«Никто не знает бизнес-модель Starlink и OneWeb»: зачем нужна спутниковая группировка «Сфера»

Общий объем финансирования российской многоспутниковой группировки «Сфера» составит около 180 миллиардов рублей, сообщили на днях в «Роскосмосе». Из чего будет состоять создаваемая группировка, сколько будет стоить абонентское устройство системы интернета вещей «Марафон» и как планируется продавать услуги спутников в условиях санкций, «Газете.Ru» рассказал Сергей Прохоров, директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос».

– Сергей Юрьевич, проект спутниковой группировки «Сфера», о запуске которого объявили четыре года назад, вызывал много вопросов. В чем был замысел объединения в одну группировку спутников разного назначения?

– Вы правы, только эксперты на тот момент понимали, что такое «Сфера». И нам потребовалось время, чтобы донести общую идеологию и концепцию программы до более широкой аудитории, в том числе до представителей министерств и ведомств, которые занимались согласованием необходимых документов и разработкой рекомендаций: Минсвязи, МЧС, Минсельхоз, Минприроды, Минтранс и др.

Идея «Сферы» – объединить в единую систему возможности и услуги, которые появились вместе с развитием космических технологий. Почему так? Проведя анализ мировых проектов и трендов, мы пришли к заключению, что идти по пятам конкурентов нет смысла, нужны новые подходы и предложения. Они не должны фокусироваться на каком-то узком сегменте, например, предоставлении широкополосного доступа в интернет, а должны увязывать в общую линейку продукты и сервисы, основанные на возможностях связи, навигации, метеорологии, телерадиовещании, спутниковом интернете, дистанционном зондировании Земли, интернете вещей. Можно сказать, что речь идет о создании экосистемы услуг прикладного космоса, которая станет серьезным драйвером для развития всех сфер экономики и жизни страны. Важно, что данные сервисы будут ориентированы на обычных людей, а не только на компании и госсектор.



Например, раньше спутниковой связью пользовались в основном нефтяники и газовики в труднодоступных районах, а также банковский сектор и госпотребители. Причина банальна – дорого и сложно. Эту проблему предлагается решить путем интеграции сервисов спутниковых и сотовых операторов: используя в городе возможности сотового телефона, потребитель ничего не потеряет, выехав за границы действия «соты».

То есть обычные смартфоны, которые стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, смогут обеспечить их владельцам доступ к спутниковой связи.

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— Также когда-то было и с зондированием Земли?

— Да. Раньше эта услуга сводилась к получению и интерпретации спутниковых снимков в интересах госорганов, теперь же она все чаще применяется в различных секторах экономики: в энергетике, сельском и лесном хозяйстве, в нефтегазовой сфере, при строительстве и на транспорте.

«Сфера» будет незаменима для тех, кто связан с перевозками и логистикой. Спутники помогут отслеживать перемещение грузов и пассажиров по железной дороге, морским или автомобильным транспортом, предоставит надежную связь пассажирам в пути. Тем компаниям, которые имеют сложную географию своих производственных активов, космические аппараты обеспечат удаленный контроль оборудования и инфраструктуры, проверят работу персонала на объектах и даже проведут разведку природных ресурсов.

Кроме того, все передовые страны стремятся к развитию беспилотного транспорта и роботизированных систем. Тот, кто первым соберет на своей платформе возможности спутникового наблюдения, позиционирования и телекоммуникаций, получит шанс построить сеть беспилотников в глобальном масштабе – в воздухе, на земле, на воде и создаст для себя конкурентное преимущество на рынке, потенциал и объем которого огромен. Убежден, у этой услуги большое будущее, она может изменить нашу жизнь так же, как в свое время смартфон.

Для нашей страны востребованность «Сферы» продиктована не только желанием соответствовать технологическим трендам, но и соображениями гуманитарного и социального порядка, а также ликвидацией цифрового неравенства.

Значительная часть территории Российской Федерации расположена в высоких широтах, где плотность населения невелика, а зоны тайги, тундры и вечной мерзлоты мешают прокладке сетей оптоволоконной связи. В таких местах предоставить полный комплекс телекоммуникационных услуг и обеспечить связанность территорий могут только спутники.

Таким образом, благодаря проекту «Сфера» будет создана, пожалуй, самая современная в мире система коммуникаций и мониторинга, включающая как существующую, так и перспективную космическую инфраструктуру.



– Объём предполагаемого финансирования не раз менялся в меньшую сторону. Сегодня на какой объём вы рассчитываете?

– Было несколько ключевых моментов, которые достаточно серьезно меняли структуру программы с 2018 года. В частности, когда развитие навигационной системы ГЛОНАСС по предложению Министерства обороны и коллегии Военно-промышленной комиссии было решено продолжать отдельно. Запрашиваемые объёмы финансирования после этого решения соответственно существенно снизились. В дальнейшем, думаю, сказывались также такие обстоятельства, как пандемия и необходимость решения других неотложных государственных задач. Сейчас мы находимся в рамках четвертой итерации, которую поддержали Минфин, Минэкономразвития и Минцифры России. В 2021 году на первоочередные работы по проекту «Сфера» было выделено целевой субсидией 7 млрд рублей. Также в бюджете на 2022–2024 годы выделено по 7 млрд ежегодно, то есть «Сфера» в рамках уже принятого федерального бюджета обеспечена финансированием суммарно на 28 млрд рублей. На горизонте до 2030 года заявленные параметры ежегодного бюджетного финансирования пока имеют тот же порядок.

– Как с учётом утвержденного финансирования будет выглядеть группировка? Сколько будет спутников связи и ДЗЗ?

– Текущая конфигурация «Сферы» предполагает запуск 137 спутников (132 серийных и пять экспериментальных) группировки интернета вещей «Марафон», шесть аппаратов «Скиф» для системы широкополосного доступа в интернет, четыре спутника связи «Экспресс-РВ», а также спутники наблюдения Земли. Среди них аппараты «Беркут-О» (обзорная съемка), «Беркут-ВД» (высокодетальная съемка) и «Беркут-Х» (радиолокационная съемка).

Говоря о ближайших шагах, наша первостепенная задача - запуск в 2022 году спутника-демонстратора широкополосного доступа «Скиф-Д» для закрепления за нашей страной орбитально-частотного ресурса (одно из обязательств перед Международным союзом электросвязи), далее – спутника-демонстратора системы интернета вещей «Марафон», а в конце 2025 года – первого спутника высокоэллиптической системы связи «Экспресс-РВ».

В целом предстоящий трехлетний этап «Сферы» можно назвать подготовительным: в его рамках будут отрабатываться различные технологии и изготавливаться опытные образцы техники. От результатов этапа зависит, по какому пути пойдет процесс серийного производства и развертывания полномасштабных группировок.

– На каких мощностях планируется собирать спутники?

– В 2021 году заключены соглашения с ЦНИИмаш и «ИСС имени Решетнёва». В Железногорске (Красноярская область) уже идёт сборка аппарата «Скиф-Д» и будет организовано серийное производство спутников «Марафон». В технических заданиях мы обозначили требования не только к стоимости создания самого аппарата «Марафон», но и к стоимости его эксплуатации на орбите. Планируется доставлять на орбиту по 22 или по 44 таких спутников за один пуск.

ЦНИИмашу (головной научно-исследовательский институт космической отрасли) поставлена задача по организации создания унифицированной платформы для многоспутниковых группировок. Идеология проста: несмотря на разную специфику, космические аппараты должны базироваться на одних и тех же технических решениях с высокой степенью унификации.

Проведен конкурс, в котором участвовали 12 организаций, среди которых как предприятия Роскосмоса – ВНИИЭМ, НПО имени Лавочкина, ИСС, РКЦ «Прогресс», так и частные компании, например, «Спутникс» и «Газпром СПКА». По результатам отобрано четыре подрядчика, которые по контрактам с институтом будут вести работы.

На базе создаваемых платформ предполагается разрабатывать группировки спутников обзорной и высокодетальной съёмки «Беркут-О» и «Беркут-ВД», а также радиолокационного мониторинга «Беркут-Х» и «СМОТР-Р».

