Тревожные и агрессивные: как телевизор портит детей

Телевизор и видеоигры действительно ухудшают поведение детей, установили канадские психологи. Анализ почти 90 исследований показал, что дети, проводящие много времени перед экранами, чаще становятся агрессивными и невнимательными, а также страдают от тревоги и подавленности. Проблема, впрочем, может быть не в самом факте времяпровождения перед экраном, а в потребляемом контенте — фильмы и игры со сценами жестокости, вероятно, будут иметь совсем другой эффект, нежели образовательные передачи.

Вокруг того, как просмотр телевизора и видеоигры влияют на детей, ведется много споров. Специалисты часто склоняются к тому, что избыток экранного времени вредит психике, но результаты исследований довольно противоречивы. Чтобы выяснить, как просмотр телевизора может влиять на психику ребенка, психологи из Университета Калгари провели мета-анализ 87 исследований на эту тему, в которых приняли участие около 160 тыс. детей. О результатах ученые рассказали в статье в журнале JAMA Psychiatry.

Авторы работы отобрали исследования, в которых участвовали дети младше 12 лет, указывалось, сколько времени они проводят перед экраном, и сообщалось о поведенческих проблемах.

Они выявили корреляцию между временем, проводимым перед телевизором и компьютером, и уровнем агрессии и частотой синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Также у детей, проводивших много времени перед телевизором, чаще встречались проблемы с поведением, наблюдалась более выраженная тревожность и подавленность.

«Увеличение количества экранного времени в раннем детстве вызвало обеспокоенность среди клиницистов, политиков и родителей относительно его возможного влияния на психическое здоровье детей, — пишут авторы работы. — Данное исследование выявило небольшие, но значимые корреляции между временем, проведенным перед экраном, и проблемами поведения детей».

Более ранние исследования показали, что 75% детей младше двух лет и 64% детей 2-5 лет превышают рекомендованные нормы экранного времени, отмечают ученые.

Детям до двух лет вообще не рекомендуется проводить время перед телевизором или компьютером, в 2-5 лет — тратить на это не более часа в день. Однако родители все чаще оставляют ребенка перед телевизором или за видеоигрой, чтобы иметь возможность заняться своими делами.

Исследователи признают, что выявленные эффекты были не слишком велики (и чем качественнее было исследование, тем меньшая связь в нем обнаруживалась), и неясно, влияет на поведение детей просмотр телевизора сам по себе, или же какие-то иные факторы повышают вероятность и проблем с поведением и психикой, и чрезмерной увлеченности электронными устройствами. Они рекомендуют в будущем уделить больше внимания поиску подобных факторов, а также изучению механизмов, посредством которых телевизор может влиять на психику. В частности, на агрессию может влиять просматриваемый контент, а на тревожность и подавленность — социальная изолированность и проблемы со сном.

Более выраженные корреляции между экранным временем и поведением наблюдались у мальчиков — они имели больше проблем с психикой и поведением, чем девочки. Интересно, что в зависимости от года проведения исследования обнаруживаемые эффекты отличались по выраженности — чем раньше проводилось исследование, тем более сильное влияние телевизора на поведение в нем выявлялось. Возможно, из-за распространения устройств с экранами в наши дни и благодаря контролю контента, воспроизводимого на этих устройствах, эффекты сгладились — или же старые исследования были менее качественными.

Исследователи рекомендуют родителям не только ограничивать время, которое ребенок проводит перед экраном, но и следить за тем, что именно он смотрит.

Некоторые специалисты отнеслись к выводам команды скептически. Психолог Эндрю Пшибыльски из Оксфордского университета заявил, что авторы работы «ошибаются, утверждая, что статистическая значимость общего результата является сколько-нибудь информативной».

«Это очень сложная область, и упрощенные выводы о том, что время, проведенное у экрана, приводит к проблемам, не оправданы», — отметил профессор Рассел Винер, бывший президент Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья.

По словам Винера, предыдущие исследования показали, что экранное время само по себе, вероятно, не создает проблем — проблемы могут возникать скорее из-за контента, просматриваемого на экранах. Многие дети, как и взрослые, сидящие за компьютерами, могут использовать электронные устройства в благих целях — для образования и развлечений.