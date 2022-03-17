Европа не полетит с Россией на Марс. На чем запустят марсоход

Сотрудник НПО имени С. А. Лавочкина у двигательной установки десантного модуля «Экзо-Марс», 2021 год

В Европе приняли решение остановить совместную с Россией миссию ExoMars 2022. Полет европейского марсохода на российской посадочной платформе должен был начаться осенью 2022 года, но теперь судьба миссии неизвестна. «Газета.Ru» рассказывает, чего может лишиться мировая космонавтика из-за конфликта России и Запада.

Правящий совет Европейского космического агентства (ESA) признал невозможным сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии ExoMars 2022. Такое заявление было опубликовано на сайте агентства, заседание совета прошло 16-17 марта в Париже.

Решение приняли в связи с российскими действиями на Украине. Правящий совет заявил, что «сожалеет о человеческих жертвах и других трагических последствиях агрессии против Украины». В связи с этим, несмотря на возможный вред научным исследованиям, организация поддерживает санкции, введенные против России государствами-членами ESA.

Решение Правящего совета является принципиальным, это значит, что конкретная форма прекращения сотрудничества пока не ясна. Совет обязал генерального директора ESA сделать конкретные шаги для остановки партнерства.

Кроме того, глава агентства должен будет в самый короткий срок исследовать возможности отрасли и решить, какие дальнейшие действия необходимы для того, чтобы миссия состоялась.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выложил в Telegram-канале отсканированное письмо Йозефа Ашбахера, главы ESA, в котором тот уведомил российскую сторону о приостановке сотрудничества по ExoMars.

«Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем «Ангара» и с нового стартового комплекса космодрома «Восточный» проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию. Без всяких «европейских друзей» с поджатыми от американского окрика хвостами», — отметил Рогозин.

«Это большая потеря и для нас, и для всего сообщества европейских планетных ученых»,

– заявил научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый на заседании Совета РАН по космосу.

Академик Юрий Балега, вице-президент РАН, прокомментировал «Газете.Ru» отказ европейцев от совместной с Россией миссии на Марс.

«В течение двух недель Европейское космическое агентство собирает чрезвычайный совет, там примут более детальное решение – что делать с ExoMars и другими запусками», — отметил академик.

По его словам, дальнейшая судьба миссии зависит от политической обстановки.

«Все зависит от событий на Украине. Мы не можем сейчас сказать, что будет через год. Пока они отказались от полета. Что делать дальше, в том числе с нашей посадочной платформой — непонятно»,

— сказал Балега.

ExoMars 2022 считается флагманской миссией по планетологии, запуск которой был запланирован на сентябрь-октябрь 2022 года. Для нее готовили европейский марсохода Rosalind Franklin и российский посадочный аппарат «Казачок». Запуск должен был пройти на российской ракете «Протон-М». Скорее всего, принятое ESA решение сделает невозможным использование и «Казачка», и российской ракеты. Пока неясно, что прекращение сотрудничества может значить для марсохода. Существует вероятность, что он никогда не отправится в космос.

close 100% Марсоход Rosalind Franklin Европейское космическое агентство/ESA

Основной задачей марсохода является поиск следов жизни в настоящем или прошлом. Для этого на шестиколесном аппарате установлены камеры высокого разрешения, бурильная установка и множество спектрометров, в том числе специально оптимизированных для анализа органических молекул. На марсоходе есть и российские приборы, в том числе ADRON-RM — нейтронный спектрометр для поиска подповерхностной воды и водосодержащих материалов.

Главной задачей «Казачка» было доставить марсоход к планете и совершить мягкую посадку. В то же время на посадочной платформой имеется научная нагрузка, включая сейсмометр, комплекс для исследования погоды и гидросферы Марса и другие приборы.

close 100% Марсоход Rosalind Franklin на платформе «Казачок» Европейское космическое агентство/ESA

Rosalind Franklin и «Казачок» – не первые аппараты европейско-российского проекта ExoMars. В 2016 году были запущены орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) и прикрепленный к нему посадочный модуль Schiaparelli. Из-за неправильной работы двигателей Schiaparelli разбился, но TGO работает до настоящего момента. В 2021 году установленный на нем российский прибор FREND обнаружил на Марсе рекордные залежи чистого водяного льда площадью больше, чем Ладожское озеро.

Если полет ExoMars 2022 не состоится в запланированное время, это будет не первая «космическая» жертва конфликта между Россией и западными странами по поводу Украины. До этого был отменен запуск спутников OneWeb на ракете «Союз-2.1б», запланированный на 5 марта с Байконура. От запуска на российской ракете научного спутника MATS отказались и шведы.

«MATS планировалось запустить в качестве попутной нагрузки с российским метеорологическим спутником (Метеор-М 2-3 – «Газета.Ru») с космодрома «Восточный» изначально в конце 2021 года, затем – в конце 2022. Недавно мы решили изменить планы и искать другую ракету для выведения MATS в нужную позицию для изучения верхних слоев атмосферы. Решение о выборе новой ракеты не принято. Смена ракеты может отложить запуск, но решение было принято после консультаций с научным сообществом, отвечающим за спутник», – сообщил «Газете.Ru» глава пресс-службы Шведского национального космического агентства.

До этого, в конце февраля, «Роскосмос» объявил о прекращении запуска ракет с космодрома Куру во Французской Гвиане. Этот космодром отличается выгодным расположением вблизи экватора, отчего с него удобнее запускать аппараты на геостационарную орбиту, а также к другим планетам.

Самой неожиданной жертвой конфликта можно считать немецкий рентгеновский телескоп eRosita. Он установлен на той же платформе, что и российский «Спектр-РГ», причем платформа также управляется Россией. Немцы в одностороннем порядке отключили свой телескоп, НПО Лавочкина поддерживает его в спящем режиме для предотвращения выхода из строя. Российские ученые надеются, что в будущем отношения наладятся и телескоп вновь будет работать.