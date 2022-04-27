«Причина настоящего кошмара»: могут ли мобильники вызвать болезнь Альцгеймера

Электромагнитные поля нарушают работу кальциевых каналов, тем самым провоцируя развитие болезни Альцгеймера, считает биохимик из Стэнфордского университета Мартин Полл. Имеет ли такая гипотеза право на жизнь, действительно ли избыток кальция в мозге может вызвать деменцию, стоит ли бояться мобильников и беспроводного интернета и почему же все-таки случаев болезни Альцгеймера сегодня стало больше, чем раньше, «Газете.Ru» рассказали российские ученые.

Болезнь Альцгеймера обычно связывают в первую очередь с отложениями тау-белка и бета-амилоида, однако причины ее развития не изучены до конца. Роль может также играть кальциевый обмен — астроциты, необходимые для разграничения, питания и роста нейронов, реагируют на колебания внутриклеточного кальция, контролирующего сигнальные свойства астроцитов и их способность к поддержке нейронов. В последние годы кальциевая гипотеза возникновения болезни Альцгеймера привлекает все большее внимание исследователей.

Один из ее сторонников, американский профессор биохимии Мартин Полл из Вашингтонского университета, опубликовал в журнале Current Alzheimer Research статью, где изложил свою версию причин нарушения кальциевого обмена.

По его мнению, все дело в воздействии электромагнитных полей, генерируемых мобильными телефонами, Wi-Fi роутерами, «умными» устройствами и прочей техникой. Под воздействием ЭМП повышается уровень внутриклеточного кальция, что, по гипотезе Полла, провоцирует болезнь Альцгеймера.

В пользу своей версии Полл приводит ряд исследований, показавших, что ЭМП действительно могут влиять на кальциевый обмен — при большой интенсивности у крыс. Обращает он внимание и на случаи «цифрового слабоумия» у молодежи — ухудшения когнитивных функций, которое, впрочем, с болезнью Альцгеймера имеет мало общего и обычно связывается с избытком фрагментированной и не требующей интеллектуальных усилий для восприятия информации, которую дети и подростки потребляют через электронные устройства.

«Электромагнитные поля действуют через пиковые электрические и изменяющиеся во времени магнитные силы в наносекундном масштабе времени. Такие пики значительно возрастают с каждым увеличением импульсной модуляции, производимой более «умными» сотовыми телефонами, «умными» счетчиками, радарами в беспилотных автомобилях.

Любое из этих устройств может стать причиной настоящего кошмара — чрезвычайно раннего начала болезни Альцгеймера», — настаивает Полл.

Кальциевая гипотеза болезни Альцгеймера выдвинута несколькими исследовательскими группами и является научно признанной, ее безусловно следует рассматривать наряду с другими при объяснении механизмов развития болезни, заявила «Газете.Ru» Ольга Ивашкина, научный сотрудник Института перспективных исследований мозга МГУ.

«Признанного клинического значения кальциевая гипотеза пока не имеет, — отметила в свою очередь врач-невролог, член Ассоциации междисциплинарной медицины Галина Чудинская. — То есть, это одна из гипотез, которая имеет право быть, ее надо изучать, но в настоящий момент в клинической практике она распространения не получила. Сейчас рассматривается наличие тау-белка, бета-амилоида и дегенеративные изменения в определенных областях головного мозга.

Теория кальциевых каналов изучается давно, но пока достоверных подтверждений, что это именно так и что воздействие на кальциевые каналы приведет к излечению болезни Альцгеймера или уменьшению симптомов, нет».

Но, даже если нарушение работы кальциевых каналов и провоцирует болезнь Альцгеймера, собранные Поллом свидетельства связи этого нарушения и воздействия ЭМП выглядят недостаточно убедительными.

«Автор приводит ряд косвенных работ, касающихся того, что слабые электромагнитные поля могут также влиять на биохимические процессы и процессы пластичности в мозге сходным с развитием болезни Альцгеймера образом. Но данные исследования выполнены на животных и не позволяют делать выводы о возможных аналогичных влияниях на мозг человека, — сказала Ивашкина. —

Предмет статьи, безусловно, представляет научный интерес, однако причинно-следственных связей между воздействием электромагнитных полей и развитием нейродегенерации на данный момент не установлено.

Необходимо проведение дополнительных исследований и экспериментов, которые позволят более полно разобраться в этом вопросе».

Однако считать ЭМП полностью безопасными не стоит, заявила Чудинская. Время, проводимое рядом с источниками сильного электромагнитного излучения на рабочих местах, регламентировано санитарно-гигиеническими нормами. Однако одновременно с этим растет распространенность слабых ЭМП, которые действуют на человека сутками напролет.

«Эффективность воздействия ЭМП на человека — это произведение напряженности этого магнитного поля на время действия, — объяснила Чудинская. — Если мы ограничиваем время действия, то, соответственно, падает его коэффициент воздействия на человека. Поэтому очень важно, что это воздействие происходит в течение всех суток семь дней в неделю. Здесь, к сожалению, нет больших статистических исследований, связанных с болезнью Альцгеймера. Но известно достоверно, что при избыточном воздействии ЭМП снижаются функции иммунной системы организма, кроветворной системы».

В целом влияние ЭМП на организм действительно может быть опасным, но связывать его с болезнью Альцгеймера пока преждевременно.

«Проводились опыты о воздействии электро-магнитного излучения на молодых крыс, у них отмечалась гибель клеток головного мозга, — добавила Чудинская. —

Но мы все находимся в этом ЭМП, а в обычной клинической практике мы не видим такого, чтобы у всех людей, пользующихся последние 20 лет сотовыми телефонами, теперь были дегенеративные изменения в головном мозге. Мы регулярно проводим МРТ, там большой массив пациентов, но крайне редко находим изменения, которые специфичны именно для болезни Альцгеймера».

При этом, как и говорит Полл, болезнь Альцгеймера действительно «помолодела» — но причиной тому стали не Wi-Fi и мобильники, а улучшенная диагностика, отметила Чудинская. Кроме того, повысилась выживаемость людей с генами, предрасполагающими к болезни Альцгеймера, в том числе и с ранним дебютом — и, соответственно, их шансы передать свой генотип следующим поколениям, увеличив распространенность гена в популяции.

Чтобы снизить воздействие ЭМП на организм, Чудинская посоветовала по мере возможности пользоваться наземным транспортом вместо метро, где напряженность ЭМП в 10 раз выше. Вдоль линий электропередач гулять тоже не рекомендуется. Дома же стоит ограничить использование Wi-Fi и предпочесть «проводной» интернет.

Электромагнитное поле генерируют все бытовые приборы, рассказал ранее «Газете.Ru» заместитель начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов. Для каждого диапазона электромагнитных волн установлены отдельные гигиенические нормативы, и опасными для человека считаются те устройства, которые его превышают.

Наиболее частым источником мощных электромагнитных полей становятся радиотехнические объекты, которые передают на дальние расстояния большие объемы информации. Это, в первую очередь, радиотехнические объекты, которые размещаются в жилой территории — например, базовые станции сотовой связи.

Также высокий уровень излучения у земных станций спутниковой связи, радиорелейные станций, радиолокационных установок у аэропортов. На местности работают радары (радиолокаторы) гидрометеорологического, военного и специального назначения, которые также сканируют пространство и излучают электромагнитное поле. Не стоит забывать о ретрансляторах радио- и телевизионного сигнала гражданского назначения.