«Ни одно снотворное не превышает по эффективности плацебо»

Есть два мифа о сне: один касается богатырского храпа, который будто бы говорит о здоровье, другой — про то, что можно спать в любое время, сообщил в интервью «Газете.Ru» Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна МНОЦ МГУ, эксперт Европейского общества исследователей сна (ESRS), председатель программного комитета международного форума «Сон- 2022», проходящего в эти дни в Москве. Также он рассказал о новейшей теории сна, генетических отличиях сов и жаворонков и о том, когда пора обращаться к специалисту при бессоннице.

— Что такое сон?

— Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется. Подходы к оценке состояния сна, его течения и функционального назначения еще до конца не разработаны. С точки зрения биологии для того же дикого животного оно очень опасно: уснул где не надо и оказался съеден. Поэтому существа обычно прячутся. К тому же есть определенный порог чувствительности — сила запаха и звука, например. Казалось бы, какой смысл в этой опасной депривации, то есть лишении внешней информации: зрительной, слуховой, тактильной и так далее?

Наш ученый, Иван Николаевич Пигарёв, разработал и экспериментально доказал теорию о том, что во время сна мозг обрабатывает информацию, поступающую от внутренних органов. Это необходимо для репарационных процессов.

— Насколько далеко сон человека отошел от животного в плане эволюции?

— Как ни странно, не слишком. Например, сон человека и лекарственной каракатицы, которая находится от нас на «расстоянии» 350-500 миллионов лет, практически одинаковы, равно как у нас и плодовой мушки. И даже фазы сна имеют определенную периодичность. Конечно, если мы сравним, например, дыхание столь разных видов, они будут разными, но само состояние очень похоже, причем если говорить даже о примитивных организмах без нервной системы.

close 100% Сомнолог Александр Калинкин Фото из личного архива Александра Калинкина

— Значит ли это, что мы можем переносить результаты исследований животных моделей на человека, например при исследованиях лекарств от бессонницы?



— Токсичность препаратов, конечно, проверяют на животных, а вот действие — на добровольцах, поскольку природа нарушений сна у людей сильно отличается. К тому же наш мозг — чрезвычайно сложная структура. Интересный факт:

в одном из крупных исследований показали, что по тем или иным параметрам практически ни один снотворный препарат, включая даже самые современные, не превышает по эффективности плацебо. Одно и то же вещество у кого-то может действовать хорошо, а у кого-то не действовать абсолютно. И даже в побочных эффектах у некоторых препаратов написано, что возможна бессонница.

Кроме того, при лечении пациента мы активно используем немедикаментозные подходы: и различные аппараты, и свет, и поведенческую терапию.

— Какие есть подходы к изучению сна?

— Они в первую очередь связаны с мозгом, а его изучать сложно и в состоянии бодрствования. Если же мы захотим использовать МРТ для обычного исследования мозга, при проведении самой процедуры пациент будет слышать очень громкий стук, визг магнитов и так далее, то есть спать будет невозможно.

В основном для подобных исследований мы используем полисомнографическое исследование, которое предусматривает фиксацию многих физиологических параметров, до 60 и даже больше. Для этого нужно применять и энцефалограмму, и электромиограмму, и кардиограмму. Также делаем биохимические анализы. Например, определяем содержание мелатонина в слюне, оцениваем двигательную активность, измеряем температуру.

Для полного понимания работы мозга во время сна пока что нам не хватает методов, так что многие исследования проводят на животных. Очень информативна оптогенетика, когда мы внедряем в мозг оптоволокно, посылаем по нему оптический сигнал и смотрим, как тот воздействует на генетически модифицированные рецепторы нервной ткани. Конечно, такие работы запрещено проводить на людях.

— В России много профессиональных сомнологов?

— Я занимаюсь этим направлением уже больше 30 лет и могу сказать, что научных групп — биологов, медиков — мало, но врачей, называющих себя сомнологами, достаточно, в основном это те, кто практикует в коммерческих центрах. Хотя в 90-е годы сомнология расцветала во многом благодаря группам Александра Моисеевича Вейна, который считается у нас основателем отечественной медицины сна.

— Как часто встречаются проблемы со сном?

— Как показывает практика, они есть у 100% людей, просто не у всех носят постоянный характер. Если речь идет о дыхательных нарушениях (апноэ, то есть остановка дыхания во время сна), клиническим проявлением которых является храп, по разным оценкам их распространенность составляет около 50% у людей старше 50 лет.

Остановки дыхания бывают у любого человека, даже здорового, но клиническое значение они приобретают, если их больше пяти в час. Если речь о хронической бессоннице, то цифра колеблется от 15 до 30% от общей популяции. Это очень много.

