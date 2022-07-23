Тест: разоблачи фальшивый древний артефакт

Археологические находки дают историкам ключ к пониманию жизни древних людей, а частные коллекционеры зачастую готовы выложить за артефакты целое состояние. Необычные предметы старины приковывают к себе внимание вдвойне, и этим подчас пользуются недобросовестные люди, изготавливая фальшивки. Сможете ли вы отличить настоящий исторический артефакт от современной подделки? У фотографии каждого предмета указано примерное место находки.