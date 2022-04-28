«Модерна» и «Пфайзер» могут вызвать волну аутоиммунных заболеваний»

У сотен миллионов людей, привившихся американскими вакцинами «Модерна» и «Пфайзер», могут возникнуть аутоиммунные заболевания, рассказал в интервью «Газете.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Это связано с тем, что у них выработался иммунный ответ и в том числе антитела к синтетической оболочке вакцины, сделанной из полиэтиленгликоля (ПЭГ). По словам вирусолога, привившиеся столкнутся и с невозможностью принимать другие лекарства, в составе которых тоже есть ПЭГ. Это лекарства от подагры, противоопухолевые препараты, средства от хронических гепатитов С и В, анемии при заболевании почек, акромегалии и фенилкетонурии, гемофилии и ревматоидного артрита. В вакцине «Спутник V» ПЭГ не используется.

— Пандемия COVID-19 и вакцинная гонка вынудили использовать ускоренный протокол регистрации вакцин. В частности, так было дано разрешение на применение «Пфайзера» и «Модерны», мРНК-вакцин, созданных в США. Сейчас выясняется, что после прививок появился один значимый отсроченный эффект. Он касается материала синтетической оболочки вакцин, куда входит полиэтиленгликоль (ПЭГ). В «Спутнике V» этот материал не используется?

— В вакцине «Спутник V» для доставки внутрь человеческих клеток используется два аденовируса, 5 и 26. Это природные носители. А вот создатели мРНК-вакцин решили использовать для доставки синтетическую искусственную оболочку, сделанную из полимера - полиэтиленгликоля (ПЭГ).

close 100% Павел Волчков Максим Григорьев/ТАСС

— А для чего его нужно было использовать?

— Все знают, что неприродные органические полимеры, — например, полиэтилен, — долго деградируют. Если прикрепить белок к этому полимеру, тогда и белок тоже будет медленнее разлагаться в организме. Таким образом можно увеличить период его полураспада. Вот и полиэтиленгликоль тоже мешает связанной с ним природной молекуле быстро разрушаться и выводиться через почки. Метод «пришивания» нужной молекулы к ПЭГ – так называемое пэгилирование — появился еще в 70-ых. Например, у пациента почечная недостаточность. Его направляют на диализ, - то есть, по сути, подключают к искусственной почке. Искусственная почка хоть и хороша, но далека от идеала, поэтому часть важных компонентов необходимо постоянно вводить. В частности эритропоэтин, который необходим для формирования эритроцитов. Если ввести природный эритропоэтин, — он очень быстро выведется из организма. Кроме того, производство его очень дорого. Поэтому специально были созданы белковые субстанции с удлиненным сроком жизни.

— Создатели «Модерны» и «Пфайзера» захотели удлинить эффективное время и концентрацию вакцины?

- Не только. Тут еще есть одна хитрость, связанная с реакцией иммунитета. Почему у нас в организме РНК и ДНК разлагаются очень быстро? Потому что избыточное количество РНК и ДНК – это противовоспалительный сигнал для иммунитета. В данном случае решаются сразу две задачи: продлевается жизнь белка, и он выглядит для организма чем-то «полиэтиленовым», — то есть нейтральным.

— ПЭГ – это дешево?

— Дешево и эффективно. Но любые полимерные структуры с повторяющимися паттернами (так они устроены внутри) являются тем, что может вызывать реакцию в данном случае не врожденного, а адаптивного иммунитета. Этот иммунитет направлен на то, чтобы различать что-то повторяющееся и новое, — то что организм еще не видел. Часто именно так для него выглядят оболочки вирусов и бактерий. Здесь он привычным методом распознает синтетическую оболочку. Поэтому дает сигнал на выработку антител против ПЭГ.

— Почему создатели мРНК-вакцин не подумали об этом?

— Возможно и подумали. Но, взвесив все «за» и «против», решились на использование ПЭГ, так как за окном бушевала пандемия. И когда все говорили о том, что «Спутник V» нельзя будет вводить сколько угодно, потому что развивается иммунитет к аденовирусам, то они понимали, что и «Модерну» с «Пфайзером» тоже вводить бесконечно будет нельзя. Потому что чем больше ревакцинаций, - тем менее эффективными будут РНК-вакцины, так как в организме будет все больше антител, распознающих ПЭГ. Но тут есть еще одна проблема, которая растянется на десятилетия.

— Клетки памяти будут хранить воспоминания о ПЭГ?

— Да, и отдавать сигналы на выработку антител, как только встретят его внутри организма в будущем. А проблема состоит в следующем: у нас в клинической практике много самых разнообразных фармпрепаратов, где также используется ПЭГ-оболочка. Это лекарства от подагры, противоопухолевые препараты, средства от хронических гепатитов С и В, анемии при заболевании почек, акромегалии и фенилкетонурии, гемофилии и ревматоидного артрита.

— И теперь привившимся «Модерной» и «Пфайзером» нельзя будет их принимать?

— У миллионов людей эти препараты могут плохо или совсем не работать. Более того, их применение может спровоцировать аутоиммунные заболевания.



— Как же это пропустила FDA (Food and Drug Administration — управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США)

— Получается, что они не достаточно компетентны. Кроме того, производители сильно фильтруют информацию, которую они представляют регулятору. И напомню, что в FDA сидят не ученые, а чиновники.

— Получается и другие вакцины, — в которых использовано пэгилирование, тоже уже не будут хорошо работать?

— Получается, что так. Выработавшиеся к ПЭГ антитела будут связывать нужные белки-«начинку», а значит с большой вероятностью делать их неэффективными. Или приводить к ровно обратному, но неожиданному пиковому эффекту. Есть вероятность, что этот белковый комплекс будет удерживаться в организме очень и очень долго.

— Почему?

— Это уже связано с тонкостями функционирования конкретных антител. Но главная «засада» заключается в развитии аутоиммунных реакций. «Модерна» и «Пфайзер» могут вызвать волну аутоиммунных заболеваний.

— Это когда иммунитет почему-то начинает атаковать совершенно здоровые клетки?

— Да, и здесь этот процесс вполне объясним. Сначала человек вакцинируется, у него вырабатываются антитела к ПЭГ. Потом ему требуется эритропоэтин, и ему вводится препарат, который тоже создан с применением пэгилирования. Организм уже имеет антитела к ПЭГ, а теперь с этим полимером еще «сшит» эритропоэтин, - его собственный белок. И уже теперь вся эта конструкция воспринимается иммунитетом, как чужеродная. И вот уже иммунитет атакует собственные здоровые клетки, которые продуцируют эритропоэтин.

Недавно появились сообщения о спонтанно возникающих гепатитах, - вполне возможно это отсроченный эффект от РНК-вакцин. Но, конечно, это может быть и вирусный гепатит, — детали надо расследовать.

— Какой выход из этой ситуации?

— Пока нет рекомендаций, что делать, если у тебя выявили ПЭГ-позитивность.

— Как поступают в аналогичных случаях?

— Допустим, если ребенку нужна генная терапия, а у него есть антитела к аденоассоциированному вирусу AAV, который выбран создателями лекарства, как носитель для белка, — то ребенок просто выбывает из списка, - то есть это лечение ему не предлагается.

— Зависит ли это от уровня антител? В данном случае антител к ПЭГ?

— Да. И если принимать препарат с ПЭГ, то уровень антител будет системно повышаться. И в какой-то момент произойдет переключение: антитела будут атаковать уже не оболочку, а внутренность – действующее вещество лекарства. Вот такие побочки «Пфайзера» или «Модерны» сейчас могут получить миллионы людей, которые вакцинировались мРНК-препаратами.