Кстати, за прошедшие два года с момента начала проектирования систем возможности предприятий разработчиков полезных нагрузок улучшились. Например: если ранее в параметры обзорного мониторинга закладывалось разрешение 2.5–5 м, то сейчас это значение уже 1.5 м при полосе обзора 85 км. Показатели высокодетальной съемки тоже будут улучшаться. Появятся и дополнительные функции, в частности высокодетальной видеосъемки.

Важнейшее внимание по-прежнему уделяется радиолокационным космическим аппаратам. Они особенно полезны там, где требуется круглосуточное всепогодное наблюдение, например в Арктике. Благодаря этим спутникам, капитаны судов при движении по Северному морскому пути получат оперативную информацию о ледовой обстановке по трассе всего маршрута, несмотря на сильную облачность или полярную ночь.

– Касательно интернета вещей. Где будут производиться абонентские устройства?

– «Роскосмос» должен разработать требования к этим устройствам, а кто их будет производить это уже вторичный вопрос. В приоритете, конечно, будут выступать организации Госкорпорации, однако отмечу, что оборудованием для потребителей в России занимается большое количество предприятий и даже ВУЗы. В целом, абонентское оборудование должно быть двух типов: для подвижных и для стационарных объектов, поскольку систему интернета-вещей «Марафон IoT» планируется использовать во многих отраслях экономики. Также прорабатываем вопрос об интеграции возможностей «Марафон IoT» в терминалы международной поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ и оборудование ЭРА-ГЛОНАСС.

– Спутниковые системы Starlink и OneWeb – это интернет для отдельных домохозяйств. Широкополосный интернет в «Сфере» будет таким же?

– Большое заблуждение считать, что Starlink предназначен для работы исключительно в массовом потребительском сегменте. Эксперты прекрасно знают, что созданная Илоном Маском система имеет двойное назначение и другие недекларируемые возможности. Это косвенно доказала специальная военная операция на Украине, когда абонентское оборудование для доступа к спутниковому интернету было предоставлено Вооруженным силам Украины. Да и наши продолжительные наблюдения позволяют сделать вывод, что за благородными рассуждениями скрываются интересы Пентагона.

OneWeb тоже нельзя назвать системой спутниковой связи для отдельных домохозяйств. Это система коллективного пользования, когда есть базовая станция, к которой по наземным каналам связи подключаются конечные потребители.

Почему так сделано? Потому что цена на персональные абонентские устройства для работы напрямую с космическими аппаратами выходит чересчур высокой – $35–55 тыс. А из-за очень дорогих устройств на фазированных антенных решётках OneWeb перешла к модели из двух рядом стоящих полноповоротных приёмопередающих антенн, которые следят за пролетающими низкоорбитальными спутниками, чтобы не было перерывов в связи. Это также достаточно дорогое решение.

В «Сфере» за персональный широкополосный интернет, в особенности на высоких широтах и трассе Северного морского пути, будет отвечать группировка «Экспресс-РВ», а за коллективный доступ – группировка «СКИФ». Планируется, что пропускная способность одного аппарата «СКИФ» составит более 150 гигабит в секунду, соответственно вся система может считаться группировкой террабитного класса.

– Почему вы делаете такую ставку на интернет вещей? Считаете перспективным рынком для России?

– В первую очередь, это нужно для развития беспилотного транспорта и мониторинга инфраструктуры. К примеру, «Сбербанк» сейчас активно прорабатывает беспилотную инкассацию, которой нужны системы контроля и связи вне зависимости от того, развёрнуты сотовые сети или нет.

Благодаря группировке «Марафон» будут доступны такие услуги, как мониторинг состояния промышленной инфраструктуры в удаленных районах, контроль перевозки опасных грузов и спутниковая составляющая системы ЭРА-­ГЛОНАСС. Кроме того, своевременная передача сигнала через космос – об утечках, возгораниях и других неполадках – позволит предотвратить техногенные и экологические катастрофы во многих отраслях. Помимо задач для экономики есть еще и услуги социальной направленности, например, поиск и спасение. Эта задача решается с помощью спутниковой «кнопки жизни», которая также работает благодаря системе «Марафон IoT», позиционируя объект в пространстве и передавая сигнал SOS.

