В каких случаях нужно проверить воду из скважины на наличие радиации

Самый большой вклад в получаемую населением дозу облучения вносит радон – природный радиоактивный тяжелый газ. Его вклад составляет около 60% от дозы облучения, которую в среднем получает человек за год. Содержание радона в воздухе и воде контролируется Роспотребнадзором, рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник лаборатории дозиметрии природных источников «Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева» Роспотребнадзора Татьяна Кормановская. Также она назвала области России с самыми высокими уровнями природного облучения и объяснила, в каком случае следует проверить воду на содержание в ней радионуклидов.

— Содержание каких именно радионуклидов контролируется Роспотребнадзором в воздухе и воде?

— В основном, контролируемым параметром являются природные радионуклиды, которые образовались еще до появления человечества, они были всегда и будут всегда. Также контролю подлежат техногенные радионуклиды — результат деятельности человека. Они могут появляться, например, в воздухе и в воде. В природной питьевой воде их не бывает (если не случается совсем уж большой аварии, как в Чернобыле). Они могут присутствовать в воде скважин наблюдения на аварийных объектах, но к обеспечению нужд населения эти скважины никакого отношения не имеют.

— Почему нужно следить за уровнем природных радионуклидов? Как они могут повредить человеку, который миллионами лет «подгонялся» под эту планету?

— Территория нашей страны большая и разная. Например, некоторые области характеризуются повышенной радоноопасностью.

В санитарных правилах Российской Федерации есть нормативы на содержание радона в воздухе помещений, потому что доказано, что его вдыхание может вызывать отдаленные последствия — рак легких.

Радон — признанный канцерогенный фактор. В отношении причин образования рака легких он находится на втором месте после курения.

Есть территории в России, где много этого газа выходит из почвы. Чаще всего радон скапливается в подвалах, а оттуда поступает в жилые помещения. Есть много способов снижения содержания радона в помещениях – к примеру, можно сделать в фундаменте отверстия, чтобы обеспечить проветривание; можно провести изоляцию полов специальным покрытием, чтобы преградить доступ радону, загерметизировать стыки в местах входа труб и коммуникаций. Еще один способ — обеспечить режим вентиляции помещений, чтобы усилился воздухообмен и радон удалялся из помещения. Такие мероприятия называются радонозащитными.

— Что еще контролируется, кроме радона?

— Внешнее облучение (гамма-фон) — его можно разделить на космическое и терригенное (от земли). Космическое излучение мы регулировать не можем, оно зависит от высоты местности над уровнем моря и широты. Наибольшее воздействие этого вида излучения — на экипажи воздушных судов или астронавтов. Терригенное облучение – гамма-фон, обусловленный содержанием радионуклидов в окружающей среде (почве, горных породах), строительных материалах, предметах быта.

Внешнее облучение вносит второй по значимости вклад в дозу природного облучения населения (как уже говорилось, самым значимым источником является радон).

В рамках контроля гамма-фона выполняются его измерения в зданиях и на открытой местности в населенных пунктах, также определяется содержание природных радионуклидов и в строительных материалах, в минеральном сырье, в удобрениях.

Третий важный фактор – это содержание природных радионуклидов в продуктах питания и питьевой воде.

В продуктах питания природные радионуклиды не нормируются нигде в мире. Мониторинг их проводится, но никаких гигиенических нормативов не установлено, а на содержание природных радионуклидов в воде установлены требования и у нас, и в мировой практике

(в директиве ЕС, в документах МАГАТЭ и ВОЗ).

— Почему для продуктов норм нет?

— Люди потребляют очень разные продукты в неодинаковом количестве. Непонятно, как это считать. А вот воды человек выпивает в среднем 730 литров в год. То есть, вода — это «продукт», которого вы «съедаете» больше всего, поэтому на нее установлены требования радиационной безопасности.

— И есть еще четвертый фактор?

— Да, — это радионуклид калий-40, — также нерегулируемый источник. Мы его съедаем во всех продуктах, выпиваем с водой. Но организм человека устроен таким образом, что этот радионуклид (изотоп калия) всегда находится в соотношении со стабильным калием, содержание которого в организме человека регулируется гомеостазом.

Суммарная доза природного облучения по Российской Федерации в среднем составляет около 3,3 миллизиверт в год, доля калия в нем — 0,17 мЗв. И самый незначительный вклад в дозу природного облучения (0,006 миллизиверта) вносит ингаляционное поступление природных радионуклидов, которые в виде аэрозолей осели на пыли в атмосферном воздухе.

— А каков вклад радона?

— Около 2 миллизиверт в год — больше половины. Впрочем, в некоторых регионах он вносит и 90% дозы.

— Были ли плохие случаи для здоровья человека, связанные с водой?

— Прямой зависимости между потреблением воды с повышенным содержанием радионуклидов и каким-то конкретным заболеванием не установлено. Впрочем, каждый, кто выкопал скважину на своем участке и не проверил потом воду — рискует.

— Какая доза радиации в воде считается нормальной?

— Первоначальная оценка качества воды проводится по удельной суммарной альфа-активности и удельной суммарной бета-активности. Если удельная суммарная альфа-активность не превышает значение 0,2 беккереля на килограмм, мы считаем, что по содержанию альфа-излучающих радионуклидов эта вода хорошая. У нас критерий даже жестче чем у ВОЗ, у них — 0,5. Но в странах Евросоюза — 0,1 — строже, чем у нас. По суммарной бета-активности у всех стран одинаковый первичный критерий оценки качества – единица. И вот если эти критерии не превышены, то мы говорим, что дальнейшие исследования воды не нужны, и воду можно использовать без ограничений.

