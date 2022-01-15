Забава для богатых: что нашли в древнем израильском туалете

Элита древнего Иерусалима страдала от глистов, выяснили израильские ученые, исследовав пробы почвы из древнего туалета в одном из богатых имений. В образцах они обнаружили яйца четырех видов кишечных паразитов. Существование личных туалетов может выглядеть как попытка соблюдать гигиенические нормы, но, судя по всему, это скорее было символом достатка, считают исследователи. Распространение паразитов же исследователи связывают с развитием скотоводства — охотники-собиратели с такой проблемой сталкивались реже.

Во время раскопок на юге Иерусалима в районе Армон ха-Нацив в 2019-2020 годах археологи наткнулись на 2700-летние руины богатого поместья, к которому когда-то примыкал сад с фруктовыми деревьями и декоративными растениями. При исследовании садовой территории ученые обнаружили несколько сооружений, в том числе большой резервуар для воды и каменный объект кубической формы с отверстием в центре — древний унитаз. Он и стал объектом нового исследования, проведенного специалистами Тель-Авивского университета. О результатах они рассказали в статье в журнале International Journal of Paleopathology.

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«Исследования остатков кишечных паразитов, сохранившихся в древних отложениях фекалий (археопаразитология) — важный инструмент для отслеживания эволюции прошлых инфекций во всем мире, — пишут исследователи. —

Археопаразитологические исследования также могут предоставить важную информацию о стандартах здоровья и санитарии, преобладавших в древних обществах».

Пыльца сосны, обнаруженная на месте раскопок, свидетельствует о том, что туалет располагался в небольшом помещении с окнами или без крыши для лучшей вентиляции, а сосна помогала маскировать резкие ароматы.

Собрав образцы почвы под унитазом и вокруг него, ученые обнаружили во многих из них яйца четырех видов кишечных паразитов — хлыстовика, ленточного червя, круглого червя и острицы. Это оказались самые ранние свидетельства заражения круглыми червями и острицами в древнем Израиле. Больше всего яиц было в образцах, взятых из-под унитаза.

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Кишечные заболевания в то время могли быть вызваны плохими санитарными условиями, которые привели к загрязнению пищи и питьевой воды фекалиями.

Или же причиной могло быть отсутствие знаний о гигиене — например, о том, что следует мыть руки.

Другими возможными источниками инфекции были человеческие фекалии, используемые для удобрения полевых культур, и употребление плохо прожаренной говядины или свинины.

«Возможно, что уже в VII веке до нашей эры человеческие фекалии систематически собирались в Иерусалиме для удобрения культур, выращиваемых на близлежащих полях, — пишут исследователи, отмечая, что именно в этот период, когда Иудея ( историческая область Израиля к югу от Самарии) находилась под властью ассирийцев, более отдаленные районы перешли на специализированное сельское хозяйство. — Жители были вынуждены работать с неплодородной скалистой местностью, и им указывали, какие культуры выращивать. Кроме того, тип используемых удобрений также мог быть продиктован ассирийской экономикой».

В отсутствие медицины избавиться от кишечных паразитов было крайне сложно, и зараженные могли страдать от них до конца жизни. Поэтому вполне возможно, что результаты исследования свидетельствуют о надоедливом и длительном инфекционном заболевании, которое поражало все население. Заражение обнаруженными паразитами встречается и сегодня, но в современном мире хватает эффективных средств диагностики и лечения, которые не дают развиться эпидемии.

«Хотя само по себе наличие такой редкой вещи, как туалет, казалось бы, указывает на то, что по крайней мере некоторые жители древнего Иерусалима стремились к относительно высокому уровню санитарии, наличие яиц кишечных паразитов свидетельствует об обратном, — отмечают исследователи. —

Наличие крытых туалетов могло быть скорее вопросом удобства, чем попыткой улучшить личную гигиену. Туалет был символом богатства, частной собственностью, которую могли позволить себе только богатые».

В более ранних исследованиях эта же команда сравнивала, как часто встречаются паразитарные инфекции в обществах с разным укладом. Как выяснилось, племена охотников — собирателей, как в древности, так и сегодня, сталкиваются с паразитами относительно редко. Проанализировав частоту паразитарных заболеваний у охотников — собирателей и земледельцев прошлого, ученые пришли к выводу, что причиной широкого распространения паразитов стало развитие сельского хозяйства и, в частности, одомашнивание животных.

Ранее в паразитарных инфекциях уличили европейских крестоносцев — аналогичное исследование туалета древнего кипрского замка возрастом около тысячи лет показало, что захватившие в то время Кипр и основавшие замок европейские правители страдали от инвазий глистов-власоглавов Trichuris trichiura, возбудителей трихоцефалеза, и аскарид Ascaris lumbricoides, самых крупных из нематод, встречающихся в кишечнике человека.