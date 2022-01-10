Как обычная простуда защищает от коронавируса: в Британии нашли научное объяснение

Недавно переболевшие простудой люди меньше подвержены риску заразиться коронавирусом, заявили британские ученые. Согласно данным исследования, возникающие после болезни Т-клетки атакуют обнаруженные белки внутри коронавируса Sars-CoV-2, а не его белок-шип на поверхности. Вакцины так не умеют.

Препринт нового исследования ученых Королевского колледжа Лондона свидетельствует о важной роли Т-клеток в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ученые утверждают, что люди с высоким уровнем Т-клеток, которые играют ведущую роль в иммунном ответе лейкоцитов, с меньшей вероятностью могут заразиться COVID-19.

«Наше исследование ясно доказывает, что T-клетки, образованные коронавирусами, вызывающими обычную простуду, играют защитную роль против инфекции от коронавирусной инфекции COVID-19. Для защиты эти Т-клетки атакуют белки внутри Sars-CoV-2, а не шиповидный белок на поверхности», — сообщил профессор Аджит Лалвани, один из авторов статьи.

Используемые сейчас вакцины на эти внутренние белки коронавируса не образуют иммунного ответа, говорится в сообщении. По мнению авторов исследования, для новых вакцин, по сути, возникает новая цель на коронавирусе, которая может стать долгосрочным решением в борьбе с пандемией. Иммунный ответ от Т-клеток сохраняется дольше, чем от выработанных после прививки антител.

Ученые также сообщают, что их исследование весьма ограничено из-за небольшого количества участников эксперимента. Кроме того, 88% участников были белыми европейцами – поэтому для моделирования демографических факторов данных не хватает.

Главная слабость

В июле ученые из немецкого Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете обнаружили ключевые уязвимости коронавируса SARS-CoV-2, сообщает журнал Angewandte Chemie. Ими оказались 15 коротких и не способных к мутации сегментов генома нового коронавируса.

«Несмотря на большое количество мутаций SARS-CoV-2, консервативные сегменты РНК, идентифицированные нами, наиболее перспективны для разработки эффективных целевых ингибиторов», — рассказал Швальбе.

Через эти ингибиторы можно замедлить или даже полностью остановить репликацию и распространение коронавирусной инфекции.

Клин клином

В конце сентября 2021 года заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта и член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков заявил, что при простуде или ОРВИ нельзя одновременно заразиться коронавирусом.

«Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ. Но вскоре после выздоровления он может заразиться COVID-19. И поскольку он будет ослаблен первым заболеванием, то коронавирус, возможно, будет протекать даже более тяжело», — отметил ученый в разговоре с URA.RU.

«Идет защита, потому что выделяется интерферон — противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения», — сказал Чумаков.