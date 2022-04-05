«Мы должны снова овладеть инициативой»: как Гитлер пытался завоевать Кавказ и Баку

80 лет назад Гитлер издал директиву Fall Blau, предполагавшую наступление немецких войск на всем южном направлении Восточного фронта с захватом нефтяных месторождений Северного Кавказа и Баку. Но после ряда тактических побед, одержанных над Красной армией на кавказском направлении, достигнутых ценой немалых потерь, эта военная кампания закончилась для немцев полным разгромом армии Паулюса под Сталинградом в начале 1943 года.

5 апреля 1942 года Адольф Гитлер подписал директиву №41, определяющую очередные планы военных действий против СССР на Восточном фронте и приходившую на смену явно провалившемуся «блицкригу» операции «Барбаросса» — то есть директиве №21, Fall Barbarossa. Новый план получил кодовое наименование Fall Blau — «Блау», или «Синева».

Согласно плану Blau, летом и осенью 1942 года перед немецкими войсками ставились две основные стратегические цели — осуществить захват территорий вдоль нижнего течения Волги и Кавказ, лишив тем самым СССР поставок нефти и нефтепродуктов, и прервать связь Москвы со Средней Азией и Ираном, откуда шли поставки по ленд-лизу от западных партнеров тех же нефтепродуктов.

Историки продолжают спорить на тему о том, насколько решающим при выборе этого направления Гитлером могли быть экономические проблемы, встающие перед самой Германией. Фюрер мог опасаться грядущего дефицита горючего, что требовалось ему для ведения глобальной войны, и надеяться пополнить эти запасы бакинской нефтью, а также захватить нефтеперерабатывающие заводы в Туапсе, Майкопе и Грозном, однако при этом все тогда понимали, что при отступлении советские войска, скорее всего, взорвут или выведут из строя всю эту инфраструктуру, и на налаживание поставок уйдет много времени. К тому же нефтепродукты в СССР производились, по западным меркам, столь низкого качества, что использовать их немецкая техника, как правило, не могла — требовалась переработка в самой Германии. Так что необходимость захвата нефтяных месторождений диктовалась, по всей видимости, все же прежде всего желанием лишить поставок топлива армию противника. Для этого же требовалось также исключить подвоз нефти по Волге, для чего немцам нужно было захватить или, по крайней мере, блокировать стратегически важный в этом смысле город — Сталинград.

Тем не менее летом 1942 года в Германии создавалось акционерное общество «Немецкая нефть на Кавказе», вместе с германскими войсками к Баку и Грозному выдвигались нефтяники, готовые поддержать непрерывную работу захваченных нефтепромыслов, а кроме советской нефти планировалось также обеспечить немецкий народ продовольствием за счет плодородных почв Дона и Кубани. По мнению «главного идеолога» Третьего рейха Альфреда Розенберга, рейхсминистра восточных оккупированных территорий, южные территории России должны были в будущем стать «житницей народа Германии».

Так или иначе, но при составлении нового плана Гитлер отверг предложения, составленные генерал-фельдмаршалом Кюхлером, — овладеть Ленинградом, Мурманском, Архангельском, — а также генерал-полковником Гальдером, советовавшим сосредоточиться на захвате Москвы и центрального промышленного района вплоть до Волги. Именно московское направление считал важнейшей целью для грядущей гитлеровской кампании сам Сталин, в чем он в результате серьезно обманулся. Даже случайно попавшие в его руки подлинные планы немецкого командования не смогли переубедить Сталина, который счел все это сознательной дезинформацией, проигнорировав основной удар:

19 июня майор Рейхель, летевший на легкомоторном самолете, в нарушение всех инструкций взял с собой детальные планы предстоящего наступления, был сбит возле линии фронта, после чего документы попали в распоряжение советского руководства.

В самой директиве №41 все эти установки излагались следующим образом: «Зимняя кампания в России приближается к концу. Благодаря выдающейся храбрости и готовности солдат Восточного фронта к самопожертвованию наши оборонительные действия увенчались большим успехом немецкого оружия… Учитывая превосходство немецкого командования и немецких войск, мы должны снова овладеть инициативой и навязать свою волю противнику, как только это позволят условия погоды и местности. Цель заключается в том, чтобы окончательно уничтожить оставшиеся еще в распоряжении Советов силы и лишить их по мере возможности важнейших военно-экономических центров… Общие первоначальные планы кампании на Востоке остаются в силе: главная задача состоит в том, чтобы, сохраняя положение на центральном участке, на севере взять Ленинград и установить связь на суше с финнами, а на южном фланге фронта осуществить прорыв на Кавказ».

