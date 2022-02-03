Пути сужаются: «омикрон» способен вызывать круп у детей

Штамм «омикрон» повышает риск развития у детей крупа — воспаления дыхательных путей, иногда приводящего к их непроходимости, считают американские ученые. Дети с тяжелым крупом или трахеитом подвержены риску остановки сердца из-за быстро наступающей обструкции верхних дыхательных путей, предупреждают они. Российские врачи подтвердили «Газете.Ru», что развитие крупа у детей возможно, рассказали почему это происходит и насколько может быть опасно.

Число случаев крупа у детей с COVID-19 значительно возросло на фоне распространения штамма «омикрон», выяснили специалисты Медицинской школы Университета Колорадо в Авроре. Так как «омикрон» поражает верхние дыхательные пути, он способен приводить к подобному осложнению, сообщается в пока не рецензированной статье, препринт которой был размещен на сайте medRxiv.

«Синдром крупа — это когда у человека на фоне респираторно-вирусной инфекции возникает воспаление слизистых, отек слизистой гортани, то есть, сужаются дыхательные пути, — пояснил «Газете.Ru» педиатр и иммунолог Андрей Продеус. — В 99% случаев это возникает на фоне респираторной инфекции. «Омикрон» является по факту респираторной инфекцией — инфекцией верхних дыхательных путей.

Соответственно, при нем, если взять условно здорового человека, конечно будет развиваться круп, ничего удивительного в этом нет, ничего страшного и кошмарного».

К развитию крупа предрасположены дети с гиперреактивностью верхних дыхательных путей, поясняет Продеус. Некоторые вирусные инфекции задействуют слизистую верхних дыхательных путей сильнее, что и повышает риски. К таким инфекциям относятся, в том числе, коронавирусы, риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа.

Авторы работы собрали данные о почти 16 тыс. детей и подростков в возрасте до 19 лет, госпитализированных с COVID-19. У 234 из них развились круп или трахеит — последний включили в выборку из-за схожести его симптомов с крупом, кроме того, бактериальный трахеит может быть осложнением вирусного крупа.

Как выяснилось, большинство случаев крупа — 170 — пришлись на декабрь, когда распространился «омикрон».

Чаще всего круп и трахеит поражали детей в возрасте от 1,3 до 5,6 лет. В зоне риска оказались мальчики, белые, часто с астмой и тяжелой формой COVID-19.

«Коронавирусная инфекция действительно активно размножается в верхних дыхательных путях, у взрослых очень часто вызывая поражение, которое проявляется в виде болей в горле, в виде выраженной осиплости голоса, — сообщил «Газете.Ru» педиатр и инфекционист Евгений Тимаков.

— У маленьких детей тоже поражаются связки. У детей строение связок и подслизистой такое, что оно более склонно к отечности. У них появляется состояние крупа, как при других вирусных инфекциях, например при парагриппе.

Плюс, у детей до пятилетнего возраста часто бывают помимо крупа еще симптомы бронхиолита, когда поражаются мелкие бронхиолы».

«Дети с тяжелым крупом или трахеитом подвержены риску остановки сердца из-за быстро наступающей обструкции верхних дыхательных путей, — предупреждают авторы работы. — Им может потребоваться терапия, обычно проводимая в отделениях интенсивной терапии, включая частые ингаляции эпинефрина, смесей гелия с кислородом и интубацию».

Однако серьезного повода для паники нет, отмечает Продеус.

В статье отмечается, что круп развился не более, чем у 1,5% детей, добавил ученый. При том, большая часть из них, подавляющая, имела либо астму, либо какие-то сопутствующие заболевания.

«Омикрон» инфицирует не столько легкие, сколько верхние дыхательные пути, и это как раз позитивный фактор, — поясняет Продеус. — Все предыдущие штаммы были опасны именно поражением нижних дыхательных путей. И были дыхательные нарушения, и другие проявления, более серьезные».

Выводы исследователей могут быть важны для врачей и родителей, добавляет Тимаков. Зная о возможных рисках, можно провести профилактику, использовав противовоспалительные препараты или ингаляции гормональными средствами.

«Это стоит рассматривать как один из симптомов коронавирусной инфекции, характерный именно для «омикрона», потому что другие варианты SARS-CoV-2 не вызывали таких проявлений, — говорит он. — И когда мы видим у детей осиплость голоса, нужно понимать, что это может вызвать потом крупозное состояние, боли в горле. Поэтому можно заранее задуматься о профилактике».

В целом, уровень заболеваемости COVID-19 среди детей не слишком высок, пишут авторы работы. Но непредвиденные осложнения могут усилить нагрузку на систему здравоохранения. Поэтому врачам стоит принимать во внимание возможные риски и использовать эту информацию при планировании терапии.