не приходила в голову, они высадили деревья, просто чтобы была красивая картинка.

Там нет сплошной зеленой завесы. А если бы она была на краю пешеходного тротуара, ситуация бы резко улучшилась — насаждения бы сдерживали загрязненные и горячие массы воздуха от огромного числа автомобилей».

Если же во время жары нет возможности держаться вблизи парков и водоемов, спасаться придется своими силами.

«Последние сообщения во время волны жары 2022 года во второй половине июля в Западной Европе — Франции, Испании, Португалии, Великобритании — говорят о том, что смертность в этом случае возросла. Это очевидный факт, что жаркая погода приводит к увеличению смертности. То же самое произошло у нас в 2010 году — количество людей, которые умерли из-за жары, из-за этой засухи, было очень велико, — рассказал «Газете.Ru» руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, климатолог Александр Шувалов. —

Для спасения от жары крайне важны индивидуальные средства — кондиционер, много воды. Это не защитит полностью от совокупного кумулятивного действия ночной и дневной жары, но позволяет снизить вред.

Расчеты российских ученых подтверждают, что уменьшение площади зеленых насаждений и увеличение площади застроенных территорий приведут к росту температуры в Москве к 2050 году до 2 градусов свыше средней в наши дни, что значительно повысит вероятность формирования экстремально жарких условий, опасных для здоровья и жизни, на фоне общих изменений климата.

Озеленение интересует ученых не только с точки зрения регулирования климата, но и как в качестве средства защиты от загрязнений, подчеркнул Ревич, — так, в Саратовском политехническом институте ведутся исследования устойчивости разных видов трав к тем или иным загрязняющим веществам, а в Донецком ботаническом саду ранее выращивались газопылеустойчивые устойчивые породы деревьев для озеленения городов Донецкого угольного бассейна.

Зеленые насаждения и водоемы не только помогают регулировать климат в городе, но и благотворно сказываются на психике жителей.

Так, исследование международной группы ученых, опубликованное в журнале Science of The Total Environment, показало, что во время пандемии COVID-19 люди, жившие неподалеку от лесов и озер, реже сталкивались с симптомами тревоги и депрессии. При этом положительный эффект оказывала даже возможность просто смотреть на деревья и воду из окна.