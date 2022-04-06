«Я задавал острые вопросы»: что говорили про Украину на МКС

Американский астронавт Марк Ванде Хай дал первое интервью после возвращения на Землю. В нем он рассказал о впечатлениях от почти года на МКС, о желто-синих костюмах космонавтов и о том, как на членов экипажа повлияла ситуация на Украине.

Марк Ванде Хай вернулся на Землю 30 марта на корабле «Союз» вместе с Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровым. Астронавт NASA вместе с Дубровым пробыл на МКС 355 дней, установив рекорд по непрерывному нахождению в космосе среди американцев.

Миссия российско-американского экипажа пришлась на период резкого ухудшения отношений между Россией и западными странами. Российская спецоперация на Украине вызвала у многих из них гневную реакцию, которая затронула и сотрудничество в космической сфере. В том числе, из-за разрыва авиасообщения между Россией и США Ванде Хаю пришлось добираться на родину из Казахстана, куда сел корабль, больше суток кружным путем – через Закавказье.

Американский астронавт чувствует себя отлично и доволен миссией на МКС, второй в своей жизни.

«Жизнь на космической станции настолько отличается от того, с чем мы сталкиваемся на Земле, что после возвращения трудно воспринимать как единое целое себя нынешнего и себя на станции. Когда я вновь попал на МКС, было чувство, будто я заново проживаю детские воспоминания. Казавшееся бесконечно далеким вновь стояло передо мной во всех деталях»,

– делится впечатлениями он.

Теперь астронавт сосредоточен на реабилитации после длительного пребывания в невесомости. Как известно, после долгого пребывания в космосе люди какое-то время не могут стоять на ногах, но благодаря тщательному следованию режиму тренировок на орбите Ванде Хай смог снова ходить спустя всего восемь часов после посадки. Астронавт также отметил, что жизнь на МКС тяжела с психологической точки зрения, но ему помогла медитация и сосредоточение на внутреннем голосе.

Несмотря на старания экипажа дистанцироваться от политики, земные проблемы ощущались на МКС очень явственно. Ярким примером этого может служить медийная реакция на желто-синие костюмы космонавтов Артемьева, Матвеева и Корсакова, в которых они прибыли на станцию 18 марта. Как выяснилось позже, эти цвета символизировали родной для всех троих Бауманский университет, но некоторые западные СМИ решили, что комбинезоны напоминают флаг Украины.

«Думаю, парни, которые их надели, даже не подозревали, что люди воспримут их как нечто, имеющее отношение к Украине, – говорит Ванде Хай. – Я думаю, для них это было ударом с неожиданной стороны».

Экипаж также обсуждал ситуацию на Украине, но это не повлияло на их отношения. Ванде Хая интересовали мысли российских коллег о происходящем.

«Эти дискуссии не были очень долгими, но я спрашивал их, что они чувствуют, и иногда задавал острые вопросы, – рассказывает астронавт NASA. — Но главным образом мы были сосредоточены на нашей совместной миссии. Если говорить конкретно о моих отношениях с российскими коллегами, они были и остаются моими близкими друзьями. Мы поддерживали друг друга во всем, и у меня никогда не возникало сомнений насчет возможности дальнейшей работы с ними.»

Ванде Хай отказался комментировать, что сказали ему россияне.

«Думаю, будет правильнее, если они сами расскажут об этом, а не я расскажу об их чувствах»,

– ответил он журналистам.

В течение марта неоднократно поднимался вопрос о продолжении дальнейшего сотрудничества России и США по МКС. В частности, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что не может закрывать глаза на враждебные действия со стороны Вашингтона. NASA просило своих бывших и нынешних астронавтов прекратить ругаться с представителями России, потому что это может угрожать совместной работе на МКС. Рогозин также ретвиттнул шуточный ролик с отстыковкой американского сегмента от станции, чем вызвал серьезное беспокойство жены и матери Ванде Хая, что его могут оставить на орбите. Сам астронавт сказал, что никогда не воспринимал эти твиты всерьез, и что, по его мнению, они предназначались другой аудитории.

«Я не потратил на них много эмоций и не обратил особого внимания. Я о них услышал, посмеялся и забыл», – рассказал Ванде Хай.

Следующий пилотируемый корабль отправится к МКС 8 апреля. Это будет Crew Dragon, который взлетит на ракете Falcon 9 и доставит на станцию четырех членов экипажа миссии AX-1 частной компании Axiom Space. Астронавты проведут множество экспериментов, в частности, опробуют прототип самособирающихся роботизированных конструкций.