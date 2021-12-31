В корпусе МКС нашли трещину

Российские космонавты нашли на МКС последнее место утечки воздуха, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По данным госкорпорации, оно расположено в промежуточной камере служебного модуля «Звезда». Рогозин пожелал космонавтам Антону Шкаплерову и Петру Дубову «вылечить проблемы».

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что на Международной космической станции (МКС) нашли новые неполадки оборудования и дыру в корпусе. Об этом он заявил, поздравляя российских космонавтов на борту МКС Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, передает сайт «Роскосмоса».

«Поздравляю вас с Новым годом! Желаю, чтобы вы вылечили те проблемы, с которыми вы столкнулись и в плане оборудования, и в плане самого корпуса», — сказал Рогозин.

Он отметил, что ему уже доложили, что космонавты понимают, как устранить найденные проблемы.

«Никаких новых проблем на российском сегменте МКС не обнаружено. Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС», — уточнили в пресс-службе «Роскосмоса».

Там также отметили, что на ближайшем космическом корабле «Прогресс» на МКС доставят средства для устранения утечки. После этого космонавты вернуть герметичность модулю.

Сами Шкаплеров и Дубров с борта станции обратились к россиянам с предновогодним поздравлением.

«Мы желаем вам в новом 2022 году здоровья, стойкости, благополучия и новых достижений. Будьте дружны и счастливы. С Новым годом», — пожелали космонавты. Шкаплеров отметил, что он и Дубров соберутся у импровизированного праздничного стола с астронавтами из других стран.

«Друзья, в оставшиеся часы мы хотим, чтобы вы все успели погрузиться в это волшебное предновогоднее настроение и сказали теплые слова поздравления тем, кто их ждет», — подытожил космонавт.

В промежуточной камере «Звезды» трещины находили в 2019 и 2020 годах. Они были заделаны, причиной их возникновения могла стать ошибка, допущенная на производстве – вероятно, был неправильно сварен шов.

Уже через несколько лет МКС закончит свою службу. В начале декабря NASA сообщила, что утилизация станции займет примерно три года – для сведения ее с текущей рабочей орбиты. По плану, станция войдет в атмосферу в таких координатах, чтобы обломки упали над необитаемым регионом — в южной части Тихого океана.

МКС будет медленно снижать высоту в течение нескольких лет, а точное время сведения с орбиты будет зависеть от атмосферных условий на Земле и активности Солнца.

В настоящее время сроком завершения эксплуатации станции определен 2024 год, но обсуждается возможность продления ее работы до 2028 или даже до 2032 года.

Осенью на МКС был доставлен последний российский модуль «Причал». Он оснащен пятью портами для приема пилотируемых и грузовых кораблей, а также различных иных модулей. Рогозин подчеркивал, что «Причал» будет одним из важнейших прототипов создания собственной российской орбитальной служебной станции.