— А если превышены?

— Превышение первичных критериев оценки качества воды означает, что необходимы дальнейшие исследования – определение содержания отдельных радионуклидов радиохимическим методом. Если превышение по бета-активности — определяются бета-излучающие радионуклиды (часто это превышение обусловлено содержанием калия-40), если по альфа-активности – исследуется содержание радия-226 и других альфа-излучающих радионуклидов.

Радиохимические исследования – достаточно сложные анализы, однако в Центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора нужная аппаратура для этого есть. По результатам исследований определяется значение нормируемого показателя «сумма отношений удельных активностей радионуклидов к соответствующим уровням вмешательства». Если этот показатель не превышает 1 — воду можно использовать без ограничений по радиационному фактору. Если находится в интервале от 1 до 10 – должны проводиться мероприятия по улучшению радиационных показателей воды.

— Так надо ли что-то делать с водой, если превышение есть, но укладывается в 10?

— Тогда воду пить можно, использовать в хозяйстве тем более, но требуются мероприятия для того, чтобы ее оптимизировать. То есть, мы не закрываем источник, но улучшаем качество воды.

Только когда значение показателя превышает 10 — источник закрывается, независимо от того, единственный он в населенном пункте или нет. Организуется подвоз воды. Впрочем, поливать огород вы этой водой можете, стирать в ней тоже, так как все требования распространяются только на питьевую воду.

— Что будет, если ее пить?

— Это не такие уровни, от которых может развиться лучевая болезнь. Однако с годами может развиться онкологический процесс. Впрочем, прямых доказательств, что вот десять лет попил, у тебя точно будет рак печени, — нет. Скважины с превышением природных радионуклидов периодически выявляются в разных регионах страны.

— А радон в воде может содержаться?

— Тот же радон, который поступает в воздух помещений, есть и в воде, если вода идет из-под земли, то есть радон содержится только в воде подземных источников. Если труба выведена в какой-то открытый водоем, радон оттуда улетучивается.

Но если от этой скважины труба проведена в вашу квартиру — газ улетучится в помещение, где вы моетесь, стираете. Этим радоном вы начинаете дышать. Именно поэтому мы контролируем воду из подземных источников.

У нас существует уровень вмешательства по радону — это 60 беккерелей на килограмм.

— Что такое уровень вмешательства?

— Это значит, что нужно что-то предпринимать. В Европе в соответствии с Директивой Евратома уровень вмешательства по радону в воде составляет 100 беккерелей на литр. У нас подход к содержанию радона в воде значительно строже, чем в Европе. Источники с повышенным содержанием радона также периодически выявляются на территории страны. Например, с 2013 года на территории восточных районов Оренбургской области выявлялись источники со значительным превышением уровня вмешательства по радону в воде. Исследования проводились Роспотребнадзором Оренбургской области, наш институт также был привлечен к анализам. В итоге по результатам этой работы на скважины с повышенным содержанием радона поставили аэраторы. Проблема решилась.

— Сколько сейчас стоит таких устройств по стране?

— Думаю, что это сотни устройств. В Оренбургской области только по тем шести районам, которые мы объездили, их было несколько десятков.

— Если человек сам себе на даче решил пробить скважину, он должен потом принести эту воду на анализ?

— Конечно, это полезно бы сделать.

Раньше сознательные граждане несли воду на исследование в СЭС, теперь несут в Роспотребнадзор. Если подозревают, что в воде есть радон, специально бутылки герметизируют (заматывают изолентой), везут их вверх ногами, чтобы сохранить газ, который может улетучиться из воды, до проведения измерений. Все остальные радионуклиды никуда не денутся, они все долгоживущие, даже не распадутся.

— Какие области в России известны своими превышениями по дозам природного облучения?

— Это регионы, которые стоят на породах, содержащих уран, радий. Например, Карелия — «гранитная республика», отдельные районы Ленинградской области, например, Выборгский район. Там часто выявляются скважины с повышенным содержанием природных радионуклидов.

Республика Алтай - горный регион, там очень высокое природное содержание радона в почве. Город Балей в Забайкальском крае стоит на тектоническом разломе, там проводится добыча моноцитового песка. В зданиях Балея высокое содержание радона, и даже есть программа переселения целого города. Часть города уже отселили.

В 2021 году в Магаданской и Челябинской областях были выявлены источники с превышением по радону. Около 10 лет назад была проблема в Тверской области, но не столько с самой водой, сколько с фильтрами, через которые вода проходила: поскольку вовремя не проводили замену фильтрационного материала, он накопил много радионуклидов.

— Газ радон люди могут как-то почувствовать?

— Нет, нужны специальные приборы. Люди радон не чувствуют. Распространенное заблуждение: «Из того угла чем-то пахнет. Наверное, это радон». Когда открыли последствия вдыхания радона, это называлось «легочной лихорадкой шахтеров». В Германии шахтеры заболевали, так как проводили много времени в шахтах под землей, где было высокое содержание радона. Потом выяснилось, что это рак легких.

— Стоит ли пригласить специалистов к себе в дом, если ты построил его самостоятельно?

— Думаю, стоит. Любой человек может обратиться в аккредитованную лабораторию и померить содержание радона у себя в квартире, но, если вы живете в типовом доме, который был сдан после 1990 года — он точно прошел радиационный контроль, поэтому волноваться не надо. Если же вы построили дом сами, а в подвале сделали себе сауну — смысл обследовать дом есть.