– Что из себя представляет «Кнопка жизни»?

– Этот принцип уже реализован в «ЭРА-ГЛОНАСС». А в техническом задании на «Марафон» услуга по поиску людей определена как приоритетная. Под неё разрабатывается свой абонентский терминал – это маленькое устройство со встроенной антенной, которое можно вшить в верхнюю одежду или интегрировать в аксессуар – рюкзак, браслет, и он сможет работать автономно несколько лет.

– Сколько будет стоить абонентское устройство для «Марафона»?

– Стоимость персонального устройства составит около 1,5 тыс. рублей. В него интегрированы модем и антенна, позволяющие обеспечивать канал связи со спутником. Кроме того, могут использоваться датчики для мониторинга наводнения, сейсмической активности или пожара. Они также будут работать автономно несколько лет.

– Если бизнес-модель Starlink и OneWeb более-менее понятна, то какова бизнес-модель «Сферы»?

– Никто не знает реальную бизнес-модель Starlink и OneWeb, потому что функционал этих систем решает не только гражданские задачи и об этом уже все говорят достаточно открыто. Если говорить о «Сфере», то эффект в данном случае некорректно выражать только в доходах операторов. У проекта есть много социальных и гуманитарных аспектов, о которых я упомянул ранее, и даже возвышенных целей. Главные из них - это ликвидация цифрового неравенства, улучшение связанности территорий нашей страны и кардинальное повышение безопасности и качества жизни всех ее граждан. Стоимость спасенных человеческих жизней тоже сложно эквивалентно «монетизировать».

А что касается цен на услуги спутниковой связи, то мы ставим жёсткие требования, чтобы они были соизмеримы с тарифами наземных операторов.

– Территория России занимает 3% площади земного шара. Если «Сфера» создается для российских потребителей, то эффективно ли это – создавать, причем за бюджетные средства, спутники, которые будут работать на 3% мощности и времени?

– Для «Сферы» мы создаём системы, которые являются, в первую очередь, региональными, ориентированными на интересы нашей страны. Из глобальных у нас система «Марафон», которая будет покрывать весь земной шар. Тем не менее, возможности «Сферы» применимы в других географических зонах.

Ведь что такое спутниковая группировка? Образно говоря, это шина для передачи информации между любыми точками мира. Если говорить простыми словами, то для того чтобы была обеспечена работа в другой стране, локальный оператор должен поставить там базовую станцию, которая получит информацию со спутника и передаст её в сеть общего пользования.

– А если другие страны запретят это делать?

– Тогда в данном регионе можно будет использовать только персональные устройства (если их тоже не запретят). В этом случае спутник будет получать информацию с персонального устройства, долетать до территории России и передавать данные в сеть общего пользования через нашу собственную инфраструктуру.

– Собираетесь ли вы завоёвывать иностранных потребителей в будущем и как, особенно в условиях нынешних санкций?

– В сегменте ДЗЗ все операторы стараются работать со всеми существующими орбитальными группировками. Конечно, всегда от того, кто является владельцем спутника, может зависеть — предоставит ли он вам тот или иной снимок. Но к таким мерам практически никто не прибегает, и все работают достаточно открыто.

Телекоммуникационный рынок тоже выстраивается так, что все работают со всеми, хотя есть политические и территориальные ограничения. Здесь более жёсткая конкуренция по сравнению с ДЗЗ. Наши операторы научились работать на международных рынках. Очень большой поток заказов идёт в том числе из Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки.

Орбитальные группировки проекта «Сфера» будут создаваться с участием этих операторов, и мы надеемся, что международное сотрудничество, которое достаточно развито в этой сфере, позволит нам выйти на рынки уже с качественно новыми услугами.

Вопросами коммерциализации займется и созданный 12 апреля этого года спутниковый оператор «Сфера - космические информационные технологии» (ООО «Сфера»). Работа нового спутникового оператора будет строиться в тесном сотрудничестве с традиционными лидерами рынка — ФГУП «Космическая связь» и АО «Газпром космические системы». Ожидаемая синергия позволит одновременно охватить все сегменты рынка спутниковой связи, предоставляя услуги «в рамках одного окна».