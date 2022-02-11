Мигрирует по лимфе и крови: как SARS-CoV-2 «расселяется» по органам

Как SARS-CoV-2 добирается до разных органов и с чем связан их отказ при COVID-19, «Газете.Ru» рассказали научный сотрудник лаборатории молекулярной гематологии НМИЦ гематологии Адхамжон Абдуллаев и врач-иммунолог Владимир Болибок.

Коронавирус проникает из легких в другие органы, распространяясь с кровью и лимфой, установили российские ученые из ФГБУ НМИЦ Гематологии, РУДН и МГУ имени М.В. Ломоносова. Однако тяжелые нарушения функций печени, почек и сердца при COVID-19 далеко не всегда вызваны прямым инфицированием этих органов SARS-CoV-2. Подробнее о результатах исследования, опубликованного в журнале Viruses, «Газете.Ru» рассказал один из авторов работы, старший научный сотрудник лаборатории молекулярной гематологии НМИЦ гематологии Адхамжон Абдуллаев.

«Исследование посвящено количественной оценке вирусной нагрузки в тканях легких, лимфатических узлов средостения, сердца, печени, почек, селезенки и головного мозга», — сообщил ученый.

В более ранних исследованиях дело ограничивалось просто обнаружением инфекции в тканях, без количественного определения вирусной нагрузки. Исследователи решили прояснить, какой уровень вирусной нагрузки нужен, чтобы SARS-CoV-2 стал распространяться из легких в другие органы.

Ученые проанализировали образцы тканей 36 пациентов, умерших от COVID-19. У 30,5% больных вирус присутствовал только в легких, а у 63,9% были поражены сразу несколько органов. РНК SARS-CoV-2 в 86,9% случаев обнаруживалась в лимфатических узлах, в 56,5% случаев — в сердце, в 52,2% — в селезенке, в 47,8% — в печени, в 26% — в почках и в 13% случаев — в головном мозге. Исследование показало, что распространение частиц коронавируса из легких в другие органы было свойственно в основном для пациентов, у которых в легочной ткани наблюдались экссудативная (начальная) фаза воспаления и высокая вирусная нагрузка SARS-CoV-2.

«Мы предполагаем, что в условиях нарушенного кровообращения в легком основным путем распространения частиц коронавируса из легких в другие органы становится лимфогематогенный путь, о чем свидетельствует высокая частота выявления РНК SARS-CoV-2 в лимфатических узлах средостения», — говорит Абдуллаев.

Такие выводы вполне закономерны, считает врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Лимфогематогенный путь для передачи инфекции — это обычный путь, – рассказал «Газете.Ru» эксперт. – Это следующий этап распространения, после того как инфекция преодолела слизистый барьер. Сначала любая инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, проникающая через покровные ткани, попадает на слизистую, прежде всего дыхательных путей — нос, глотка, ротоглотка. Дальше человек может ее проглотить, она может попасть в желудочно-кишечный тракт со слюной. Либо распространиться вниз по трахее в бронхи. Оседает на слизистой, заражает клетки слизистой оболочки, начинает в них размножаться, и следующий этап — это лимфогематогенное распространение по всему организму».

Чтобы выяснить, как SARS-CoV-2 и вирусная нагрузка влияют на развитие полиорганной недостаточности, исследователи обратили внимание на ферментативный состав сыворотки крови. Однако результат оказался неожиданным.

«У здорового человека этот состав относительно постоянный, при заболевании уровень ферментов значительно повышается, и это говорит о патологии, — поясняет Абдуллаев. — В нашем исследовании мы планировали использовать их в качестве маркера влияния COVID-19 на органы. Сравнив данные, мы не обнаружили связи. В органах с признаками поражения отсутствовала РНК SARS-CoV-2.

Получается, что клетки страдали не от наличия в них вируса, а в результате возникшей гипоксии из-за нарушения их кровоснабжения».

Эти данные согласуются с существующими сведениями о том, к каким последствиям может приводить COVID-19, подтверждает Болибок.

«Идут микротромбозы, тромбируются артериолы, нарушается кровоснабжение, – рассказывает он. –

Если представить себе артериолу как ствол дерева, то прилегающие к ней клетки – это листья. Если ствол дерева перерубить, то все листья завянут. И клетки, которые питаются через эту артериолу, тоже погибают. То есть, возникают микронекрозы».

Среди других возможных причин полиорганной недостаточности — цитокиновый шторм, повреждение эндотелиальных клеток и воспаление сосудов, сепсис, нарушение системы регуляции кровяного давления.

Также исследователи столкнулись с необычным случаем поражения сердца при COVID-19. Пожилой пациент поступил в больницу с кашлем, периодическим повышением температуры и низким кровяным давлением. Он скончался от остановки сердца спустя пару дней.

Однако, несмотря на выявленное при вскрытии поражение легких, указывавшее на бронхопневмонию, РНК SARS-CoV-2 присутствовала лишь в тканях сердца, и нигде больше.

Случаи проникновения SARS-CoV-2 в сердце уже описывались в медицинской литературе. Но поражение сердца без выявления следов вируса в легких — редкое явление, отмечает Абдуллаев.

Получить более полные данные о факторах распространения SARS-CoV-2 из легких в другие органы можно было бы с помощью полногеномного анализа выявленных образцов вируса методом NGS (секвенирования следующего поколения).

«Геном коронавируса постоянно подвергается мутационным изменениям, что способствует появлению новых, более заразных штаммов SARS CoV-2», — поясняет Абдуллаев.

В будущем же необходимо продолжить изучение случаев изолированного поражения отдельных органов — сердца, головного мозга и прочих.