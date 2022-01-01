Японцы разрабатывают пожизненную «вакцину мечты» от коронавируса

Японские ученые создают вакцину от COVID-19, которая должна обеспечить иммунитет на всю жизнь. При этом они используют в разработках препарат от оспы, разработанный в конце XVIII века. Исследователи уверены, что новая прививка сэкономит огромные средства, которые сегодня идут на производство и закупку вакцин, действующих лишь несколько месяцев. Испытания нового препарата запланированы на начало 2023 года.

Вакцина конца XVIII века

«В то время, когда, похоже, большинству вакцин против COVID-19 требуются периодические усилители из-за снижения уровня антител у реципиентов, создание вакцины с пожизненной эффективностью может привести к огромной финансовой экономии и дать миру преимущество в борьбе с коронавирусом, который поразил более 270 миллионов человек и унес более 5 миллионов жизней», — сообщает The Japan Times.

Еще в 2020 году, вскоре после начала пандемии, почетный исследователь Токийского столичного института медицинских наук Мичинори Кохара задался вопросом, возможно ли разработать пожизненную вакцину от COVID-19 на основе испытанной прививки против оспы, которая помогла миру искоренить смертельную болезнь.

Вакцина против оспы была разработана британским врачом Эдвардом Дженнером в 1796 году. Благодаря его открытию в мире удалось полностью искоренить смертельно опасную болезнь (последний известный случай заболевания оспой был зафиксирован ВОЗ в 1977 году в Сомали).

В апреле 2020 года компания профессора Кохары, сотрудничая с Национальным институтом инфекционных заболеваний, приступила к разработке новой прививки. В рекомбинантный вирус осповакцины внедрили спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающий коронавирус.

Современные вакцины против COVID-19 успешно предотвращают тяжелое течение болезни и смерть, однако количество антител значительно снижается в течение шести месяцев после вакцинации, что делает необходимым повторное введение препарата, особенно после появления омикрон-штамма.

Профессор Кохара уверяет, что его вакцина заставляет организм вырабатывать самые «мощные нейтрализующие антитела в течение недели после прививки» и обеспечивает самый сильный клеточный иммунитет из всех вакцин. Она также вызывает наименьшее количество побочных эффектов.

«Особенность этой вакцины в том, что она может индуцировать антитела и пожизненный иммунитет. Один укол сохраняет свою эффективность более 20 месяцев. Нет другой вакцины, которая могла бы достичь таких результатов», — приводит издание слова ученого.

Результативные мыши

Во время экспериментов на мышах ученые создали и применили вакцину на основании рекомбинантного вируса осповакцины, содержащую ген высокопатогенного птичьего гриппа. Спустя 20 месяцев привитые особи демонстрировали высокий уровень антител и выжили после введения им вируса птичьего гриппа. Кроме того, все непривитые грызуны погибли. В статье отметили, что 20 месяцев – это приблизительный период средней продолжительность жизни мыши.

Испытания на яванских макаках также показали, что вакцина защищает приматов от пневмонии, и что количество вируса, обнаруженного в их легких, было ниже изначального уровня через семь дней после заражения коронавирусом.

Японский производитель лекарств Nobelpharma Co. планирует провести первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины Кохара в первой половине 2023 года на 150-200 добровольцах. В группу войдут как переболевшие коронавирусом граждане, так и полностью вакцинированные. В статье уточняется, что испытания на людях начнутся только после того, как эффективность и безопасность новой вакцины будут подтверждены. Выход новой прививки на рынок запланирован не ранее 2024 года.

Все исследования требуют больших затрат. Ученым необходимо получить несколько десятков миллиардов иен на последнее клиническое испытание. Кохара сообщил, что Nobelpharma Co. Не может спонсировать его в одиночку, поэтому токийские исследователи ищут инвесторов. Они также надеются, что их поддержит японское правительство, как только первые два этапа клинических испытаний покажут свою эффективность на людях.

Современные вакцины

Сегодня в мире есть несколько вакцин от COVID-19. В России широко используются двухкомпонентные вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», а также однокомпонентная «Спутник Лайт». В США распространены двухкомпонентные прививки Pfizer (три недели между уколами) и Moderna (четыре недели между прививками), а также однокомпонентная Johnson & Johnson.