Стойкий иммунитет: почему у детей больше антител к коронавирусу

Выработка антител у детей, переболевших COVID-19, более продолжительная, а концентрация — более высокая, чем у взрослых, выяснили немецкие ученые. Почему это происходит и на что могут повлиять полученные результаты, «Газете.Ru» рассказали эксперты.

Дети, перенесшие COVID-19, имеют более высокий уровень антител, а их выработка продолжается дольше, чем у взрослых, установили специалисты из Медицинского центра Гамбург-Эппендорф. Об этом они сообщили в пока не рецензированной статье, размещенной на сервисе препринтов medRxiv.

«Если мы с вами будем анализировать данную статью, то мы увидим, что, во-первых, не все дети формируют иммунитет на коронавирусную инфекцию, — рассказал «Газете.Ru» педиатр и инфекционист Евгений Тимаков. — Не такой большой процент детей является серопозитивным, когда мы можем увидеть эти антитела. То есть, чем старше ребенок, тем чаще формируется антительный ответ, чем младше ребенок, тем реже формируются антитела, как показала данная работа».

Хотя пандемия COVID-19 длится уже два года, долгосрочные иммунные реакции детей все еще недостаточно изучены, отмечают авторы работы. Они провели ПЦР-тестирование на SARS-CoV-2 более шести тыс. детей, у 4,6 тыс. также взяли кровь на антитела. Всего ученые выявили 67 детей с антителами к SARS-CoV-2. Среднее время образования антител составило 83 дня после появления первых симптомов COVID-19.

Также ученые проверили на антитела и членов семьи, с которыми проживали дети. Там, где первым заболевшим был ребенок, антитела у домочадцев выявлялись чаще, чем в семьях, где первым заразился кто-то из взрослых.

«Самое главное, что у детей наблюдалась устойчивая сероконверсия (выработка антител) до девяти месяцев после появления первых симптомов, а концентрация антител в сыворотке крови постоянно превышала уровень антител у взрослых», — пишут исследователи.

Вероятнее всего, у детей большую роль играет врожденный иммунитет, считает Тимаков. Другой важный фактор — формирование Т-клеточного иммунитета.

«Мы с вами видим в этом исследовании, что у детей иммунный ответ держится дольше, чем у взрослых, — говорит Тимаков. — У взрослых среднее время до падения уровня антител — шесть месяцев, у детей — девять месяцев.

Это говорит о том, что у детей иммунитет к коронавирусной инфекции более стойкий, более пластичный».

Если результаты работы в дальнейшем подтвердятся, это может повлиять на подход к вакцинации детей от коронавируса, уверен эксперт. Ребенок, который перенес в течение последнего года COVID-19, с большой вероятностью будет иметь иммунитет к этой инфекции, поэтому, возможно, вакцинация ему не понадобится — по крайней мере, на протяжении какого-то времени.

Чтобы делать более однозначные выводы, предстоит сначала выяснить, есть ли у детей отличия в формировании Т-клеточного иммунитета, насколько выработавшиеся антитела будут эффективны против повторных заражений, и в какой степени от заражения будет способна защитить детей вакцинация, — считает Тимаков.

«Эту когорту детей, по-хорошему, нужно обследовать через год и проверить, болели ли они коронавирусом повторно, — отметил педиатр.

— Тогда будем иметь более полные данные, сохраняется ли защита от повторного заболевания коронавирусом у детей с наличием антител и без антител. Если сохраняется — тогда антитела у детей играют не самую основную роль».

В целом же полученные результаты вполне ожидаемы и предсказуемы, отмечает эксперт. Дети реагируют на инфекции не так, как взрослые, у них отличаются механизмы формирования иммунного ответа — он может быть более длительным, более специфическим, более стойким. При этом антитела активнее вырабатываются у более взрослых детей.

У совсем маленьких, новорожденных детей нет антител кроме материнских вовсе, добавляет руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Какое-то количество материнских антител проникает через плаценту, какое-то — поступает с молоком. Однако свой адаптивный иммунитет у младенца отсутствует.

«Фактически это как незанятая ниша, пустая, — говорит Волчков. — Появляется какая-нибудь инфекция, и активируются все те В-клетки, Т-клетки, которые так или иначе могут на нее ответить. В-клетки начинают выделять антигензависимые антитела. Поскольку им еще не с кем конкурировать за нишу, — а есть эффекты конкуренции В-клеток друг с другом, — они могут себе позволить почти все и остаться. И вероятность того, что разные клоны останутся, очень велика. И постепенно, с каждой новой инфекцией, возрастает конкуренция».

Таким образом, у новорожденных и у маленьких детей велика вероятность оставить больший объем клеток памяти, у взрослых же — существенно меньше, заключает Волчков. Кроме того, у детей выше потенциал появления большего количества клонов В- и Т-клеток в целом.

Уровень антител мало что говорит об уровне реальной защиты от инфекции, обращает внимание врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Это исследование практически не имеет смысла — просто статистика, — говорит эксперт. — Да, выше титр антител, но он никак не связан с уровнем реальной защиты от заболевания. Важны индивидуальные свойства организма, уровень защиты зависит минимум от двух тысяч факторов иммунной системы. Антитела легко определять, при каких-то заболеваниях есть корреляция, но при СOVID-19 она пока не установлена».

Тем не менее, подобные работы важны для принятия решений в области здравоохранения, считает Волчков. Полученные сведения, несмотря на свою предсказуемость, позволяют заполнить пробелы в статистических данных об аспектах развития коронавирусной инфекции у разных категорий людей — в данном случае, детей.