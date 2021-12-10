Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Песков отказался раскрывать детали о реализации договоренностей США и России... 14:26
Биологи выяснили, что некоторые динозавры могли быть разноцветными 14:24
В Кремле обвинили поспорившего с Путиным Сокурова в непрофессионализме 14:24
Легенда сборной Англии пошутил о пенальти «Легии» в ворота... 14:23
Пользователи в России сообщили о сбоях в работе приложения Сбербанка 14:20
Песков назвал опасной провокацией движение украинского корабля к Керченскому проливу 14:16
В Японии назвали цены на российские УАЗы «Буханки» и «Хантеры» 14:12
В Киеве не исключили остановку российского транзита газа зимой 14:11
В Росгвардии назвали причину гибели подполковника в Тульской области 14:07
В коже человека найдено вещество, отталкивающее постельных клопов 14:05
Наука

В России выделили четыре последовательности штамма «омикрон» от двух носителей

Роспотребнадзор заявил о четырех геномах «омикрон»-штамма в России

,
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Валерий Шарифулин/ТАСС
Российские ученые выделили четыре полногеномных последовательности «омикрон»-штамма коронавируса, сообщили в центре «Вектор». Две последовательности в базу внесли специалисты Роспотребнадзора, две — ученые из центра им. Гамалеи. Таким образом, хотя официально в России выявлено всего два случая заражения «омикроном», получены четыре полноценных образца от носителей.

Гендиректор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что в России выделили четыре полногеномные последовательности штамма коронавируса «омикрон». Его слова передает ТАСС.

«В российской базе генетического разнообразия SARS-CoV-2 (VGARus) депонировано четыре полногеномных последовательности варианта «омикрон» от двух туристов», — заявил он.

Хотя заболевших туристов двое, в базу внесены две последовательности вируса специалистами центра им. Гамалеи, а еще два — сотрудниками Роспотребнадзора.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что число случаев заражения «омикрон»-штаммом в России не увеличилось. Просто исследование проводили два разных института, передает MK.RU.

Каждый штамм — вариант, но не каждый вариант — штамм

Проникая в клетки, вирус начинает с помощью их механизмов копировать сам себя, и на этом пути часто возникают ошибки — генетические мутации. Новые вирионы все еще очень похожи между собой, но это уже не точные копии исходного. Так появляются различные варианты вируса.

Многие мутации практически никак не влияют на свойства вируса. Однако если они затрагивают аминокислоты — «строительные блоки», используемые для создания новых вирусных частиц, — это может привести к изменению «архитектуры» вируса и, соответственно, его физических свойств. Иногда для этого требуется несколько мутаций, но может оказаться достаточно и одной. Те мутации, которые мешают вирусу распространяться, как правило не закрепляются.

Те же, которые делают его более заразным, помогают быстрее реплицироваться или как-то еще обеспечивают более эффективную передачу (или хотя бы не ухудшают уже имеющиеся свойства), сохраняются в новых генетических линиях. Так образуются новые штаммы, которые получают отдельные названия.

В целом каждый штамм вируса — это его вариант, но не все варианты в итоге становятся штаммами.

«Омикрон» не безопасен

Замглавы Центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что безответственно говорить о «легкости» «омикрон»-штамма коронавируса, поскольку его переносят без трудностей люди с уже сформировавшимся иммунитетом.

«Безответственно заявлять, что это «легкий» штамм, потому что у нас есть иммуносупрессорная часть популяции, у нас есть пожилая часть популяции, у нас есть еще не переболевшие люди, и говорить, что штамм «омикрон» в их отношении будет легко течь, — это абсолютно безответственно», — сказал ученый.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что зараженные новым штаммом SARS-CoV-2 «омикрон» россияне переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме. До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока нет данных, свидетельствующих о меньшей опасности «омикрона».

Новый штамм обнаружен в 57 странах мира, впервые его нашли в ЮАР и Ботсване. Ни одного случая смерти среди зараженных «омикрон»-штаммом пока не зафиксировано.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть