На оба ваших дома: опасны ли сегодня чума и холера

Чума, туляремия, холера и другие болезни, вызванные высокоопасными бактериями, которые по заявлению Минобороны РФ, изучались в украинских биолабораториях, еще около века назад были способны унести миллионы жизней. Как обстоят дела с лечением и профилактикой этих заболеваний сегодня, разбиралась «Газета.Ru».

На прошлой неделе официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «в ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой минобороны США». Как сообщил позднее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, в украинских лабораториях работали с возбудителями чумы, туляремии, холеры и другими патогенами, когда-то вызывавшими масштабные эпидемии. «Газета.Ru» разобралась, насколько опасны эти патогены могут быть сегодня.

Чума

Чума упоминалась еще в Библии — там она рассматривалась как некая божественная кара. На протяжении последнего тысячелетия человечество неоднократно сталкивалось со вспышками болезни, самые крупные из них уносили миллионы жизней. Источником заражения становились животные, чаще всего — грызуны, а также обитавшие в их шерсти блохи.

Самые частые формы чумы — бубонная и легочная. До изобретения антибиотиков чума была смертельна практически в 100% случаев, сегодня же летальность составляет 5-10%.

Инкубационный период бубонной чумы составляет в среднем 2-6 дней. У больного появляются бубоны — воспаленные, раздувшиеся лимфоузлы, наблюдаются лихорадка и интоксикация. При легочной форме, помимо лихорадки и интоксикации, присутствуют симптомы пневмонии. Без лечения пациенты с легочной чумой умирают в течение нескольких дней. Снизить риски заразиться бубонной чумой можно с помощью противочумных вакцин. Против легочной формы они неэффективны, но легочная чума практически не распространяется — симптомы проявляются быстро, а изоляция больного и тех, с кем он контактировал, позволяла успешно избегать массовых заражений до появления антибиотиков.

«На территории Российской Федерации действуют 11 природных очагов чумы общей площадью 253 тыс. 590 км2, — сообщается в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году» — Эпизоотии чумы выявляются ежегодно, в связи с этим эпидемиологический надзор за очагами чумы ведется постоянно, в т. ч. за очагами с многолетним отсутствием эпизоотий чумы. Эпидемиологический надзор за чумой включает эпизоотологическое обследование природных очагов, эпидемиологическое наблюдение за населением, проведение экстренных специфических и неспецифических профилактических мероприятий при возникновении реальной опасности заражения человека чумой».

Туляремия

Туляремия известна с начала ХХ века. В 1910 году работники Калифорнийской противочумной станции заметили у сусликов, водившихся неподалеку от озера Туляре, обнаружили бубоны, похожие на чумные. Дальнейшие исследования позволили установить, что причиной болезни сусликов была ранее неизвестная бактерия, которую ученые назвали Bacterium tularensis. Позднее ее же обнаружили в Японии, России и множестве других стран.

Туляремия передается человеку от грызунов и насекомых. Симптомы этого заболевания, в частности, воспаление лимфоузлов, сходны с чумными. Обычно туляремия начинается с резкого подъема температуры, за которым следуют головные и мышечные боли, головокружение, потеря аппетита.

При бубонной форме туляремии на 2-3 день болезни лимфоузлы уплотняются, увеличиваются до 5 см. В течение следующих нескольких месяцев бубон либо размягчается, либо лопается, высвобождая густой гной.

Также Bacterium tularensis, которая способна поражать конъюнктиву глаз, слизистую горла и внутренние органы, - может иметь легочную форму. Спектр осложнений широк — от пневмонии до перитонита и менингоэнцефалита.

Туляремия встречается преимущественно в Северном полушарии, обычно вспышки связаны с увеличением популяций грызунов.

В России в 1990-е годы ежегодно регистрировалось до 400 случаев туляремии. К 2020 году, как сообщается в докладе Роспотребнадзора, заболеваемость снизилась примерно до 40 случаев в год — в основном благодаря вакцинации.

При туляремии пациента госпитализируют и лечат антибиотиками. До их создания смертность от туляремии составляла около 60%, теперь же упала до 4%.

Холера

С холерой человечество тоже знакомо значительную часть своей истории. До XIX века она встречалась преимущественно на юге Азии, но в 1817 году добралась и до России, а к середине XIX века проникла в Европу, США и Японию.

Холера распространена куда сильнее, чем чума и туляремия — ежегодно регистрируется до 3-5 млн случаев заражения и более сотни тысяч смертельных случаев. Большинство из них, впрочем, приходятся на развивающиеся страны.

Заражение холерой происходит в основном через питье загрязненной воды, ее заглатывание при купании или умывании. Также холерный вибрион может попасть в пищу. Распространению инфекции способствуют плохие санитарно-гигиенические условия, скученность, масштабны миграции.

Попадая в организм, холерный вибрион начинает вырабатывать токсины, которые спустя 1-2 инкубационного периода и вызывают основные симптомы холеры — диарею и рвоту. Болезнь может протекать как в легкой форме, проходя за пару дней, так и в более тяжелой, с опасным для жизни обезвоживанием, тахикардией, нарушением циркуляции крови, судорогами. В отличие от пищевых отравлений, холера редко сопровождается тошнотой и болями в животе. У детей холера протекает тяжелее, чем у взрослых.

Антибиотики против холеры применяются только в наиболее тяжелых случаях — они позволяют снизить выраженность симптомов и сократить течение болезни на пару дней. Если больной чувствует себя нормально, обычно достаточно на протяжении болезни просто восполнять потерянную жидкость и электролиты.

На данный момент от холеры существует несколько вакцин, в том числе и российская.

В целом, при своевременном лечении холера практически неопасна, трудоспособность после болезни возвращается в течение нескольких недель. Тяжелое течение болезни и отсутствие медицинской помощи повышают риски смертельного исхода.