— Как понять, что пора идти к специалисту?

— Когда у человека возникает стойкое нарушение сна. Обычно мы говорим о хроническом процессе, если он длится более трех месяцев. Хорошо, что люди чаще всего не мучаются так долго, а сразу идут к врачу, но это в случае бессонницы. Многие другие заболевания могут остаться незамеченными, особенно если больной живет один и некому заметить у него храп и остановки дыхания. Но и в этом случае стоит проанализировать свое состояние после пробуждения. Сон должен давать прилив энергии, нормальный аппетит и хорошее настроение, а также днем не должно хотеться спать.

К сожалению, походы к терапевту или даже неврологу могут окончиться ничем, если эти врачи не проходили обучение по сомнологии. Если прийти к ним и сказать, что вы плохо спите, скорее всего вам пропишут снотворное, однако такое «лечение» может быть вовсе противопоказано, например, при остановках дыхания. Так что если проблемы со сном, то идите сразу к сомнологу. Стоит помнить, что уровень их знаний очень разнится и нужно тщательно выбирать специалиста.

— Какие можете дать рекомендации по здоровому сну?

— Во-первых, надо изменить отношение ко сну! К сожалению, большинству людей кажется, что сон — это некое мешающее жить состояние, потому что во время сна нельзя играть в компьютер, смотреть ТВ и так далее. Запомните: попытки сократить количества сна не улучшат вашу жизнь, а только ухудшат. Портится и здоровье, и самочувствие, а еще сокращается продолжительность жизни.

Во-вторых, должно быть фиксированное время засыпания и пробуждения, как в рабочие, так и в выходные дни. Обязательно надо высыпать свою норму, для большинства взрослых это от семи до девяти часов.

В-третьих, необходимо днем находиться на солнце, ведь именно при его свете подавляется выработка мелатонина днем и восстанавливается ночью, что определяет качество нашего сна.

Из более общих рекомендаций — сократить потребление кофеинсодержащих продуктов, табака и алкоголя, а еще поддерживать физическую активность. Если даже в этом случае есть проблемы со сном, надо обязательно идти к сомнологу.

— Какие самые опасные мифы о сне?

— Ну, например, про богатырский храп. Считается, что чем громче храп, тем крепче мужчина и, мол, здоровья немерено, богатырь! Однако чем громче храп, тем больше остановок дыхания и тем хуже состояние сна у человека. Недостаток кислорода может даже оказаться смертельным. Хорошо, что СМИ в последнее время развенчивает этот миф, и храп многими начинает восприниматься как признак патологии.

Другой миф про то, что можно спать в любое время. Особенно он популярен среди работников со сменным графиком. Увы, это не так и вызывает большие проблемы со здоровьем.

— Какой случай из практики вам больше всего запомнился?

— Их очень много! Один из последних — у меня за 30 лет практики было всего пять таких пациентов: у женщины цикл сна и бодрствования не 24 часа, как у всех, и в итоге время засыпания и пробуждения все время сдвигается.

Наши внутренние часы в норме реагируют на смену дня и ночи, однако если поместить нас в темную пещеру, цикл сместится. У меня был пациент с такой же проблемой, у него цикл проходил полный оборот за месяц. Человек спал нормальное время, 7-8 часов, но каждый день засыпал примерно на 20 минут позже.

Это очень интересно, мы сейчас таких пациентов исследуем, но скорее всего это генетическое нарушение.

— Насколько сон обусловлен генетикой?

— В 2017 году вручили Нобелевскую премию за открытие и описание генов, которые обеспечивают наши биоритмы, в частности состояние сна. Они включаются и выключаются, когда мы бодрствуем или спим, начинается или прекращается синтез белков, запускаются различные метаболические цепочки. Так что да, генетика очень важна.

— А что с популярным делением на сов и жаворонков?

— Частично это заложено в наших генах, но чистых сов и жаворонков, у которых режим сохраняется всю жизнь, всего около 10%. Большинство так называемые голуби, которые встают и ложатся не слишком поздно. К тому же с возрастом нами биоритмы меняются: большинство детей жаворонки, молодежь сдвигается в сторону сов.

— Что на это влияет? Гормоны, состояние тканей?

— Все влияет. Например, с возрастом мелатонина вырабатывается меньше, теряется чувствительность к некоторым гормонам и так далее. Соответственно, меняется и сон.

— Появились ли новые методы исследования сна?

— Сейчас мы движемся в направлении создания совершенно инновационного метода исследования спящего мозга — задача очень амбициозная и сложная, но от этого и столь же интересная.