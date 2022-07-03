«Проект прошел защиту». У «Ангары» появятся возвращаемые ступени

На втором этапе эскизного проектирования космического ракетного комплекса «Амур», куда входят ракеты-носители «Ангара», рассматривался ракетно-динамический способ посадки первой и второй ступеней, которые после отработки смогли бы садиться на специальную посадочную площадку, сообщил «Газете.Ru» генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Алексей Варочко. Также он рассказал о работе над летной ракетой «Ангара-А5» для космодрома «Восточный» и ее полноразмерной копией.

— Расскажите, пожалуйста, что сейчас Центр Хруничева делает для космодрома «Восточный»?

— Для космодрома Восточный в изготовлении находятся два изделия: «НЖ» (аббревиатура расшифровывается как «наземная жидкостная») — полноразмерная копия ракеты-носителя «Ангара-А5» для отработки подготовки штатной ракеты к пуску и аттестации космического ракетного комплекса «Амур» (в него входят разные ракеты-носители «Ангара»), и летная ракета «Ангара-А5».

Изделие «НЖ» находится в цехе окончательной сборки в высокой степени готовности.

close 100% Генеральный директор АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» Алексей Варочко Михаил Джапаридзе/ТАСС

— Какова роль макета «Ангара-НЖ»? Чем он важен?

— Это полноразмерная копия ракеты «Ангара-А5», оснащенная всеми системами, которые участвуют в наземной подготовке реальной ракеты. Она позволит, не задействуя летную «Ангару-А5», отработать цикл предстартовых и стартовых операций, проверить в реальных условиях работу заправочного оборудования. Таким образом, мы сможем аттестовать новый стартовый комплекс и те части технического комплекса, которые предназначены для подготовки ракеты к пуску.

— На какой стадии изготовления находится «Ангара-А5» для Восточного? Как ее будут перевозить?

— Изготовление летной ракеты «Ангара-А5» проходит в соответствии с графиком.

Проблемных вопросов у нас нет, часть отсеков готова, они также находятся в цехе окончательной сборки. Корпуса баков находятся на этапе снаряжения внутренним оборудованием.

Баки горючего и окислителя начнут поступать в цех окончательной сборки в августе 2022 года. Что касается транспортировки ракеты-носителя, то для этого разработаны специальные агрегаты транспортирования. Фактически это транспортные контейнеры, в которых перевозятся составные части ракеты-носителя на штатных железнодорожных платформах.

— Какие работы ведутся прямо сейчас на Восточном?

— На космодроме Восточный создан технический комплекс. Все строительные работы завершены, и в настоящий момент помещения комплекса готовы к монтажу оборудования, которое мы планируем начать в августе текущего года.

Что касается стартового комплекса, то завершена, на мой взгляд, самая сложная часть – заливка фундамента, земляные работы. И в настоящий момент активно ведется монтаж кабель-заправочной башни.

Стартовый комплекс уже приобретает штатные очертания.

— Могут ли на темпы производства ракеты повлиять санкции, введенные западными странами весной 2022 года? Если да, то какие и как?

— Изначально при принятии решений о создании комплекса «Ангара» исходили из того, что все составные части должны изготавливаться на российской территории. Поэтому те санкции, которые ввели, повлиять на изготовлении ракет не могут. Стоит отметить, что, учитывая специфику отрасли, наши западные коллеги и до введения санкций не стремились давать нам возможность заимствовать какие-то передовые иностранные технологии. Поэтому все, что нами разработано, – это всецело работа российских специалистов для обеспечения стране независимого доступа в космос.

— За какое время до старта ракета-носитель «Ангара-А5» будет упаковываться для перевозки на Восточный? Как это делается?

— Транспортировка ракеты-носителя на космодром Восточный будет проводиться в специально разработанных транспортных контейнерах. Их аттестация в рамках автономных и комплексных испытаний средств транспортирования будет проходить при отправке изделия «НЖ» на космодром Восточный. Процесс погрузки в транспортные контейнеры будет начинаться непосредственно в сборочном цехе, где проложен специальный железнодорожный путь. Контейнеры будут проходить проверки, герметизироваться, опломбироваться и далее по железной дороге доставляться на космодром Восточный. Погрузка займет несколько дней.

— Каковы особенности старта с Восточного для «Ангары»?

— На стартовом комплексе космодрома Восточный применяются самые передовые технические решения, довольно много операций будет автоматизировано. Например, исключено участие человека при заправке ракеты. Это снизит как трудоемкость подготовки ракеты к пуску, так и обеспечит безопасность обслуживающего персонала, безопасность боевых расчетов. В будущем стартовый комплекс планируется доработать под более тяжелую ракету-носитель «Ангару-А5В» и под программу с пилотируемым транспортным кораблем нового поколения. В целом это современный стартовый комплекс, который планируется использовать длительное время.

— Будет ли у «Ангары» вариант с возвращаемыми ступенями? Как именно планируют их сажать и каков статус проекта?

— Вариант с возвращаемыми ступенями «Ангары» существует с самого начала создания этого комплекса. Рассматривался вариант возвращения как отдельно универсальных ракетных модулей, из которых состоит изделие, так и ракеты в целом. Один из таких вариантов — «Байкал», который по проекту должен был возвращаться к месту старта по самолетной схеме. Фактически это был УРМ (универсальный ракетный модуль), оснащенный авиационными двигателями и поворотным крылом, которое позволяло ему, после выработки топлива на участке работ ракетной ступени, возвращаться к месту старта и совершать мягкую посадку.

Также нами подробно обсуждались варианты возвращения в целом связки ракетных блоков и спасением не только отдельных УРМов.

При эскизном проектировании комплекса «Амур» второго этапа мы рассматривали ракетно-динамический способ посадки первой и второй ступеней, которые после отработки смогли бы садиться на специальную посадочную площадку. Проект прошел защиту.

С учётом необходимого комплекса работ потребуется дополнительно и углубленно рассмотреть технико-экономический анализ проекта.