При наступлении планировалось использовать ставшую уже классической тактику стремительного наступления — «блицкрига»: танковые прорывы при поддержке штурмовой авиации с последующим уничтожением или пленением окруженных частей противника. При этом важнейшая роль отводилась разведке с воздуха, проводимой с помощью высотных самолетов-разведчиков. При полном превосходстве в воздухе германское командование почти всегда обладало подробной информацией о расположении и передвижениях советских войск, тогда как для сталинской Ставки верховного главнокомандования действия противника часто оставались загадкой.

В результате реализации плана Blau группа армий A во главе с генерал-фельдмаршалом Вильгельмом Листом в составе 17-й и 1-й танковых немецких армий отправлялась на Ростов и далее на Северный Кавказ, планируя в дальнейшем захват Закавказья и прежде всего бакинских нефтепромыслов, а группа армий B под командованием генерал-фельдмаршала Федора фон Бока в составе 6-й и 4-й танковых немецких армий должна была наступать к Сталинграду и далее к Астрахани. В состав этой второй группы были также включены 8-я итальянская и 3-я и 4-я румынские армии. После предполагаемого прорыва и ликвидации Брянского фронта планировался захват Воронежа, затем поворот на юг и движение германских войск вдоль правого берега Дона с выходом в тыл к советским войскам Юго-Западного и Южного фронтов, при удачном стечении обстоятельств развивая успех наступления на Сталинград и Кавказ. На втором этапе планировался захват Ростова-на-Дону и продвижение на Майкоп, Грозный и Баку.

Начавшееся 28 июня наступление поначалу развивалось для гитлеровцев весьма успешно, а ошибка Сталина в определении направления основного удара существенно облегчила им задачу: практически не встретив серьезного сопротивления, танковые войска при поддержке авиации быстро приблизилась к Воронежу, форсировали Дон и к 6 июля заняли большую часть города. Плохо подготовленные наступления советских войск в отсутствии должной разведки и связи позволили разбить их танковые соединения по частям.

Но полного захвата Воронежа так и не случилось, поскольку советским войскам все же удалось закрепиться на левом берегу Дона и продолжать отдельные наступательные действия. На окраинах города шли бои, предпринимались попытки освободить правобережье, поэтому часть немецких войск оказалась скована в этом регионе и не смогла вести дальнейшее наступление. Шестая армия Паулюса вынуждена была продолжить движение к Волге без поддержки танковых сил.

Успех плана Blau, таким образом, оказался весьма кратковременным — в первую очередь из-за недооценки сил, еще остававшихся у Красной армии, и моральной стойкости советских солдат.

Весьма значимы оказались и логистические проблемы немецкой армии, связанные, в первую очередь, со слишком протяженными путями снабжения, а также явно уже наметилась нехватка живой силы и техники для столь масштабных операций. К тому же население захваченных территорий в большинстве своем негативно относилось к оккупационной политике нацистов — росло и ширилось организованное из Центра партизанское движение, наносившее большой вред всем растянутым коммуникациям. Наконец, значительные задержки перед началом полноценного наступления вызвала героическая оборона все еще остававшимися в Крыму советскими войсками Севастополя — это отняло несколько критически важных недель и сковало значительные силы гитлеровцев на полуострове.

Несмотря на обширные территории, захваченные немцами в ходе их наступления в 1942 году, все это потребовало от них столь значимых усилий, что измотало армию и подточило боевой дух в войсках. Каждый этап плана осуществлялся ценой слишком больших потерь, а советские войска удачно меняли тактику ведения боевых действий — они теперь избегали попадания в «котлы», умело маневрировали, занимали оборону и при любой возможности переходили в контрнаступления. В ходе реализации Fall Blau так и не удалось окружить и уничтожить ни одного сколько-нибудь крупного соединения советских войск.

В дальнейшем наступление должно было осуществляться на протяжении всего растянутого Восточного фронта в южной части России — от Таганрога вдоль реки Донец и далее в направлении Харькова и Курска. Однако операция на Кавказе так и не принесла должного успеха — и несмотря на то, что была даже назначена дата захвата Баку — 25 сентября 1942 года, — немцам так и не удалось прорваться в Закавказье и на Ближний Восток, а в дальнейшем исполнение плана Blau привело войска вермахта к полному разгрому под Сталинградом, в результате которого в начале 1943 года южная 250-тысячная группировка во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом прекратила существование, и свыше 90 тыс. немецких и румынских солдат попали в плен. После Сталинградской битвы случился коренной перелом, изменивший весь ход Второй мировой войны.