Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Российский боксер Бивол рассказал о влиянии актера Джеки Чана на свою карьеру 14:31
Украинский посол Мельник заявил, что канцлеру Шольцу не хватает воображения и смелости 14:24
Владимир Путин подписал закон, облегчающий регистрацию в России иностранных компаний 14:16
NYT: кризис на Украине спровоцировал мировой дефицит растительного масла 14:10
Байден поиронизировал над оскорбительной кричалкой про самого себя 14:09
Билл Гейтс предупредил о риске появления «худшего» штамма коронавируса 14:08
Боец Чимаев заявил, что не пригласит футболиста Ибрагимовича заниматься в свой зал 14:02
В Курской области частично обрушился железнодорожный мост 14:02
Звезда «Эпидемии» Земцова назвала причину развода с гитаристом Uma2rman Кристовским 14:01
Тимати привел новую возлюбленную на юбилей Киркорова 14:00
Наука

След от удобрений: Как телескоп James Webb может обнаружить фермеров-инопланетян

Астрономы заявили, что инопланетное сельское хозяйство можно разглядеть в телескоп

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jens Buttner/Getty Images
Современные телескопы очень далеки от того, чтобы разглядеть инопланетную цивилизацию земного типа напрямую – ее города, поля и механизмы. Тем не менее, астрономы пытаются придумать косвенные способы идентификации разумной жизни. «Газета.Ru» разобралась в статье американских астрономов, которые предложили искать в атмосфере экзопланет следы фермерства иных цивилизаций.

Изобретение земледелия 10 тысяч лет назад стало поворотным моментом в истории человечества. Оно позволило получать больше пищи с той же территории по сравнению с охотой и собирательством, и привело к росту населения. Это дало возможность основать города, организовать государственную власть и наладить торговлю, то есть – создать ту цивилизацию, которую мы знаем.

Земледелие повлияло и на Землю в целом. Его можно заметить, глядя с воздуха на ровную сетку полей, на изменения яркости разных участков планеты, а также путем анализа химического состава атмосферы. После того, как земледелие приобрело промышленный характер, его влияние на атмосферу многократно усилилось.

Джейкоб Хакк-Мисра из Института космических наук «Блю Марбл» и его коллеги предложили искать следы этого влияния с помощью мощных телескопов вроде James Webb, который начнет работу этим летом. Его камерам не удастся получить детальное изображение планеты земного типа – в лучшем случае она будет видна как точка.

Однако инструменты на борту этой обсерватории могут проводить спектроскопический анализ и выяснить, какие газы есть в атмосфере экзопланеты.

«Спектральные сигнатуры «экзоферм» стоит искать в качестве признака технологической цивилизации», – пишут авторы.

Важнейшую роль в метаболизме растений играет азот. В целом, земной воздух на 78 процентов состоит из этого газа, но растениям трудно усваивать его напрямую из атмосферы. Вместо этого они поглощают азотные соединения из почвы, в промышленном сельском хозяйстве их источником являются азотные удобрения, в том числе – аммонийные (NH4).

Объемы производства аммонийных удобрений колоссальны, и при их использовании в воздух выделяется аммиак (NH3). В земных условиях аммиак осаждается в течение нескольких дней, так что его присутствие в атмосфере можно считать признаком сельскохозяйственной деятельности. Кроме того, интенсивное сельское хозяйство является мощным источником закиси азота (N2O).

На космическом телескопе James Webb установлены несколько спектрографов, позволяющих определить химический состав атмосферы планеты по ее излучению, в том числе – обнаружить соединения азота. Поэтому авторы исследования использовали симулятор, генерирующий спектр планеты с указанным химическим составом, чтобы выяснить, реально ли обнаружить инопланетных фермеров.

Оказалось, что современными инструментами не получилось бы зафиксировать уровни аммиака и закиси азота, равные земным. Однако James Webb смог бы заметить аммиак в богатой водородом атмосфере при достижении концентрации в пять миллионных долей, при условии, что планета вращается в системе красного карлика. По оценкам ученых, такая концентрация примерно соответствует масштабам сельского хозяйства, необходимым для питания ста миллиардов человек. В данный момент концентрация аммиака в атмосфере Земли достигает пять миллиардных долей.

«Эти расчеты показывают, что одновременное обнаружение NH3 и N2O в атмосфере, которая также содержит H2O, O2 и CO2, можно считать признаком земледелия»

– пишут ученые.

Однако подобные рассуждения опираются на ряд допущений. Во-первых, гипотетическая инопланетная жизнь должна использовать тот же метаболизм, что и земная. Во-вторых, разумные существа этой планеты должны питаться аналогом сельскохозяйственных растений. В-третьих, они должны повторить путь развития человечества, изобретя промышленное сельское хозяйство с обильными применением удобрений.

Наконец, если где-то и существует двойник человеческой цивилизации, ее представители могут специально сокращать выбросы азотосодержащих газов. Закись азота вносит заметный вклад в парниковый эффект, и при росте сельскохозяйственного производства во много раз может возникнуть жизненная необходимость контролировать выбросы N2O в атмосферу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть