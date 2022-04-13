«С большим удовольствием снимем их приборы». Европа отказалась лететь на Луну с Россией

Европейское космическое агентство снимает свои приборы с российских лунных миссий. На Луну не отправится европейская камера и бурилка. В Российской академии наук «Газете.Ru» рассказали, что значит комментарий Дмитрия Рогозина «баба с возу — кобыле легче».

Европейское космическое агентство (ЕКА) прекращает сотрудничество с Россией по лунной программе. Такое решение принял Правящий совет, оно было опубликовано на сайте агентства.

Разрыв партнерства вызван российской спецоперацией на Украине, в связи с проведением которой многие западные страны ввели против России санкции. Ранее между ЕКА и «Роскосмосом» велось сотрудничество по аппаратам «Луна-25», «-26» и «-27», на части из них должны были стоять европейские приборы. В частности, речь идет о камере PILOT-D на «Луне-25», стартующей в августе 2022 года, и об установке для криогенного бурения PROSPECT «Луны-27».

Вместе с тем, ЕКА отмечает, что эта полезная нагрузка обладает чрезвычайной научной важностью, поэтому агентство ищет альтернативные методы ее доставки на Луну.

Так, уже удалось договориться об отправке PROSPECT на борту одного из аппаратов программы СLPS, созданной NASA для вовлечения в космическую отрасль большого числа мелких частных подрядчиков. Бур PROSPECT должен извлечь образцы лунной породы, не нагревая их, после чего переместить их в автоматическую химическую мини-лабораторию. С ее помощью ученые планируют установить химический состав грунта и выяснить, легко ли из него добывать воду, кислород и другие полезные вещества.

PILOT-D – это экспериментальная европейская навигационная камера, созданная для отработки технологии безопасной автоматической посадки на Луну. В данный момент ЕКА ищет частного подрядчика и для этого прибора.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал это решение ЕКА в Telegram-канале: «Значит, снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с возу, русской кобыле легче».

В Институте космических исследований РАН также высказались по поводу разрыва партнерства. Камера PILOT-D должна была снимать момент посадки аппарата в интересах ЕКА и совершенно не нужна России.

«Эти данные европейцы хотели использовать в своих будущих проектах. Мы оказывали им установкой этой камеры любезность. Камеру эту нам пришлось ставить с перевесом, теперь, вместо того, чтобы снимать что-то российское, мы с большим удовольствием снимем европейское», – пояснил «Газете.Ru» руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов.

На «Луне-26» европейских приборов не планировалось вовсе, и ЕКА лишь обещало помочь с использованием наземных станций для приема сигнала с Луны.

Установка PROSPECT, по мнению Митрофанова, также была для российской стороны обременительной.

«На «Луне-27» планировалось поставить большую европейскую бурилку и большой аналитический прибор, что сильно увеличивало массу. И то, что сейчас они с ним уходят, значительно облегчает ситуацию, потому что мы независимо от них делали свою бурилку с гораздо меньшей массой, и теперь у нас проблема с массой снята»,

– рассказал он.

Европейская буровая установка весит 41 кг, а российская – в пределах 30 кг. По словам ученого, конструировать российскую буровую установку в ИКИ РАН начали заблаговременно, для подстраховки.

«Мы же знаем эту историю с «Мистралями» и прочим, ясно, что у Российской Федерации должна быть своя бурилка. Напомню, что европейцы сами к нам со своими приборами попросились, мы не бегали и не зазывали их. У них была своя лунная программа, они хотели сесть на полюс на своем посадочном аппарате. Но им не дали денег, они пришли к нам. Это было еще при Поповкине (руководитель «Роскосмоса» с 2011 по 2013 г.), и им сказали – давайте вам поможем», – пояснил Митрофанов.

Среди космических проектов лунная программа стала не первой жертвой конфликта между Россией и Западом. В марте Правящий совет принял аналогичное решение касательно проекта ExoMars-2022, и теперь европейцы ищут альтернативные способы доставки марсохода Rosalind Franklin на Марс.