Психологи объяснили, почему нарциссы не запоминают имена

Люди с нарциссическими чертами плохо запоминают имена новых знакомых и другую информацию из-за того, что слишком много внимания обращают на свою персону, сообщают канадские ученые. Хотя это осложняет социальное взаимодействие, да и сами нарциссы оказываются недовольны, когда их имена забывают, они не в состоянии поставить себя на место собеседника и понять, что ему может быть обидно, поэтому не стремятся бороться с проблемой.

Запоминать имена новых людей, особенно когда знакомишься сразу с несколькими, бывает сложно. В этих случаях многие придумывают ассоциации, связанные c теми или иными чертами внешности, или ищут какие-то еще способы. Хуже всего запоминают имена и лица новых знакомых люди с выраженными нарциссическими чертами, выяснили исследователи из университета Макэвана в Канаде. Об этом они рассказали в статье в журнале Journal of Personality.

Проанализировав более ранние исследования, ученые заметили, что зацикленность нарциссов на себе влияет на то, что и как они запоминают. Нарциссы, пишут авторы,

«избирательно обращают внимание на позитивную информацию, имеющую отношение к самим себе и стимулирующую их эго... Отсутствие заботы о других людях приводит к тому, что нарциссы хуже обрабатывают информацию о других».

Можно было бы предположить, что нарциссы должны хорошо запоминать имена и лица — ведь это позволяет лучше формировать социальные связи. Однако на самом деле нарциссы так много внимания обращают на самих себя, что для других его просто не остается.

В первой части исследования ученые протестировали 332 добровольца на способность запоминать и узнавать как людей, так и неодушевленные объекты — дома или телефоны. Иногда они добавляли изображения автомобилей, чтобы проверить, будут ли нарциссы уделять им больше внимания как символам материального успеха. Участники, имевшие более выраженные нарциссические черты, хуже узнавали и людей, и объекты, включая автомобили — очевидно, дело было не в плохой памяти на лица, а в сложностях с запоминанием новой информации в целом.

Тогда ученые решили проверить, в какой степени на способность к запоминанию влияет интерес нарциссов к собственной персоне. В следующем эксперименте участники смотрели онлайн-лекцию, одновременно видя собственное лицо через веб-камеру, как при звонке через Zoom. Добровольцы не знали, чему именно посвящен эксперимент — им сказали, что это проверка эффективности образовательных технологий.

«Сильная сосредоточенность на себе, включая внимание к своей внешности — определяющая черта нарциссизма», — поясняют исследователи.

Ученые следили за движениями глаз участников во время лекции, а также проверяли, насколько участники запомнили ее содержание.

Собственное лицо на экране для многих может быть отвлекающим фактором — люди начинают думать о том, как они выглядят, поправлять волосы, одергивать одежду. Это происходило и с участниками исследования. В соответствии с прогнозом ученых, те, кто имел больше нарциссических черт, рассматривал себя чаще и хуже запоминал материал лекции.

Таким образом, заключают ученые, нарциссы не могут вспомнить имен и лиц новых знакомых, потому что слишком сосредоточены на собственной персоне и попросту пропускают мимо все, что происходит вокруг.

Кроме того, у людей с выраженным нарциссизмом снижена эмпатия, что мешает налаживать эмоциональные связи с окружающими. Нарциссам не нравится, если кто-то забывает их имя, но при этом они не могут поставить себя на чужое место и понять, что другим это тоже может быть неприятно.

Возможно, при определенных обстоятельствах нарциссы способны запоминать имена или важные для других события. Они могут приложить усилия, если посчитают, что это даст им возможность в чем-то продвинуться. Но если при этом они будут слишком много думать о достижении намеченных целей, излишняя погруженность в себя будет и дальше мешать им.

Если кто-то плохо запоминает имена, это не обязательно значит, что он — самовлюбленный нарцисс, отмечают исследователи.

Имена могут вылететь из головы, если человека тревожат новые социальные контакты, он переживает насчет того, какое впечатление производит на других. Чтобы что-то запомнить, нужно сначала обратить на это внимание, а переживания способны помешать это сделать.

Людям, столкнувшимся с тем, что кто-то забыл их имя, исследователи советуют не расстраиваться. Обычно в таких ситуациях человеку кажется, что с ним что-то не так, что он недостаточно примечателен, чтобы его запомнили. Но, как правило, в этом случае дело не в самом человеке, а в его собеседнике — он забывает не из-за отсутствия у нового знакомого выдающихся черт, а из-за зацикленности на себе или излишнего волнения. Поэтому не стоит переживать или обижаться — лучше просто представиться еще раз.